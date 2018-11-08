 Пограничники задержали в "Борисполе" священника с тремя паспортами. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы.

Во время оформления на рейс "Киев-Стамбул" один из пассажиров предъявил паспорт Болгарии, который оказался поддельным. Позже пограничники выяснили, что мужчина является гражданином Украины и имеет еще паспорт гражданина Российской Федерации.

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Как выяснилось, мужчина работает священнослужителем и проводил церковное богослужение на горе Афон. Поддельный паспорт гражданина Болгарии ему был нужен для беспрепятственного проживания в странах ЕС.

На священнослужителя составлен протокол и он передан Национальной полиции.