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 Группа иностранцев, грабивших пенсионеров под видом социальных работников, задержана в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве задержана группа мошенников-иностранцев, которые под видом социальных работников выманивали деньги у пенсионеров. Под предлогом денежной реформы злоумышленники меняли сбережения пожилых людей на сувенирные деньги.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Группа иностранцев, грабивших пенсионеров под видом социальных работников, задержана в Киеве, - Нацполиция 01

В Днепровский управления полиции Киева поступило несколько обращений от пенсионеров о том, что их ограбили две женщины, которые представились сотрудницами социальной службы. Правоохранители проанализировали каждое преступление и сравнили описания внешности злоумышленниц. Стало понятно, что к правонарушению причастны одни и те же лица, которые действовали группой по отработанному алгоритму, а потом на время исчезали из города.

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"Впоследствии мы получили оперативную информацию о том, что группа снова появилась в Киеве. Работники уголовного розыска задержали иностранцев после совершения очередного преступления. Они пытались скрыться, однако на проспекте Лобановского их догнали и доставили в управление полиции", - рассказали в Нацполиции.

Группа иностранцев, грабивших пенсионеров под видом социальных работников, задержана в Киеве, - Нацполиция 02

В состав группы входили четыре человека: две женщины - 1963 по 1997 года рождения, и двое мужчин - 1995 по 1997 годов рождения. Все они - жители соседней республики.

Группа иностранцев, грабивших пенсионеров под видом социальных работников, задержана в Киеве, - Нацполиция 03

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Группа иностранцев, грабивших пенсионеров под видом социальных работников, задержана в Киеве, - Нацполиция 04

Мошенники действовали по четкой схеме. Женщины сначала звонили пенсионерам на стационарные телефоны и представлялись работниками социальной службы. Они сообщали людям пожилого возраста, сейчас идет денежная реформа и нужно переписать номера купюр или заменить банкноты старого образца, ведь в пользование вводятся новые деньги. А мужчины в свою очередь подвозили женщин на автомобиле к месту преступления и наблюдали за ситуацией у домов.

Группа иностранцев, грабивших пенсионеров под видом социальных работников, задержана в Киеве, - Нацполиция 05
Группа иностранцев, грабивших пенсионеров под видом социальных работников, задержана в Киеве, - Нацполиция 06

Иностранцев задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время обыска задержанных и автомобиля, на котором они передвигались, полицейские изъяли деньги и сувенирные купюры, которые они оставляли пострадавшим.

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Группа иностранцев, грабивших пенсионеров под видом социальных работников, задержана в Киеве, - Нацполиция 07
Группа иностранцев, грабивших пенсионеров под видом социальных работников, задержана в Киеве, - Нацполиция 08

"Уже установлено, что злоумышленники арендовали автомобили в Одессе и "гастролировали" по всей Украине, в частности в Киеве иностранцы снимали квартиру на месяц, некоторое время "работали", а затем покидали город. В настоящее время проверяем причастность группы к совершению аналогичных преступлений и ищем пострадавших от их действий", - рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко.

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Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Всем четырем задержанным объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до тринадцати лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3095920
 
 
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По мордах схожі на Карлсона. Здається, я знаю з якої саме вони країни.
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Так то ж ніби не сусідня республіка ... Группа иностранцев, грабивших пенсионеров под видом социальных работников, задержана в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6339
Думала, що молдавани.
Але там такий джигіт на третьому фото, що питання відпадають.
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Безобразие! У нас своих социальных работников для грабежа населения хватает.

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Та ты подумай какая толерантность. Иностранцами были. А какая-какая это же нация? Издалёка, иль с близи? С лица вроде датчане---а в анфас с Бессарабии или даже сербиянки-молдаванки! Ну не разберу. Подскажите мне люди.
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Гройсман и порошенко грабят пенсионеров куда изящнее, но сути это не меняет.
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цыгане какие-то... а вообще-то грабить пенсионеров - это суверенное исключительное право государства!...
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Молдавские цыгане! Ой, как теперь модно ромы.
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немиті виродки ...чавелла ...як то їх ...щоб не звинуватили у холокості ...згадав ...РОМИ ...лядь
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Та стопудово жители Швейцарии...или княжество Монако. По рожам видно ,что монегаски!
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А не прийдется потом выплачивать этим цыганам компенсации, по решению ЕСПЧ?
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Последние две женщины на фото очень даже сурово выглядят....без косметики... Группа иностранцев, грабивших пенсионеров под видом социальных работников, задержана в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8114
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Наших злыдней лохов даже с заграницы приезжают грабить? Надо правительству подумать про конкуренцию. Группа иностранцев, грабивших пенсионеров под видом социальных работников, задержана в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3521
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світова грошова реформа.......на фото є долари США,та їх і через сто років без проблем приймуть.
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по 25 лет лет, без права амнистии
кайло в руки!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГруппа иностранцев, грабивших пенсионеров под видом социальных работников, задержана в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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