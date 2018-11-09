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Все про:Газ (8962) Киевская область (1555) Нацполиция (8440) школа (1777)

 Подросток в Тараще распылил газ в школе: 9 детей госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж

В Тараще Киевской области 15-летний парень распылил в школе перцовый газ. В полицию позвонили врачи скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области.

"В результате - 30 школьников были эвакуированы, девять из них доставили в местную больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работники ГСЧС, врачи оказывают неотложную помощь. Сейчас с подростком общаются полицейские и выясняют, откуда он взял баллончик и зачем так поступил. Предварительно установлено, что изъятый ​​баллончик находится в свободной продаже. В ближайшее время событию будет предоставлена соответствующая квалификация", - говорится в сообщении.

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Подросток в Тараще распылил газ в школе: 9 детей госпитализированы, - полиция 01
Подросток в Тараще распылил газ в школе: 9 детей госпитализированы, - полиция 02
Подросток в Тараще распылил газ в школе: 9 детей госпитализированы, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3096032
 
 
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Может, сабж от буллинга так защищался... Но если так низзя, в следующий раз он может поножовщину устроить...)))
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Устроить на первый раз экскурсию по колонии для несовершеннолетних. С подробными разъяснениями аспектов и особенностей быта. Возможно, отобьёт охоту ТАК фулюганить.
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А было бы оружие, получился бы второй Керчь или Колумбайн.
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Родители должны оплатить все расходы на вызов спасателей и лечение пострадавших.Например в Германии если ты виновник ДТП-то ты будешь оплачивать выезд полиции,пожарных,медиков,перекрытие движения.
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Хароший пример показали в фильме "Школа", около месяца назад. Нема ума фильмами воспитывать то и неберитесь.
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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почему дети сейчас такие дебильные?подростки агрессивные,злобные на весь мир,а другая часть особенно парни вообще на представителей лгбт похожа крашенные волосы челки и подкатанные джинсы
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Придурки бывали во все времена и практически во всех школах.Родаков надо разуть и раздетьпо суду.За перцовый газ!
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Так кто щас приплод приводит? Алакны и нарки. Вот и результат, генетически обусловленный. В Педерации уже давно так.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПодросток в Тараще распылил газ в школе: 9 детей госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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