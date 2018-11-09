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 Полиция задержала пятерых злоумышленников, подорвавших банкомат в Николаеве и похитивших оттуда все имеющиеся деньги. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью, 9 ноября, группа злоумышленников, среди которых была девушка, взорвала банкомат в Корабельном районе, откуда забрала имеющиеся деньги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Николаевской области.

По данным полиции, банкомат находился снаружи здания многоэтажки, рядом с помещением салона красоты, в котором после мощного взрыва сработала сигнализация. Полицейские и спецназовцы начали преследование пятерых воров, которые пытались сбежать на ВАЗе. Преступники были задержаны уже через полчаса, во время попытки спрятаться в гараже неподалеку.

Отмечается, что все члены организованной преступной группы ранее судимые за различные преступления местные жители в возрасте от 25-ти до 28-ми лет. Организовывал кражи 26-летний выходец из Кавказского региона. Фигуранты были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Полиция задержала пятерых злоумышленников, подорвавших банкомат в Николаеве и похитивших оттуда все имеющиеся деньги 01

"Полицейские провели неотложный осмотр тайника и автомобиля задержанных, во время которого изъяли орудия преступления резаки, баллоны с газом и т.п., а также денежные средства. Тип взрывчатого вещества, которое использовали преступники, устанавливается", - сказано в сообщении.

Полиция задержала пятерых злоумышленников, подорвавших банкомат в Николаеве и похитивших оттуда все имеющиеся деньги 02

Спецоперацию проводили следователи отдела расследования особо тяжких преступлений Следственного управления (так называемые детективы), сотрудники Николаевского Управления стратегических разработок, оперативники Управления уголовного розыска и работники прокуратуры.

Полиция задержала пятерых злоумышленников, подорвавших банкомат в Николаеве и похитивших оттуда все имеющиеся деньги 03

"Противоправную деятельность злоумышленников правоохранители документировали некоторое время и, по имеющейся информации, воры планировали совершать кражи таким же опасным способом на территории государства в различных регионах", - отметили в полиции.

Полиция задержала пятерых злоумышленников, подорвавших банкомат в Николаеве и похитивших оттуда все имеющиеся деньги 04

В настоящее время следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 5 ст. 185 УК Украины "Кража", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Полиция задержала пятерых злоумышленников, подорвавших банкомат в Николаеве и похитивших оттуда все имеющиеся деньги 05

Также преступники подозреваются в совершении ряда других преступлений, в т. ч. краж, как из банкоматов, так и из ларьков по продаже сигарет.

Следственные мероприятия продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/p3096012
 
   
 Топ комментарии
 
а шо это у ольгинцев за разнарядка по барже прошла? каждый бот про неё пишет.
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Та не звертайте ваги на це зайвохромосомне. Просто в спам дебіла.
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Молодцы полицейские !! Респект !!
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Мужикам просто в субсидии отказали!
А семью кормить надо, детки в "бесплатную" школу ходят, у "бесплатных" врачей лечатся....
Надо понять и простить!!!!!
Это же мелкое хулиганство.......
Даже баржа с арбузами не фигурирует!
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а шо это у ольгинцев за разнарядка по барже прошла? каждый бот про неё пишет.
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Ну так спроси у работодателя.
Тебя же петя в Ольгино нанял!
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давай телефон своего работодателя в ольгино, спрошу.
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А шо.... твой с шестерками не разговаривает!
Не дорос еще?
Хотя кому я говорю - рашинскому троллю с которым порох рошенками расплачивается!
Ты смотри - диабет влияет на сосуды мозга, а у тебя с мозгами и так напряг!
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Та не звертайте ваги на це зайвохромосомне. Просто в спам дебіла.
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Что, наверное, на паперти стоите на коммуналку, платную школу и врачей клянчите?
Вам ублюдки банкоматы гробят, а вы ёрничаете.
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От сумы и от тюрьмы не зарекайся!
На банкоматы мне нас-ть, главное что бы людям башку не пробивали!
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Вы думаете, что такие вас пожалеют в темном дворе, когда деньги на наркотики или алкоголь потребуются? Пардон, на частного врача и элитную школу.
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Мы все еще говорим о взломщиках или уже о чинушах и силовиках?
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Зачем скрывать лица тех, кто повторно пошел на преступление?
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до суда оно, блин, не преступник, а только подозреваемое
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Да, но бывшие (???) преступники оказались на месте преступления...
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Полиция как и журналисты СМИ вынуждены соблюдать Гражданский кодекс Украины

Статья 308. Охрана интересов физического лица, которое изображено на фотографиях и в других художественных произведениях.
1. Фотография, другие художественные произведения, на которых изображено физическое лицо, могут быть публично показаны, воспроизведены, распространены только с согласия этого лица, а в случае его смерти - с согласия лиц, определенных частью четвертой статьи 303 настоящего Кодекса.
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Потому я и задал свой вопрос, т.к. я хочу знать в лицо рецидивиста, всегда готового на преступления...
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А сам банкомат сигнализацией оборудовать не додумались? То есть, если бы в салоне красоты не сработала сигнализация, преступники так бы и сбежали?
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Насколько я знаю все банкоматы привата оборудованы сигнализацией, или должны были быть оборудованы сигнализацией. Но ведь банкомат подорвали. Аналогичное преступление недпавно было в Харькове. Я сразу понял, что должен быть кто-то из-за бугра. Есть кавказец.
А что он делает в Украине? Неужели-то ценный кадр.
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безвиз с Грузией. приезжают на работу. куда не посмотри - сплошные апельсины.
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Пацаны к успеху шли...Проблема отцовского воспитания? Не досмотрели?
Понятно, что современные подростки, созрев до определённого возраста в зоне комфорта, ни при каких обстоятельствах не хотят, из этой самой зоны, выбираться, а запросы то ростут: гаджеты, одежда, развлечения и тд. Как я вижу эту проблему? Не скажу, что сам хороший родитель, но стремлюсь им стать. Так вот, что я для себя уяснил, так это то, что лет этак с семи, детей нужно постепенно выводить из под личной опеки и "знакомить" с жестоким миром проблем и боли. Может быть, даже исскуственно создавать их на пути детей, а потом и подростков. Но это не значит, что жизнь ребёнка должна превратится в "спарту", нет, жизнь ребёнка должна подчинятся установленным правилам и инструкциям, где должно быть место как для поощрений с наказаниями под диктаторским присмотром родителей, так и полная раслабуха (в определённое время ребёнок должен быть отдан всецело себе в руки).Как то так...
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Ну коли нема поряд спецназу, то такі виродкі круті, млять, а як пикою у стіну, то вже десь крутяк тікає.... та зразу їм трошке треба масаж робити, щоб шкандибати почали.....
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция задержала пятерых злоумышленников, подорвавших банкомат в Николаеве и похитивших оттуда все имеющиеся деньги. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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