 Тепловоз "Тризуб" от General Electric проехал первые 150 км от Кременчуга до Ромодана. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Полтавщина".

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Тепловоз протянул подвижной состав со станции "Кременчуг" в направлении станции "Ромодан". Общая длина первой поездки локомотива составила 150 километров.

Руководила тепловозом локомотивная бригада, которая раньше проходила испытания на локомотивах General Electric в Казахстане.







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Также отмечается, что на Крюковском вагоностроительном заводе находятся уже 15 локомотивов General Electric. Все они в работе в разной стадии готовности. Последняя партия из 7 тепловозов прибыла на предприятие 30 октября.