 Подросток в Тараще распылил газ в школе: 9 детей госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области.

"В результате - 30 школьников были эвакуированы, девять из них доставили в местную больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работники ГСЧС, врачи оказывают неотложную помощь. Сейчас с подростком общаются полицейские и выясняют, откуда он взял баллончик и зачем так поступил. Предварительно установлено, что изъятый ​​баллончик находится в свободной продаже. В ближайшее время событию будет предоставлена соответствующая квалификация", - говорится в сообщении.

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