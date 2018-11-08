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 Происшествия, Общество
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Все про:Одесса (5222) памятник (1823) вандализм (394)

 Памятник потемкинцам в Одессе облили красной краской. ФОТО

Вандалы написали на постаменте "Смерть червоним катам".

Неизвестные облили краской памятник Потемкинцам на Таможенной площади в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

На постаменте также оставили надпись "Смерть червоним катам".

Памятник потемкинцам в Одессе облили красной краской 01

Памятник потемкинцам в Одессе облили красной краской 02

Кроме того, вандалы осквернили памятник участнику восстания на броненосце "Потемкин" Григорию Вакуленчуку, расположенный возле проходной Одесского порта, и мемориальную доску большевикам, убитым деникинцами в 1920 году.

Читайте на Цензор.НЕТ: Камень, заложенный под будущий "Монумент доблести украинских воинов", разрушили ночью во Львове. ФОТО

Первой о случившемся сообщила одесская ячейка "Правого сектора". В организации заявили, что "потемкинцы виноваты в жестоких погромах Одесского порта и обстреле жилых кварталов города из корабельной батареи".

Памятник потемкинцам в Одессе облили красной краской 02
Памятник потемкинцам в Одессе облили красной краской 04

Отметим, что восстание на броненосце "Потемкин", в честь которого установлен монумент, произошло в 1905 году, за 12 лет до Февральской революции и Октябрьского переворота. Более того, из 15 партийных участников восстания 11 были социал-революционерами, и только трое – социал-демократами, причем меньшевиками.

Также на Цензор.НЕТ: "Сталинский патриархат": церковь УПЦ МП во Львове обклеили портретами советского диктатора. ФОТО

Как известно, погром в порту, произошедший 15 июня, был фактически спровоцирован властями. Что касается обстрела, то броненосец выпустил по городу два снаряда. Моряки утверждали, что хотели попасть в дома градоначальника и командующего войсками, но промахнулись. Как бы то ни было, разрушения они причинили минимальные, и никто не погиб.

Источник: https://censor.net.ua/p3095937
 
   
 Топ комментарии
 
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одеська вата аж пищить і пісяє в штани біля таких "памяток"
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В Одесі є пам'ятник російський імператриці Екатерині ІІ, яка розігнала запоріжську січ, заборонила мову, ввела кріпацтво і т.д. Пам'ятник доволі великий побудований за гроші масквабаду при Чивокуні.
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Для нового сюжета "60 минут " и "время покажет"материальчик готовят
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Это гранит.
Для подрыва, нужно много взрывчатки а место людное и объекты инфраструктуры рядом...
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тогда разбирать как памятник чекушкам - в киеве на лыбедской
за 2 года гранитную дуоу рабили на части и увезли с глаз долой!!!
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Это те, которые взбунтовались из-за червивого мяса?
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Я честно вообще не понимаю , как можно убийцам ставить памятники ? Такого нет ни в одной нормальной стране , что бы убийцам ставили памятник
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одеська вата аж пищить і пісяє в штани біля таких "памяток"
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Надпись на памятнике разве не попадает под закон о декоммунизации?
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Нагадує карикатуру на жириновського. Щось таке - "бандеровци уничтожают кошек. Кричат "Смерть катам!".
І ще - одне з погонял Брежнєва - "Бровеносец в потемках"
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Не скрізь виконуються вимоги Закону України про декомунізацію.. В Дніпрі нещодавно облили фарбою таке ж саме "скульптурне творіння" про комсомольців..
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а что в надписи не так?
Разве красноармейцы небыли палачами?
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В Одесі є пам'ятник російський імператриці Екатерині ІІ, яка розігнала запоріжську січ, заборонила мову, ввела кріпацтво і т.д. Пам'ятник доволі великий побудований за гроші масквабаду при Чивокуні.
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а вот как видите памятник той курице никого не смущает, хотя его давно надо сравнять с землёй, но это же не так интересно российскому телезрителю, надроченному на то что украинцы "сносят или оскверняют памятники ветеранам ВОВ" а если вдруг почему-то не оскверняют не сносят памятники именно погибших во Второй мировой или такие выходки вызывают неодобрения то хоть потёмкинцам хоть кому либо что с ссср связанно
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Мало того, он стоит на месте где долго стоял памятник Потёмкинцам. Но для оперетты до конца. До революции тут стоял всё тот же памятник царице. Таскать вам не перетаскать. Очень плохо знаем тему. Это был в принципе бунт моряков. На новейшем броненосце. И потом когда пришла эскадра уничтожить мятежников, состоялось невероятное. Потёмкин пошёл навстречу эскадре приготовившись к бою, матросы переоделись во всё чистое---и эскадра пропустила броненосец приветствуя с обоих сторон корабль! Неслыхано абсолютно! Месяц мировые СМИ обсуждали эти события, все были на стороне матросов. Самодержавие буквально шаталось. Но политически там никто не сумел возглавить реально процесс. Мир следил за событиями. Потом корабль ушёл в Румынию и моряки сошли на берег, кто куда, группами, по одиночке. Создавались по миру фонды помощи, жильё для матросов. Потом долго об этом писали и говорили. Есть масса литературы, есть памятник Вакуленчуку у нас в Украине в его родном селе. Там много было интересных судеб и событий. Теперь забыто, и что хуже передергано до неузнаваемости в угоду текущему моменту. Изучайте матчасть. Надёжней тогда жить.
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от же ж долбоъбы, кроме памятника потемкинцам в Одессе проблем нет
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проплаченная акция, провокация
памятники сталинам и нквдистам, если они есть в Украине надо ликвидировать
это реально палачи а не полезные кое-кому дурачки что были те кому памятник
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нужно вообще убрать этот памятник красной чуме ...., она была ни разу не лучше царизма..

Памятник потемкинцам в Одессе облили красной краской - Цензор.НЕТ 1199 История скреп‏ @Skrepo_history 7 нояб.
Октябрьский переворот глазами художника Ивана Владимирова
1. Погром винного склада
2. Отъем зерна у крестьян
3. Разделывание мертвой лошади голодающими
4. Поиски съедобного в помойной яме...
Так что празднуем, Шариковы? Какие победы?
Больше картин здесь: https://baltvilks.livejournal.com/162782.html

Памятник потемкинцам в Одессе облили красной краской - Цензор.НЕТ 7781

Памятник потемкинцам в Одессе облили красной краской - Цензор.НЕТ 7530

Памятник потемкинцам в Одессе облили красной краской - Цензор.НЕТ 3483

Памятник потемкинцам в Одессе облили красной краской - Цензор.НЕТ 980
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПамятник потемкинцам в Одессе облили красной краской. ФОТО
 
 
 
 
 
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