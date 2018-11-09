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Все про:ДТП (5281) ПДД (304) Нацполиция (8440) Фацевич (55)

 Нацполиция выпустила на украинские дороги "автобус-призрак". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Национальная полиция выпустила на украинские дороги "неуправляемый автобус". Он будет ездить с целью поиска лучшего водителя. Проект призван обратить внимание на проблему безопасности на дорогах и важности соблюдения ПДД.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.

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В нем отмечается, что запуск "автобуса-призрака" является вторым этапом соцпроекта "Управляй", который стартовал в 2017 году при поддержке Консультативной миссии Евросоюза.

"Автобус специально оборудован таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто за рулем никого нет", - пояснили в полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "На балансе МВД нет необходимых сертифицированных устройств", - в Украине приостановлена эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД. ВИДЕО

"К сожалению, с начала года на дорогах нашей страны произошло более 122 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Почти 20 тыс. – с пострадавшими. И хотя в сравнении с прошлым годом количество ДТП уменьшилось на 10%, эта проблема остается приоритетной для превенции (со стороны, - ред.) полиции. Ведь мы говорим о жизни и здоровье людей", – отметил глава Патрульной полиции Александр Фацевич.

По его словам, всего с начала года полиция выявила более 800 тыс. фактов превышения установленных ограничений скорости движения. Кроме того, полиция обнаружила 94,5 тыс. фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

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С помощью такого проекта правоохранители хотят обратиться ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть ответственными и соблюдать ПДД.

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Нацполиция выпустила на украинские дороги автобус-призрак 02
Нацполиция выпустила на украинские дороги автобус-призрак 03
Нацполиция выпустила на украинские дороги автобус-призрак 04
Нацполиция выпустила на украинские дороги автобус-призрак 05
Нацполиция выпустила на украинские дороги автобус-призрак 06

Источник: https://censor.net.ua/p3096087
 
   
 Топ комментарии
 
Дідько... Мені подобається, кріпово. Але... Добре хоч попередили.
Бо це ж можна обгидитись цеглою, якщо таке побачити (особливо вночі) Нацполиция выпустила на украинские дороги "автобус-призрак" - Цензор.НЕТ 2456
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Скільки ця маячня коштувала, хто фінансував?
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лучше бы мажоров ловили и тачки забирали....
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В авангарде гей-парада?
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Подпункт "в" пункта 31.4.7 Правил дорожного движения гласит:

"Запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательства, если на стекло установлены дополнительные предметы или нанесено покрытие, которые ограничивают обзорность с места водителя, и ухудшают его прозрачность."

Источник: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF
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Надо ещё разместить на автобусе инфразвуковые колонки, чтобы вообще жесть была Нацполиция выпустила на украинские дороги "автобус-призрак" - Цензор.НЕТ 8792 И ещё чтобы звучал мглисто-приглушённый микс из слабо слышных голосов, шёпота, плача, стонов и подвываний...
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Представил. Пойду краску для волос куплю.
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Жуть какая!
А ещё, для полноты антуража, можно добавить озвучку из немецких фильмов с участием сантехников. Нацполіція випустила на українські дороги "автобус-привид" - Цензор.НЕТ 3829
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спробував уявити цей треш ... Нацполіція випустила на українські дороги "автобус-привид" - Цензор.НЕТ 8395 ....дякую за гостроту вражень Нацполіція випустила на українські дороги "автобус-привид" - Цензор.НЕТ 1791
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по любому этих мусоров - очьень важьно нужно оштрафовать по полной. И этот дибильный автобус на штрафплощадку отправить.
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Цирк уехал- клоуны напились!
После проекта "Керуй", ждем Продолжение.
Следующий проект от Нацполиции - пешеход без голови, под названием "Пizd-Dyй"
Нацполіція випустила на українські дороги "автобус-привид" - Цензор.НЕТ 6127
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Дідько... Мені подобається, кріпово. Але... Добре хоч попередили.
Бо це ж можна обгидитись цеглою, якщо таке побачити (особливо вночі) Нацполиция выпустила на украинские дороги "автобус-призрак" - Цензор.НЕТ 2456
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Угу. І адреналіну повні штани може виділитися.
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А також:
а) підвищиться попит на фарбу для волосся (клієнтами будуть несподівано посивілі громадяни)
б) у невропатологів буде практика із лікування заїкання, тремору та нервових тіків
в) на horror-сайтах з'являться нові цегляні сторі про страхітливий ґавтобус-привид Нацполиция выпустила на украинские дороги "автобус-призрак" - Цензор.НЕТ 5324
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г) увеличится количество моек салонов авто.
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ґ) - збільшиться кількість передчасних пологів в дорозі ...
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Так на це і розрахунок мабуть - побачить воділа таке і вирішить, що треба кидати пити...
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керуй не керуй - в итоге рехвормы... Нацполиция выпустила на украинские дороги "автобус-призрак" - Цензор.НЕТ 9266
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Нацполиция выпустила на украинские дороги "автобус-призрак".
Не, посоны, ну, шо ?! Потужно, ска! мусара в натуре рулят! )))))))))))))))))) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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А Нацполиция не пробовала свою непосредственную работу работать?
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Эта муйня будет ездить на топливе за наши деньги и водила будет получать зп. Охренеть
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Скільки ця маячня коштувала, хто фінансував?
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І скільки народних грошей викинуть (чи вкрадуть) під оцей "перформанс"?
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На Хеловин надо было запускать.

Есип оно еще пьяных водителей просто отстреливало на дорогах...
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Від секти зради знову чути ; бу бу бу , бе бе бе , а по суті ноль 😄
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А в чем же сєрмяжна правда? От нах навіщо воно?
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...лучше пару камер поставили на аварийных участках и шрафовали по номеру мащины.
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Бред какой то.Тратят деньги налогоплательщиков на фиг знает что.
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точно 0 а ты плати не заьывай
а потом некоторые мне лекцию читают - какой я редиска госуларству не плачу негодяй
и не работаю на сою за еду!!! Нацполіція випустила на українські дороги "автобус-привид" - Цензор.НЕТ 2363
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лучше бы мажоров ловили и тачки забирали....
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А че их ловить? Весь Печерск заставлен паравозами - бери да собирай.

Ан нет. Боязно.
Шо характерно, и митингующие сумасшедшие бабки, и боевые питарасы разных мастей с самыми разными флагами, аккуратненько обходят эти машины стороной и идут сражаться с невидимым врагом. Бо, снова-таки, сцыкотно.
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Плять, понапринимали "жесткачей" всяких разных - про эвакуаторы за неправильную парковку, про скоростной режим, про бухарей за рулём... И ШО???
Тогда уже выпускайте на дороги неуправляющих никем полицейских-призраков - ну хоть доведете бардак до критической массы
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что опять киев прайд ?уважаемые чиновники жопоеб..я не интересна пэрэсичному украинцу
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Лучше бы поставили на конкурс идею проекта национальной автоматической электронной системы безопасности движения (для начала в городах и на основных трассах). В Украине много своих программистов и электронщиков, такая система могла бы стать прообразом и основой для общеевропейской, деньги как на конкурс, так и на экспериментальное внедрение можно просить БЕЗВОЗМЕЗДНО в ЕС, если проект будет серьёзным, Европа раскошелится на эксперимент, это в их интересах тоже.
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европа это что по твоему, благотворительная организация? с чего им раскошеливаться?
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"автобусом-призраком" - по бездорожью и разгилдяйству?

Э?
идиоты.....
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А не пробовали просто исполнять свои функциональные обязанности?
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Я бы для пущего эффекта покрасил автобус в мерзкий грязный цвет, как грузовик в "Джиперс Криперс", и чтобы вот это тряпьё было не разноцветное, а тоже грязных, гнилых болотных цветов, и более драное.
Лапы с когтями сделать более натуралистичными, а подсветку изнутри - не красную, а тусклую болотно-зелёную, так мертвеннее и инфернальнее... Бонусом - колонки с инфразвуком (см. выше) и незаметные распылители тумана с погребно-плесневелой ароматизацией.
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Видите-ли, этот автобус должен заставить водителей задуматься, а не обосраться.
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Одно другому не мешает. Более того - второе может стать катализатором первого Нацполіція випустила на українські дороги "автобус-привид" - Цензор.НЕТ 9436 Нацполіція випустила на українські дороги "автобус-привид" - Цензор.НЕТ 4826
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Буйная у меня фантазия: представил себе глубоко задумчивого и обосранного водителя, провожающего взглядом автобус...
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Вот теперь и я представил... стоит машина у обочины, внутри вонище... и охреневше-глубокомысленный, весьма грустный водитель... у которого мысли шатаются от мировоззренческих и мистических вещей до сугубо практических Нацполіція випустила на українські дороги "автобус-привид" - Цензор.НЕТ 3483
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Чёрт! А ведь такая идея на Хэлловин пропала. Всего на неделю раньше бы.
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Цікаво, скільки водіїв, роззявивши рота будуть на це чудо дивитись, в наслідок чого в'їдуть кудись, це не профспілка сто його запустила?
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к примеру, полиция может провести эксперимент. на протяжении 2-3 месяцев проводить информационную кампанию о необходимости соблюдения пдд и законов через рекламные бигборды, рекламу на тв, разьяснительные собеседования и выступления, раздачу официальных полицейских листовок с пдд, для того чтобы проанализировать насколько после этих мер снизилось количество дтп и преступлений. думаю, что изменения будут значительными и существенными.
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Один уже в кювет съехал! Отвлекся на призрак.
Чуть лещенко с помощницей не угробил.
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в харькове? так там хочь керуй хочь не керуй - всеодно получиш, гепу в допу!
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Как думаете,это дно МВД,или еще вниз полетят?
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у мусоров дна нету. это так, мелкий рюкзачек.
Но согласен это жуткая срамота.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНацполиция выпустила на украинские дороги "автобус-призрак". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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