 Неизвестные избили и обстреляли мужчину на Русановке в Киеве. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".
По данным издания, вызов на линию 103 поступил около 22:40.
По словам сторожа стоянки, мужчина как обычно поставил свой автомобиль и пошел домой. Спустя несколько минут он вернулся весь в крови и попросил вызвать ему скорую и полицию. Также пострадавший добавил, что в него стреляли.
На место прибыла полиция и медики. Врачи оказали первую помощь пострадавшему мужчине и госпитализировали в больницу. На месте патрульные выяснили, что мужчина шел к своему парадному. Предварительно, в этот момент к нему подошли несколько неизвестных и начали его избивать. Кроме того, пострадавшего "задули" газовым баллончиком и несколько раз выстрелили в него, мужчина получил два ранения.
После преступления нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Что стало причиной такого инцидента — неизвестно. На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что под Киевом, в городе Фастов, 51-летний мужчина избил жену и выбросил ее из окна. Супруги ссорились на почве ревности.
Как вы задолбали, совкодрочеры с памятью золотой рыбки!!!
))))
Если "мнение" других людей очевидно противоречит фактам оно перестает быть мнением и становится либо ошибкой, либо ложью. Я не имею морального права не указать на этот факт. Если заметите, упоминание о памяти золотой рыбки, явно указывает, что я в тексте указываю на благонамеренную ошибку оппонента... Хотя на самом деле, я практически уверен, что "мнение" человека является просто актом информационной агрессии против нашей страны.
Я привел факты, которые со всей очевидностью противоречат вашим утверждениям. В отличие от вас, я не был голословен.
Или вы считаете массовые драки район на район имеющими "за дело"?
Неформальное районирование населенного пункта с незаконным насилием за пересечение этих границ - тоже целесообразно и оправдано, может еще и законно, в городе индустриального общества?
А может все проще? Может любого подозреваемого просто долго пытали и он все подписывал с первого раза? Пока ловили Чекотилу расстреляли 2-их невиновных, НО подписавших все и даже признавших себя виновными в суде. Это как же их бить нужно было, чтоб они сами себя под вышку подвели, а совкодрочеры - не расскажете, уверен, у вас богатый опыт по этой части.
а зараз гопота там живе?!
а живуть в ордло
ТОГДА ВЫ ЛОХ!
Прекрасное время ; люди научились летать, как птицы , плавать , как рыбы , осталось научиться жить в мире на земле !
и как правительствам 0 приравнять бесконечности - они наверное и не знали что так можно
получить назщад невозможно!!!
весь левый берег один сплощной спальник!!!