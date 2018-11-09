 Неизвестные избили и обстреляли мужчину на Русановке в Киеве. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

По данным издания, вызов на линию 103 поступил около 22:40.

По словам сторожа стоянки, мужчина как обычно поставил свой автомобиль и пошел домой. Спустя несколько минут он вернулся весь в крови и попросил вызвать ему скорую и полицию. Также пострадавший добавил, что в него стреляли.

На место прибыла полиция и медики. Врачи оказали первую помощь пострадавшему мужчине и госпитализировали в больницу. На месте патрульные выяснили, что мужчина шел к своему парадному. Предварительно, в этот момент к нему подошли несколько неизвестных и начали его избивать. Кроме того, пострадавшего "задули" газовым баллончиком и несколько раз выстрелили в него, мужчина получил два ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба в калифорнийском баре: 12 человек погибли, еще 10 получили ранения

После преступления нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Что стало причиной такого инцидента — неизвестно. На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стрельба в кафе в Луцке происходила между двумя криминальными группировками, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что под Киевом, в городе Фастов, 51-летний мужчина избил жену и выбросил ее из окна. Супруги ссорились на почве ревности.



Фото: сайт "Информатор"