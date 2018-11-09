 Увлекательный рассказ Лозового, объятия Рябчина и Климпуш-Цинцадзе, Кужель в гостях у БПП, - день работы Рады 9 ноября. ФОТОрепортаж

Сегодня парламентарии традиционно заслушали членов Кабмина во вреям Часа вопросов к правительству, в ходе которого премьер-министр Владимир Гройсман попросил расширить его полномочия: "В течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок".
Также премьер проинформировал народных избранников, что отопительный сезон запущен в 95% городов Украины. Кроме того, он предложит Порошенко уволить мешающих децентрализации глав РГА. Вместе с тем премьер возмутился относительно заявления руководства "Укрпочты": "В этой вакханалии с космическими зарплатами я поставлю точку".
Затем председательствующая первый вице-спикер Ирина Геращенко объявила депутатские запросы, а народные депутаты выступили с заявлениями, сообщениями, предложениями. В итоге, вице-спикер Оксана Сыроид закрыла утреннее заседание Рады. Следующее пленарное заседание состоится во вторник, 20 ноября. 13-16 октября народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях,
День работы Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Правительственная ложа в ВР. Министр экологии Остап Семерак (стоит, на заднем плане) общается с Павлом Унгуряном (НФ), пока Гройсман отвечает на вопросы нардепов.
Унгурян здоровается с министром спорта Игорем Ждановым.
Олег Барна (БПП, справа) и Николай Княжицкий (НФ, слева).
Фракция Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко увлеченно слушает рассказ фигуранта скандала с фальшивыми евро Андрея Лозового.
Глава фракции БПП Артур Герасимов (справа) и Вадим Ивченко ("Батькивщина").
Александра Кужель ("Батькивщина") общается с коллегой из "Оппоблока".
Час вопросов к правительству в Верховной Раде.
Сергей Тарута (внефракционный) и Владимир Литвин (внефракционный)
Рассказ Таруты вызвал улыбку у Гройсмана.
Нардеп Сергей Шахов переписывается с абонентом "Оксана пресс-секретарь":
Шахов: Закройте долг Науменко по радио
"Оксана пресс-секретарь": Ок
Шахов: Вопрос задавал скачайте. Заявы мою по сайтам закидывайте министерство МОЗ здоровья прячет факты эпидемии гриппа в стране
"Оксана пресс-секретарь": Хорошо
А после начинает получать ссылки на его заявление, размещенное на сайтах.
"Пятничная Рада": нардепы пришли без галстуков, а Дмитрий Андриевский (БПП, крайний справа) пришел в гольфе.
Александра Кужель пришла поговорить с представителем Порошенко в Раде Ириной Луценко (БПП, вторая справа) и главой налогового комитета Ниной Южаниной (БПП, третья справа).
Сергей Власенко ("Батькивщина", в очках) и Леонид Емец (НФ, стоит спиной) беседуют с коллегами.
Иван Рябчин ("Батькивщина") в гостях у "Самопомочи".
Рябчин обнимается с вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе, пока Семерак общается с Игорем Шурмой ("Оппоблок").
Вице-премьер Геннадий Зубко общается с Ириной Луценко.
Сектор НФ: Антон Геращенко (в очках), Сергей Высоцкий (крайний слева) и Андрей Тетерук (с карандашом).
Фото: Цензор.НЕТ