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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Фоторепортаж
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 Основное меню украинской хунты, выборы в стиле "русского мира", патриарх галактики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Основное меню украинской хунты, выборы в стиле русского мира, патриарх галактики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

В стиле "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это преступление будет наказано", - Турчинов о "выборах" на оккупированных территориях

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутствие на "выборах" в ОРДЛО - грубое нарушение украинского законодательства, - Грицак обратился к жителям Донбасса

Основное меню украинской хунты, выборы в стиле русского мира, патриарх галактики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

На дне

Основное меню украинской хунты, выборы в стиле русского мира, патриарх галактики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Основное меню украинской хунты

Основное меню украинской хунты, выборы в стиле русского мира, патриарх галактики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Митинг под ВР

Основное меню украинской хунты, выборы в стиле русского мира, патриарх галактики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Новый курс. Цитаты

Основное меню украинской хунты, выборы в стиле русского мира, патриарх галактики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Последняя надежда диктатора

Основное меню украинской хунты, выборы в стиле русского мира, патриарх галактики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Партия денег

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Лозовой задержан в Чехии при оплате фальшивыми евро, - Ляшко

Основное меню украинской хунты, выборы в стиле русского мира, патриарх галактики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Май гідність!

Основное меню украинской хунты, выборы в стиле русского мира, патриарх галактики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Патриарх галактики

Основное меню украинской хунты, выборы в стиле русского мира, патриарх галактики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

На любой вкус!

Основное меню украинской хунты, выборы в стиле русского мира, патриарх галактики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Все вернется!

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3096075
 
   
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Убого до нельзя, про еврономера вообще днище
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понравилось про евробляхи. Все правильно!
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Може їх заставляють чечени, які нещодавно одного кізячка ну, типу... зробили кізячихою. А його побратими не залишилися в стороні і вийшли з вимогою про відміну абортів, аби чечену таки довелося на ньому женитися, щоб вна кацапії з'явилися перші мусульманські кізябреки московсько-улуського патріархату!
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Убого до нельзя, про еврономера вообще днище
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)) это заказ. если я живу в европе и пока шо, только отказываюсь от украинского гражданства, то от подобного даже у мну наступает когнитивный диссонанс)))). ведь если я, вьезжаю на своей тутошней законной машине, раз в год, под своими законными номерами, машина всегда не старше 7 лет, в техсостоянии соответствующем всем 118 пунктам ежегодного пикерля, в двухнедельный отпуск, в Украину - то я, как резидент, автоматом становлюсь евробляхером))). но! когда я пересекаю границу и две недели нахожусь на дорогах Украины, то я всегда знаю, шо на мну уже ждут десятки "новых полицейских" , которые видят по номерам, шо" котиться жива копійка", стопорят мну, под каким нибудь поводом, и посмотрев папіри без обиняков так скажут: "бачу, шо ви давно вже тут не живете. дайте 300 грн., тіко положіть в страховку, шоб не бачили"))). и я положу))). безспорно!!! респект!!. "дорожній поліцейский", - "чесний", бо прямо каже, шо йому од мене треба!! й він чудово розуміє, шо для мене 10 ойро, це звичайні тутошні чайові))) але коли він, починає, роздувать Єґо своєю пикою, й доказувать, шо йа нарушив всё шо можно, йа кажу, "та ви шо!?" повертаю на нього своє "зеркало обратного вида"))) й питаю, "як хочете побачити нарушеніє, спереді чи з заду?" й тоді вже у нього настає "когнитивний диссонанс" !! ))))) віддаючи доку в вікно, звичайно кажуть: "пшол на... !!!". на шо йа відповідаю: - прийнято! мікрофон включений й записано, заразом з лічним номером, од камер")))..... й їду далі ))) не реклама, але "зеркало" рекомендую. классна троллінгова штука! опробувано. обох камер ніхто не бачить. як бонус - паркуваться нормально, широкий обзор, й по барабану, закриєте чим небудь заднє стікло чи нє. трохи шурупаете головою й руками - інсталяція безплатна )))))
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>>я живу в европе<<
>>я, вьезжаю на своей тутошней законной машине, раз в год ...в двухнедельный отпуск, в Украину - то я, как резидент<<
Вы не резидент.
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понравилось про евробляхи. Все правильно!
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Я вот, не пойму, как лохи будут платить за дешевый бензин евробляхеров?
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Судя по жабам так выборы таки приблежаются
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И еще возникает вопрос откуда родом авторы фотожаб?
путин - их все.
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У нас ровность дорог и цена на бензин никак не взаимосвязаны.
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Зато они напрямую связаны с растаможкой. Точнее с хитрожопыми евробляхерами, которые обкрадывают своих-же сограждан.
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Не нужно связывать несвязываемое.
Деньги от растаможки никак не улучшают состояние дорог.
Они исчезают!
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Деньги от растаможки идут в бюджет и оттуда уже расходятся на самое необходимое: зарплаты врачам, учителям, пенсии и тд и в том числе и на ремонт дорог. Нет денег от растаможки - значит не хватит на что-то нужное.
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І ціну на бензин закладений податок на ремонт доріг.
Так що взаємозв'язок прямий. Крадуть падли не по дитячому.
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Так дороги у нас стали лучше от подорожания бензина?
Только без лозунгов.
Про налог я знаю, но дороги лучше не становятся!
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школа не ставить собі за мету навчити дітей,
задача школи розпил бюджетних грошей..

виші так само..
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОсновное меню украинской хунты, выборы в стиле "русского мира", патриарх галактики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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