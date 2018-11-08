 В России на свалке, расположенной рядом с райотделом, нашли уголовные дела. ФОТОрепортаж

В российском Волгограде на мусорной свалке, расположенной в 30 метрах от райотдела полиции, нашли листы из уголовных дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Находку сделали граждане. Фото листов из уголовных дел, лежащих на свалке, опубликовали в Телеграм-канале. "Мы знали, что в этом отделе МВД мало места для архива, но не настолько", – написали авторы фотографии.
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Управления МВД по Волгоградской области начало проверку.
"Руководством ГУ МВД по Волгоградской области назначена проверка достоверности информации, размещенной в сети, об обнаруженных на свалке уголовных делах. Если факты подтвердятся, виновные сотрудники будут привлечены к ответственности", — сказала руководитель пресс-службы управления Светлана Смольянинова.
Зачем ее сюда поместили хз.
НАБУ и САП получили доступ к банковским и другим финансовым документам по делу о незаконном обогащении генпрокурора
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) получили доступ к банковским и другим финансовым документам по делу о возможном незаконном обогащении генпрокурора Юрия Луценко
Об этом Украинским новостям сообщил источник в правоохранительных органах
По его словам, суд вынес более 20 решений о доступе НАБУ к этим документам. «Получили 20 временных доступов к банковским и финансовым документам и возможность их изъятия», - сказал собеседник агентства. Он сообщил, что эти документы уже показали немало «интересных фактов» по делу. «Показали движение средств и так далее», - отметил собеседник.
Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генпрокурора Юрия Луценко. Дело открыто по части 3 статьи 368-2 Уголовного кодекса.
Это на завтра. На сегодня для инфошума и бляхеров хватит
еге! бачимо!
заводи просто рулетку свою - выдай что там тебе попадёт...)
А шо там про наши https://comments.ua/politics/636884-v-nikolaeve-svalke-nashli-dokumenti.html
результаты расследования есть?
Это паРаша...такая паРаша....