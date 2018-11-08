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Все про:взятка (4180) Винница (428) инвалиды (275) врачи (603)

 При вымогательстве $4000 за присвоение группы инвалидности в Виннице задержан врач, - СБУ. ФОТО

В Виннице сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в вымогательстве неправомерной выгоды врача одного из медицинских учреждений города.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что медик требовал четыре тысячи долларов США от местного жителя за содействие в установлении пожизненной группы инвалидности, на которую гражданин имел законное право.

Правоохранители задержали врача в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава врачебно-квалификационной комиссии разоблачен при требовании взятки 140 тысяч на Сумщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

При вымогательстве $4000 за присвоение группы инвалидности в Виннице задержан врач, - СБУ 01
При вымогательстве $4000 за присвоение группы инвалидности в Виннице задержан врач, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3095914
 
 
 Топ комментарии
 
с этой инвалидностью творятся такие цирки, раз услышал и прозрел, человек, афганец без ног, через какое то время постоянно "приходит" на осмотр, подтверждать группу, наверное смотрят выросли ноги или нет!!! При вымогательстве $4000 за присвоение группы инвалидности в Виннице задержан врач, - СБУ - Цензор.НЕТ 7311
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Когда то давно услыхал великолепную фразу что жэки, втэки и военкоматы так и остались непобедимые острова социализма. Но 4 штуки зелени---это крепко. Лет с 20 назад просили меньше. Не стану говорить, очень не простая тема, смотря какая болезнь, какая группа нужна. Много было нюансов. Но за такие расценки сажать схода. Ведь многие в такой ситуации дают деньги не за то что болезни нет совсем, а что бы ускорить жуткую канитель очень длинной цепочки мучений и унижений прохождения всего. Тут печатать одуреть.
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Вот так вот...И никакие нам реформы ни по чём.)
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с этой инвалидностью творятся такие цирки, раз услышал и прозрел, человек, афганец без ног, через какое то время постоянно "приходит" на осмотр, подтверждать группу, наверное смотрят выросли ноги или нет!!! При вымогательстве $4000 за присвоение группы инвалидности в Виннице задержан врач, - СБУ - Цензор.НЕТ 7311
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Да, єто правда на вашем мухосранске так и делают. В Украине такая норма давно отменена. не сри на нашем сайте. При вымогательстве $4000 за присвоение группы инвалидности в Виннице задержан врач, - СБУ - Цензор.НЕТ 7989
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Александр, да это было, факт есть факт, но эта норма отменена, а вот на расии осталась, и это тоже факт. (хотя это полный бред)
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Видимо дана установка освещать мнимые задержания , почему ни одной статьи - оглашен приговор?
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Набрид "іспанський готель"? 🤔 В Україні лікарів практично нема.
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Просто цікава ваша зміна настрою з нормального до ненависті.
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Твої друзі постійно пишуть образи мені, а ви їх підтримуєте. Тому я не сприймаю ваше прохання.
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Не дочекаєтеся, бо ваше постіне місце у тому "готелі" 🤔
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я мог бы сообщить тебе, где твое место, но ты по привычке побежишь строчить жалобу При вымогательстве $4000 за присвоение группы инвалидности в Виннице задержан врач, - СБУ - Цензор.НЕТ 125
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Він з відти і не вилазить...стук-стук...)))
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Так от і від мене будеш отримувати деякі коментарі, бо я ще не все відповів. Як почнеш зрадоботні образи, то і я дещо з'ясоване напишу.
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Я наверное вас бастиан поспамлю немножко, да бы вы не мусорили на ветке, а если не поможет, с удовольствием напишу модераторм, что бы здесь по убирали за вами... бакса так же это касается.
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З одного боку майже всі лікарі за кордоном, а з другого лише такі залишаються. У цій ситуації треба нам звинувачувати себе, бо це продовжується не менше ніж сто років.
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Причем здесь Винница, тролль? Тебе с Винницы насс№№ли в подъезде?
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Проффесор, Юзівка вже дорулилась, на черзі Вінниця.
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Когда то давно услыхал великолепную фразу что жэки, втэки и военкоматы так и остались непобедимые острова социализма. Но 4 штуки зелени---это крепко. Лет с 20 назад просили меньше. Не стану говорить, очень не простая тема, смотря какая болезнь, какая группа нужна. Много было нюансов. Но за такие расценки сажать схода. Ведь многие в такой ситуации дают деньги не за то что болезни нет совсем, а что бы ускорить жуткую канитель очень длинной цепочки мучений и унижений прохождения всего. Тут печатать одуреть.
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Думаю посадят. И за меньшее садили, правда гемора, дабы этого добиться будет много.
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Можливо посадять, але де потім шукати лікарів?
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Интересный вопрос. Но я бы, таких врачами не назвал.
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Як хочете їх називайте, але проблема залишається.
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А чи були підстави у "потерпілого" на отримання групи по інвалідності.
Чи це такий самий аферист ?
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Кстати, Ксения, я об этом так же подумал. Знаю многих людей, которые получили инвалидность согласно заболевания никто ничего не вымагал. Но .... уродов хватает среди врачей.
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бо такі є будь-де, чому їх не має бути серед лікарів.
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Хотів від Борменталя відповідь, але раз Вас зацікавило пояснюю. Річ у тім, що ми системно створювали таких лікарів починаючи від російської імперії. Тепер найкращі будуть їхати за кордон.
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починаючи з мед вузу.
в київск. з групи 5000 дол. вимагають.
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У мене родич закінчує медуніверситет і обходиться без хабарів, але дійсно там довгий час вимагали хабарі. Також зрозуміло, що при такому рівні зарплати будуть хабарі, або всі нормальні лікарі за кордоном.
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Лично мое мнение, что виноват тот кто дает взятку и тот кто берет.
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Це легке пояснення, а є система, яка вимагає хабарі.
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Є нахабна сволота, це і все пояснення.
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120 нардепов миллионеров получают компенсацию за аренду жилья
650 грн/день, среди них 25 официально имеют элитное жилье в Киеве,
остальные переписали на родственников...народ живет по-новому еле
сводя концы с концами, а слуги народа по старому с жиру бесятся.
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Нереальная сумма взятки, смысла нет никакого платить такие деньги!
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Згідно з чинним законодавством визначення групи інвалідності та термінів її перегляду встановлюється комісією МСЕК. І в даному випадку вочевидь затримано лише посередника, або ж можливо і просто афериста. Однозначно цю справу ще не скоро закриють... Так що продовження цієї історії буде після реклами...😐😐😐
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"$4000"-хера собі, а які там виплати по інвалідності!
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Мінімалка. У мене товариш інвалід, то у нього мінімалка. Якби не його бізнес, то жити було би неможливо.
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Девушка закончила школу 11 классов. Стажа рабочего нет, инвалид первой группы, получает социалку 1 400 грн. дальше без слов!
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Конченные совковые твари.
Издеваются над инвалидами как хотят.
Ещё при совке сотрудник отца, без двух ног, каждый год ходил показывал что ноги не выросли. А один раз пришел выпивший и давай им рассказывать "почём в Одессе рубероид", так те уроды сняли с него инвалидность, потом через год вернули
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри вымогательстве $4000 за присвоение группы инвалидности в Виннице задержан врач, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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