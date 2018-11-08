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 В России на свалке, расположенной рядом с райотделом, нашли уголовные дела. ФОТОрепортаж

Фото лежащих на свалке документов опубликовали в интернете, МВД начало проверку.

В российском Волгограде на мусорной свалке, расположенной в 30 метрах от райотдела полиции, нашли листы из уголовных дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

В России на свалке, расположенной рядом с райотделом, нашли уголовные дела 01

Находку сделали граждане. Фото листов из уголовных дел, лежащих на свалке, опубликовали в Телеграм-канале. "Мы знали, что в этом отделе МВД мало места для архива, но не настолько", – написали авторы фотографии.

В России на свалке, расположенной рядом с райотделом, нашли уголовные дела 02

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Управления МВД по Волгоградской области начало проверку.

"Руководством ГУ МВД по Волгоградской области назначена проверка достоверности информации, размещенной в сети, об обнаруженных на свалке уголовных делах. Если факты подтвердятся, виновные сотрудники будут привлечены к ответственности", — сказала руководитель пресс-службы управления Светлана Смольянинова.

В России на свалке, расположенной рядом с райотделом, нашли уголовные дела 03
В России на свалке, расположенной рядом с райотделом, нашли уголовные дела 04
В России на свалке, расположенной рядом с райотделом, нашли уголовные дела 05

Источник: https://censor.net.ua/p3095927
 
 
 Топ комментарии
 
На мусорке возле мусарни. Рекурсия, однако.
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Леонид, ну не писать же, что...

НАБУ и САП получили доступ к банковским и другим финансовым документам по делу о незаконном обогащении генпрокурора
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) получили доступ к банковским и другим финансовым документам по делу о возможном незаконном обогащении генпрокурора Юрия Луценко
Об этом Украинским новостям сообщил источник в правоохранительных органах
По его словам, суд вынес более 20 решений о доступе НАБУ к этим документам. «Получили 20 временных доступов к банковским и финансовым документам и возможность их изъятия», - сказал собеседник агентства. Он сообщил, что эти документы уже показали немало «интересных фактов» по делу. «Показали движение средств и так далее», - отметил собеседник.
Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генпрокурора Юрия Луценко. Дело открыто по части 3 статьи 368-2 Уголовного кодекса.

Это на завтра. На сегодня для инфошума и бляхеров хватит В России на свалке, расположенной рядом с райотделом, нашли уголовные дела - Цензор.НЕТ 4749 В России на свалке, расположенной рядом с райотделом, нашли уголовные дела - Цензор.НЕТ 4544
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На мусорке возле мусарни. Рекурсия, однако.
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вот же бомжи клятые...ну никакой жизни от них В России на свалке, расположенной рядом с райотделом, нашли уголовные дела - Цензор.НЕТ 5459.все раскопают
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И даже на макулатуру не сдали. Зажравшиеся бомжи)
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тоже мне новость - шо, писать больше не о чем? кому интересны эти будни мордора?
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Эту новость на ленте печатали несколько месяцев тому...
Зачем ее сюда поместили хз.
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Леонид, ну не писать же, что...

НАБУ и САП получили доступ к банковским и другим финансовым документам по делу о незаконном обогащении генпрокурора
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) получили доступ к банковским и другим финансовым документам по делу о возможном незаконном обогащении генпрокурора Юрия Луценко
Об этом Украинским новостям сообщил источник в правоохранительных органах
По его словам, суд вынес более 20 решений о доступе НАБУ к этим документам. «Получили 20 временных доступов к банковским и финансовым документам и возможность их изъятия», - сказал собеседник агентства. Он сообщил, что эти документы уже показали немало «интересных фактов» по делу. «Показали движение средств и так далее», - отметил собеседник.
Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генпрокурора Юрия Луценко. Дело открыто по части 3 статьи 368-2 Уголовного кодекса.

Это на завтра. На сегодня для инфошума и бляхеров хватит В России на свалке, расположенной рядом с райотделом, нашли уголовные дела - Цензор.НЕТ 4749
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"да за любую бумажку с твоего, или моего стола бандит пол-жизни отдаст!"
еге! бачимо!
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А чем эта плоха...?? Или для тебя и тех кто тебя лайкнул..правда о паРаше..это как серпом по яйцам..??
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как же тебе отработать на этой новости...?)))
заводи просто рулетку свою - выдай что там тебе попадёт...)
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На рашку лично мне нас-ть!
А шо там про наши https://comments.ua/politics/636884-v-nikolaeve-svalke-nashli-dokumenti.html
результаты расследования есть?
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Да за собою потрібно дивитися а не заглядати на паршу...У нас в патрульній поліції знайшли притулок подонки, шахраї, злочинчі, хабарники, садисти і вбивці...У нас сабаков корупціонер і барига. ПЛОКУЛОЛ банальний дебіл і чмо...у себе дивись цензор на хрен нам раша..
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"- А вот почему - над этим ты не задумывался? Я тебе объясню. За иную бумажку на моем столе или на твоем - это безразлично - жулик подчас готов полжизни отдать, понял? От вас-то у меня секретов нет и быть не может, сам понимаешь. Но это привычка, железная привычка, отработанная годами, понял? Никогда никакого документа постороннему глазу! - Жеглов поднялся и стал расхаживать по кабинету, потом сказал устало: - А тут целое дело пропало… Боже мой, что же это будет?"
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В паРаше на свалке возле райотдела могли и фигурантов этих дел найти....немножко неживых...так что не удивительно...
Это паРаша...такая паРаша....
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а город какой раскошный, сразу видно сверхдержава процветает
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ России на свалке, расположенной рядом с райотделом, нашли уголовные дела. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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