EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Технологии
  4015  22
Все про:поезд (681) Укрзализныця (1480) General Electric (5)

 Тепловоз "Тризуб" от General Electric проехал первые 150 км от Кременчуга до Ромодана. ФОТОрепортаж

Первый локомотив компании General Electric, поставленный для нужд "Укрзализныци", совершил тестовый проезд по украинской железной дороге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Полтавщина".

Читайте также: В предыдущие годы "Укрзализныцю" "попросту грабили", - Гройсман

Тепловоз протянул подвижной состав со станции "Кременчуг" в направлении станции "Ромодан". Общая длина первой поездки локомотива составила 150 километров.

Руководила тепловозом локомотивная бригада, которая раньше проходила испытания на локомотивах General Electric в Казахстане.

Тепловоз Тризуб от General Electric проехал первые 150 км от Кременчуга до Ромодана 01
Тепловоз Тризуб от General Electric проехал первые 150 км от Кременчуга до Ромодана 02
Тепловоз Тризуб от General Electric проехал первые 150 км от Кременчуга до Ромодана 03

Смотрите также: "Быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен", - Гройсман протестировал железнодорожный экспресс Киев-аэропорт "Борисполь". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также отмечается, что на Крюковском вагоностроительном заводе находятся уже 15 локомотивов General Electric. Все они в работе в разной стадии готовности. Последняя партия из 7 тепловозов прибыла на предприятие 30 октября.

Тепловоз Тризуб от General Electric проехал первые 150 км от Кременчуга до Ромодана 04

Источник: https://censor.net.ua/p3095869
 
   
 Топ комментарии
 
Странно, что идут комменты о зраде. Радоваться надо, что что-то меняется в лучшую сторону. Не на старье же век ездить!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ура, теперь Гройсман те только баржами повезёт арбузы в Киев
 показать весь комментарий
 
 
Арбузы возил Вадатурский, а Гройсман всячески этому припятствовал.
 показать весь комментарий
 
ура - в сраці діра!
як би ти, хлопчик, вчився хоч десь, хоч чомусь, то знав би, шо водний транспорт самий рентабельний
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну, в отличии от тебя, скрепных книг не читал. Но сомневаюсь в самой рентабельной перевозке танкером в Улан-Батор или Катманду.
Но я не за рентабельность арбузов от Гройсмана переживаю, за державу обидно. Где то там далеко, где нас нет, премьеры делом занимаются. А наш арбузы развозит да американскими поездами кичится
 показать весь комментарий
 
 
Ти про ці кавуни на баржах вже шостий чи сьомий раз всюди пишеш, чим вони тобі так не догодили?
 показать весь комментарий
 
Здесь не параша, и американскими поездами никто не кичится. Здесь новостной сайт, и новости здесь бывают разные: от навернувшейся парашной ракеты до кучи мусора в каком-нибудь селе.
 показать весь комментарий
 
Треба так швидко міняти тепловози та вагони, щоб не встигали про це писати журналісти !
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Нашли чем гордится, это позор для страны, скоро начнем закупать за границей туалетную бумагу и зубные щетки. Или уже начали?
 показать весь комментарий
 
Кацапы из Сирии тащат на буксире новый ракетный корвет. Немцы двигателей не продали из-за санкций а жопорукие ни на что не способны. Вот это гордость так гордость. Вяликая страна,чего уж там.
 показать весь комментарий
 
А если не к тебе,так нечего кроить из блохи голенище.
 показать весь комментарий
 
Странно, что идут комменты о зраде. Радоваться надо, что что-то меняется в лучшую сторону. Не на старье же век ездить!
 показать весь комментарий
 
 
а що ж тут дивного?
в людей така робота: створювати у медіапросторі картину безладу, зради, відсутності змін, зубожіння і вказувати причиною цього діючу адміністрацію, щоб спробувати проштовхнути на головний пост якесь гівно, що стане домовлятися з путєном
 показать весь комментарий
 
 
А собственного производства тепловозов в Украине сейчас нет. Тепловозостроительный завод в Луганске работает с 2014 года не на Украину. А сделать производство с нуля - сложная задача.
 показать весь комментарий
 
жертвы и разрушения уточняются .....шутка , ну если своих нет то пусть хоть пиндоские ездят
 показать весь комментарий
 
Говорят что на них стекла российские, а это значит тепловозы из Казахстана.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоТехнологииТепловоз "Тризуб" от General Electric проехал первые 150 км от Кременчуга до Ромодана. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх