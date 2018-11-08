 Тепловоз "Тризуб" от General Electric проехал первые 150 км от Кременчуга до Ромодана. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Полтавщина".
Тепловоз протянул подвижной состав со станции "Кременчуг" в направлении станции "Ромодан". Общая длина первой поездки локомотива составила 150 километров.
Руководила тепловозом локомотивная бригада, которая раньше проходила испытания на локомотивах General Electric в Казахстане.
Также отмечается, что на Крюковском вагоностроительном заводе находятся уже 15 локомотивов General Electric. Все они в работе в разной стадии готовности. Последняя партия из 7 тепловозов прибыла на предприятие 30 октября.
як би ти, хлопчик, вчився хоч десь, хоч чомусь, то знав би, шо водний транспорт самий рентабельний
Но я не за рентабельность арбузов от Гройсмана переживаю, за державу обидно. Где то там далеко, где нас нет, премьеры делом занимаются. А наш арбузы развозит да американскими поездами кичится
в людей така робота: створювати у медіапросторі картину безладу, зради, відсутності змін, зубожіння і вказувати причиною цього діючу адміністрацію, щоб спробувати проштовхнути на головний пост якесь гівно, що стане домовлятися з путєном
Трайдент (англ. Trident - Трезубец) - семейство американских трёхступенчатых твердотопливных баллистических ракет, размещаемых на подводных лодках.