 При вымогательстве $4000 за присвоение группы инвалидности в Виннице задержан врач, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что медик требовал четыре тысячи долларов США от местного жителя за содействие в установлении пожизненной группы инвалидности, на которую гражданин имел законное право.

Правоохранители задержали врача в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава врачебно-квалификационной комиссии разоблачен при требовании взятки 140 тысяч на Сумщине, - СБУ. ФОТОрепортаж



