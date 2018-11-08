EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  7599  39
Все про:Госпогранслужба (3039) паспорт (647) священник (111)

 Пограничники задержали в "Борисполе" священника с тремя паспортами. ФОТО

Сотрудники пограничной службы аэропорта "Борисполь" задержали священнослужителя, который оказался гражданином Украины с двумя поддельными паспортами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы.

Во время оформления на рейс "Киев-Стамбул" один из пассажиров предъявил паспорт Болгарии, который оказался поддельным. Позже пограничники выяснили, что мужчина является гражданином Украины и имеет еще паспорт гражданина Российской Федерации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Священник внедорожником повредил десять могил на кладбище в Харьковской области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как выяснилось, мужчина работает священнослужителем и проводил церковное богослужение на горе Афон. Поддельный паспорт гражданина Болгарии ему был нужен для беспрепятственного проживания в странах ЕС.

На священнослужителя составлен протокол и он передан Национальной полиции.

Пограничники задержали в Борисполе священника с тремя паспортами 01

Источник: https://censor.net.ua/p3095891
 
   
 Топ комментарии
 
З паспорта это канон церькви...как три единство...
Отца
Сына
И Святага духа!))))

Аминь
 показать весь комментарий
 
Паспорта на отца, сына и святаго духа. Прикордонники затримали в "Борисполі" священика з трьома паспортами - Цензор.НЕТ 5086
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
классика жанра. триединство священнослужителя. родился в Троицу )
 показать весь комментарий
 
 
З паспорта это канон церькви...как три единство...
Отца
Сына
И Святага духа!))))

Аминь
 показать весь комментарий
 
 
Религия границ не имеет.

Та да.Разум имеет границы,глупость бесконечна.
Как сказал один писатель -Бог хранит дураков,пьяниц и Соединенные Штаты Америки...
 показать весь комментарий
 
На костер онуфриевица,замаравшегося в гундяевщине.
 показать весь комментарий
 
 
Та постричь под котовского и выпустить забрав паспорта. Куда пойдёт там и деньги. Не спугнуть только в начале. А то хлопцы видно учились не в семинариях.
 показать весь комментарий
 
 
А "не согрешишь - не покаешься...". Не удивлюсь, если он из "духовноскрепной" конфессии...
 показать весь комментарий
 
 
Так мокшанский пачпорт поди НАСТОЯЩИЙ из его святой тройцы документов))))
 показать весь комментарий
 
 
Як з'ясувалося, чоловік працює священнослужителем і проводив церковне богослужіння на горі Афон. Джерело: https://ua.censor.net.ua/p3095891
На горі Афон служать попи від мп, Кмївський патріархат на шляху до визнання, тобто він, як Ви пишете, "духовноскрепной" конфессии...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Во время оформления на рейс "Киев-Стамбул" ...

Несогласованно.. Петя чувака за томасом снарядил, а тут эти со своим..
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко летает за границу под фамилией Кокорин, Труханов под греческой фамилией Анзопулос. А батюшке, что нельзя ?
 показать весь комментарий
 
 
Паспорта на отца, сына и святаго духа. Прикордонники затримали в "Борисполі" священика з трьома паспортами - Цензор.НЕТ 5086
 показать весь комментарий
 
 
Потрясите как следует- у него ещё и поддельный паспорт Хуйла для проживания в раю отыщется. Его обложка выглядит так:
Прикордонники затримали в "Борисполі" священика з трьома паспортами - Цензор.НЕТ 8483
 показать весь комментарий
 
 
це класіка...а посвідчення ФСБ..що не знайшли?
 показать весь комментарий
 
 
трясіть ще! там десь ще кокаїн має бути
 показать весь комментарий
 
 
Стоял сначала, чтоб не нарываться

- Я сам спиртного лишку загрузил,

А впереди шмонали уругвайца,
Который контрабанду провозил.

Крест на груди в густой шерсти
- Толпа как хором ахнет: "За ноги надо потрясти
- Глядишь, чего и звякнет!"

И точно: ниже живота
- Смешно, да не до смеху
- Висели два литых креста Пятнадцатого веку.

Ох, как он сетовал: Где закон? Нету, мол! Я могу, мол, опоздать на рейс!.. Но Христа распятого В половине пятого Не пустили в Буэнос-Айрес.....
 показать весь комментарий
 
 
Как хорошо, что бдительнее стало,

Таможня ищет ценный капитал

- Чтоб золотинки с нимба не упало,

Чтобы гвоздок с распятья не пропал!

Таскают: кто - иконостас, Кто - крестик, кто - иконку,
И веру в Господа от нас Увозят потихоньку.
И на поездки в далеко - Навек, бесповоротно
- Угодники идут легко, Пророки - неохотно.
 показать весь комментарий
 
 
А чому не пишуть якої конфесії, деномінації, патріархату ? На Афоні одні агенти ФСБ, Греція вже їх багатьох вигнала. Але річ у тому що Афон вважається нібито міні автномною державою
 показать весь комментарий
 
пишуть же що в нього є паспорт Російської Федерації
 показать весь комментарий
 
"..Я
достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза.
Смотрите ,
завидуйте,
я -
гражданин
а не какая то там гражданка)))
 показать весь комментарий
 
 
у него из настоящих документов только российский военный билет
 показать весь комментарий
 
 
В трусах не забыли проверить? Хз, а вдруг у него не только паспорта поддельные?
 показать весь комментарий
 
 
Нічого святого немає в цих свідків секти Гундяєва. Лише одне лицемірство, брехня і блуд від Лукавого...😕😕😕
 показать весь комментарий
 
 
Вигнали з Афону гундяєвського сектанта,от і побирається по світу...
 показать весь комментарий
 
 
"Атец Ануфрий, эта ты? Я тибя узнал!" )))))
 показать весь комментарий
 
 
Пограничники задержали в "Борисполе" священника с тремя паспортами. ФОТО

У попов как в криминальной среде - имя + клички - в миру он Вася, а с кадилом - владыка Донецка и Волновахи...
У первых крыша - вор в законе а у попов - действующая власть
 показать весь комментарий
 
Судячи з відсутнього пальця, в нього ще можу бути поспорт громадянина Японії...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники задержали в "Борисполе" священника с тремя паспортами. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх