 Полиция задержала пятерых злоумышленников, подорвавших банкомат в Николаеве и похитивших оттуда все имеющиеся деньги. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Николаевской области.
По данным полиции, банкомат находился снаружи здания многоэтажки, рядом с помещением салона красоты, в котором после мощного взрыва сработала сигнализация. Полицейские и спецназовцы начали преследование пятерых воров, которые пытались сбежать на ВАЗе. Преступники были задержаны уже через полчаса, во время попытки спрятаться в гараже неподалеку.
Отмечается, что все члены организованной преступной группы ранее судимые за различные преступления местные жители в возрасте от 25-ти до 28-ми лет. Организовывал кражи 26-летний выходец из Кавказского региона. Фигуранты были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
"Полицейские провели неотложный осмотр тайника и автомобиля задержанных, во время которого изъяли орудия преступления резаки, баллоны с газом и т.п., а также денежные средства. Тип взрывчатого вещества, которое использовали преступники, устанавливается", - сказано в сообщении.
Спецоперацию проводили следователи отдела расследования особо тяжких преступлений Следственного управления (так называемые детективы), сотрудники Николаевского Управления стратегических разработок, оперативники Управления уголовного розыска и работники прокуратуры.
"Противоправную деятельность злоумышленников правоохранители документировали некоторое время и, по имеющейся информации, воры планировали совершать кражи таким же опасным способом на территории государства в различных регионах", - отметили в полиции.
В настоящее время следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 5 ст. 185 УК Украины "Кража", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Также преступники подозреваются в совершении ряда других преступлений, в т. ч. краж, как из банкоматов, так и из ларьков по продаже сигарет.
Следственные мероприятия продолжаются.
А семью кормить надо, детки в "бесплатную" школу ходят, у "бесплатных" врачей лечатся....
Надо понять и простить!!!!!
Это же мелкое хулиганство.......
Даже баржа с арбузами не фигурирует!
Тебя же петя в Ольгино нанял!
Не дорос еще?
Хотя кому я говорю - рашинскому троллю с которым порох рошенками расплачивается!
Ты смотри - диабет влияет на сосуды мозга, а у тебя с мозгами и так напряг!
Вам ублюдки банкоматы гробят, а вы ёрничаете.
На банкоматы мне нас-ть, главное что бы людям башку не пробивали!
Статья 308. Охрана интересов физического лица, которое изображено на фотографиях и в других художественных произведениях.
1. Фотография, другие художественные произведения, на которых изображено физическое лицо, могут быть публично показаны, воспроизведены, распространены только с согласия этого лица, а в случае его смерти - с согласия лиц, определенных частью четвертой статьи 303 настоящего Кодекса.
А что он делает в Украине? Неужели-то ценный кадр.
Понятно, что современные подростки, созрев до определённого возраста в зоне комфорта, ни при каких обстоятельствах не хотят, из этой самой зоны, выбираться, а запросы то ростут: гаджеты, одежда, развлечения и тд. Как я вижу эту проблему? Не скажу, что сам хороший родитель, но стремлюсь им стать. Так вот, что я для себя уяснил, так это то, что лет этак с семи, детей нужно постепенно выводить из под личной опеки и "знакомить" с жестоким миром проблем и боли. Может быть, даже исскуственно создавать их на пути детей, а потом и подростков. Но это не значит, что жизнь ребёнка должна превратится в "спарту", нет, жизнь ребёнка должна подчинятся установленным правилам и инструкциям, где должно быть место как для поощрений с наказаниями под диктаторским присмотром родителей, так и полная раслабуха (в определённое время ребёнок должен быть отдан всецело себе в руки).Как то так...