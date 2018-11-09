 Нацполиция выпустила на украинские дороги "автобус-призрак". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.
"Автобус специально оборудован таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто за рулем никого нет", - пояснили в полиции.
"К сожалению, с начала года на дорогах нашей страны произошло более 122 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Почти 20 тыс. – с пострадавшими. И хотя в сравнении с прошлым годом количество ДТП уменьшилось на 10%, эта проблема остается приоритетной для превенции (со стороны, - ред.) полиции. Ведь мы говорим о жизни и здоровье людей", – отметил глава Патрульной полиции Александр Фацевич.
По его словам, всего с начала года полиция выявила более 800 тыс. фактов превышения установленных ограничений скорости движения. Кроме того, полиция обнаружила 94,5 тыс. фактов управления транспортом в состоянии опьянения.
С помощью такого проекта правоохранители хотят обратиться ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть ответственными и соблюдать ПДД.
"Запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательства, если на стекло установлены дополнительные предметы или нанесено покрытие, которые ограничивают обзорность с места водителя, и ухудшают его прозрачность."
Источник: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF
А ещё, для полноты антуража, можно добавить озвучку из немецких фильмов с участием сантехников.
После проекта "Керуй", ждем Продолжение.
Следующий проект от Нацполиции - пешеход без голови, под названием "Пizd-Dyй"
Бо це ж можна обгидитись цеглою, якщо таке побачити (особливо вночі)
а) підвищиться попит на фарбу для волосся (клієнтами будуть несподівано посивілі громадяни)
б) у невропатологів буде практика із лікування заїкання, тремору та нервових тіків
в) на horror-сайтах з'являться нові цегляні сторі про страхітливий ґавтобус-привид
Не, посоны, ну, шо ?! Потужно, ска! мусара в натуре рулят! )))))))))))))))))) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Есип оно еще пьяных водителей просто отстреливало на дорогах...
нахнавіщо воно?
а потом некоторые мне лекцию читают - какой я редиска госуларству не плачу негодяй
и не работаю на сою за еду!!!
Ан нет. Боязно.
Шо характерно, и митингующие сумасшедшие бабки, и боевые питарасы разных мастей с самыми разными флагами, аккуратненько обходят эти машины стороной и идут сражаться с невидимым врагом. Бо, снова-таки, сцыкотно.
Тогда уже выпускайте на дороги неуправляющих никем полицейских-призраков - ну хоть доведете бардак до критической массы
Э?
идиоты.....
Лапы с когтями сделать более натуралистичными, а подсветку изнутри - не красную, а тусклую болотно-зелёную, так мертвеннее и инфернальнее... Бонусом - колонки с инфразвуком (см. выше) и незаметные распылители тумана с погребно-плесневелой ароматизацией.
Чуть лещенко с помощницей не угробил.
Но согласен это жуткая срамота.