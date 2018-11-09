 Основное меню украинской хунты, выборы в стиле "русского мира", патриарх галактики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

В стиле "русского мира"
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это преступление будет наказано", - Турчинов о "выборах" на оккупированных территориях
Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутствие на "выборах" в ОРДЛО - грубое нарушение украинского законодательства, - Грицак обратился к жителям Донбасса
На дне
Основное меню украинской хунты
Митинг под ВР
Новый курс. Цитаты
Последняя надежда диктатора
Партия денег
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Лозовой задержан в Чехии при оплате фальшивыми евро, - Ляшко
Май гідність!
Патриарх галактики
На любой вкус!
Все вернется!
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>>я, вьезжаю на своей тутошней законной машине, раз в год ...в двухнедельный отпуск, в Украину - то я, как резидент<<
Вы не резидент.
путин - их все.
Деньги от растаможки никак не улучшают состояние дорог.
Они исчезают!
Так що взаємозв'язок прямий. Крадуть падли не по дитячому.
Только без лозунгов.
Про налог я знаю, но дороги лучше не становятся!
задача школи розпил бюджетних грошей..
виші так само..