 Пограничники задержали в "Борисполе" священника с тремя паспортами. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы.
Во время оформления на рейс "Киев-Стамбул" один из пассажиров предъявил паспорт Болгарии, который оказался поддельным. Позже пограничники выяснили, что мужчина является гражданином Украины и имеет еще паспорт гражданина Российской Федерации.
Как выяснилось, мужчина работает священнослужителем и проводил церковное богослужение на горе Афон. Поддельный паспорт гражданина Болгарии ему был нужен для беспрепятственного проживания в странах ЕС.
На священнослужителя составлен протокол и он передан Национальной полиции.
Отца
Сына
И Святага духа!))))
Аминь
Руцкага духа
Та да.Разум имеет границы,глупость бесконечна.
Как сказал один писатель -Бог хранит дураков,пьяниц и Соединенные Штаты Америки...
На горі Афон служать попи від мп, Кмївський патріархат на шляху до визнання, тобто він, як Ви пишете, "духовноскрепной" конфессии...
Несогласованно.. Петя чувака за томасом снарядил, а тут эти со своим..
- Я сам спиртного лишку загрузил,
А впереди шмонали уругвайца,
Который контрабанду провозил.
Крест на груди в густой шерсти
- Толпа как хором ахнет: "За ноги надо потрясти
- Глядишь, чего и звякнет!"
И точно: ниже живота
- Смешно, да не до смеху
- Висели два литых креста Пятнадцатого веку.
Ох, как он сетовал: Где закон? Нету, мол! Я могу, мол, опоздать на рейс!.. Но Христа распятого В половине пятого Не пустили в Буэнос-Айрес.....
Таможня ищет ценный капитал
- Чтоб золотинки с нимба не упало,
Чтобы гвоздок с распятья не пропал!
Таскают: кто - иконостас, Кто - крестик, кто - иконку,
И веру в Господа от нас Увозят потихоньку.
И на поездки в далеко - Навек, бесповоротно
- Угодники идут легко, Пророки - неохотно.
достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза.
Смотрите ,
завидуйте,
я -
гражданин
а не какая то там гражданка)))
У попов как в криминальной среде - имя + клички - в миру он Вася, а с кадилом - владыка Донецка и Волновахи...
У первых крыша - вор в законе а у попов - действующая власть