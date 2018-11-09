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 Неизвестные избили и обстреляли мужчину на Русановке в Киеве. ФОТОрепортаж

В четверг, 8 ноября, в Киеве по адресу улица Энтузиастов, 47 произошла стрельба. В результате инцидента пострадал мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

По данным издания, вызов на линию 103 поступил около 22:40. 

По словам сторожа стоянки, мужчина как обычно поставил свой автомобиль и пошел домой. Спустя несколько минут он вернулся весь в крови и попросил вызвать ему скорую и полицию. Также пострадавший добавил, что в него стреляли.

Неизвестные избили и обстреляли мужчину на Русановке в Киеве 01

На место прибыла полиция и медики. Врачи оказали первую помощь пострадавшему мужчине и госпитализировали в больницу. На месте патрульные выяснили, что мужчина шел к своему парадному. Предварительно, в этот момент к нему подошли несколько неизвестных и начали его избивать. Кроме того, пострадавшего "задули" газовым баллончиком и несколько раз выстрелили в него, мужчина получил два ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба в калифорнийском баре: 12 человек погибли, еще 10 получили ранения

Неизвестные избили и обстреляли мужчину на Русановке в Киеве 02

После преступления нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Что стало причиной такого инцидента — неизвестно. На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа.

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Неизвестные избили и обстреляли мужчину на Русановке в Киеве 03

Ранее сообщалось, что под Киевом, в городе Фастов, 51-летний мужчина избил жену и выбросил ее из окна. Супруги ссорились на почве ревности.

Неизвестные избили и обстреляли мужчину на Русановке в Киеве 04
Фото: сайт "Информатор"

Источник: https://censor.net.ua/p3095971
 
 
 Топ комментарии
 
А при коммунизме такого не бывает?
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Т.е. при совке даже воры были пропитаны коммунистической моралью и идеалом Сталина настолько, что в овсем сами признавались сразу, а то и самостоятельно, усовестившись своим несоответствием идеалу строителя коммунизма, приходили в ментовку сами. Так, по вашему, да?
А может все проще? Может любого подозреваемого просто долго пытали и он все подписывал с первого раза? Пока ловили Чекотилу расстреляли 2-их невиновных, НО подписавших все и даже признавших себя виновными в суде. Это как же их бить нужно было, чтоб они сами себя под вышку подвели, а совкодрочеры - не расскажете, уверен, у вас богатый опыт по этой части.
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Т.е. массовый мордобой между районами - это за дело. Неудачный ответ на вопрос "Пацан, ты с какого?" - это за дело тоже, по вашему...
Как вы задолбали, совкодрочеры с памятью золотой рыбки!!!
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"Демократия"- называется.
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При коммунизме били за дело ,а при демократии просто так.
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То есть причина нападения на этого дядю тебе известна. Просто так. Какой ты осведомленный.
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Т.е. массовый мордобой между районами - это за дело. Неудачный ответ на вопрос "Пацан, ты с какого?" - это за дело тоже, по вашему...
Как вы задолбали, совкодрочеры с памятью золотой рыбки!!!
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Если ты человек демократичный,то должен уважать мнение других людей.
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???
))))
Если "мнение" других людей очевидно противоречит фактам оно перестает быть мнением и становится либо ошибкой, либо ложью. Я не имею морального права не указать на этот факт. Если заметите, упоминание о памяти золотой рыбки, явно указывает, что я в тексте указываю на благонамеренную ошибку оппонента... Хотя на самом деле, я практически уверен, что "мнение" человека является просто актом информационной агрессии против нашей страны.
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А с чего вы решили что мнение других людей очевидно противоречит фактам?я допустим насчёт вашего мнения могу тоже так сказать.но очевидно одно-вы или уважаете другие мнения или не уважаете.третьего не дано.Вы можете соглашаться или не соглашаться,но уважать обязаны
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???
Я привел факты, которые со всей очевидностью противоречат вашим утверждениям. В отличие от вас, я не был голословен.
Или вы считаете массовые драки район на район имеющими "за дело"?
Неформальное районирование населенного пункта с незаконным насилием за пересечение этих границ - тоже целесообразно и оправдано, может еще и законно, в городе индустриального общества?
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Никаких фактов в вашем коменте я не увидел.попытку поумничать и не больше.
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Не было мордобоев между районами или фактом является список участников, место, время?..
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совковый фуфлогон, который думает, что если по телевизору о этом не говорили то, и в жизни небыло.
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Было, статистика была чуть другой, за банальную кражу отправляли на нары, и наказание выполняло две функции: собственно наказание за преступление и воспитательную- чтоб другим неповадно было. А в демократическом обществе - я нашел предмет похожий на пистолет, он случайно выстрелил, мужик проходящий мимо захотел меня за выстрел побить , а я защищался
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Каждый имеет право отмазываться,как хочет. Ты бы что сделал? Поднял бы руки вгору с криком-" вяжите меня,виноват я"? Не смеши. А вот дело правохранительных органов эти все отмазки нивелировать и доказывать вину преступника. Так что не в демократии или какой-то еще "кратии" здесь суть.
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А они и доказывают))) Только граждан не устраивает доказательство по закону. Как по криминалу простому, так и по должностным. Кроме того тебе подобные декриминализации в частности "повреждение сетей ", и многое другое
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Т.е. при совке даже воры были пропитаны коммунистической моралью и идеалом Сталина настолько, что в овсем сами признавались сразу, а то и самостоятельно, усовестившись своим несоответствием идеалу строителя коммунизма, приходили в ментовку сами. Так, по вашему, да?
А может все проще? Может любого подозреваемого просто долго пытали и он все подписывал с первого раза? Пока ловили Чекотилу расстреляли 2-их невиновных, НО подписавших все и даже признавших себя виновными в суде. Это как же их бить нужно было, чтоб они сами себя под вышку подвели, а совкодрочеры - не расскажете, уверен, у вас богатый опыт по этой части.
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При советах секса не было и преступность была нулевая , вы что не знали ? 😂😂😂
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Нацмену Найему в апреле-мае настучали. Был бы не нардепом и дело бы не возбуждали бы.
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Название улицы знаковое - ул.Энтузиастов.
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Ты значение слова демократия на паРаша ТВ изучаешь?
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Да здравствуют 90 - тые.
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Русанівка, була районом поживання інтелігенції ...
а зараз гопота там живе?! Невідомі побили і обстріляли чоловіка на Русанівці в Києві - Цензор.НЕТ 4320
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А чому ти вирішив, вони там живуть ??
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ну, так, вони там не живуть, вони там працюють),
а живуть в ордло
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Кем мужчина себе на жизнь зарабатывает - чаще всего главный вопрос в котором и скорее всего ответ на вопрос "За шо?"
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не обязательно зарабатывает. Вполне возможно, что и за гражданскую позицию. Были уже случаи.
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ярошевич (лидер авто-евро-силы) СПАЛИЛ свой джип ТОЙОТА , т.к. не хотел чтоб его спалили ЛЮДИ поверевшие в его БАСНИ !!! и еще , он ПОДАЛ ОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ИНШИМ !!!
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.....большество БЛЯХ в Европе уже сняты с учета , их ХОЗЯЕВА получили деньги за утилизацию и ДОКУМЕНТЫ не как не могут ВОССТАНОВИТЬ !!! из 3х миллионов как заявляют БЛЯХЕРЫ авто могут расстаможить и легализовать ОТСИЛУ 150 тысяч !!! развели лохов ((((( такое себе автоМММ !!!!
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Ну шо вы дурню пишите? Неужели бесплатно 😀😀😀и васадзе с назаренко и святашем вам не платят?
ТОГДА ВЫ ЛОХ!
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ну что полиция скажет?какая статья хулиганство опять или все таки покушение?
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Времена временами , а кушать хочется всегда !
Прекрасное время ; люди научились летать, как птицы , плавать , как рыбы , осталось научиться жить в мире на земле !
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шибко похоже на то, как заезжие колорады летом нападали на активиста. Правда тогда ножом пыталися порезать.
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пусть они у нас учатся - как жить на 100 баксов
и как правительствам 0 приравнять бесконечности - они наверное и не знали что так можно Невідомі побили і обстріляли чоловіка на Русанівці в Києві - Цензор.НЕТ 8683
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А субсидия при таком доходе не положена?
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её отменили всем
получить назщад невозможно!!!
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Мож грозился всех на столбах развесить, а "все" его нашли раньше?
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нормальные дела для спальных районов
весь левый берег один сплощной спальник!!! Невідомі побили і обстріляли чоловіка на Русанівці в Києві - Цензор.НЕТ 2598
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Ги ги, при соаку все банально приховувалось і ніхто про випадки не знав, якщо були висяки.
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Что ты мелешь? При СССР, если было бытовое убийство, лично начальник УВД выезжал, а сейчас это уже как "Здрасте", обычное дело.
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Бесят такие идиоты - сидит по уши в дерьме и заглядывает то в Рашку, то в СССР. "Ги, ги", идиото вульгарис.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные избили и обстреляли мужчину на Русановке в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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