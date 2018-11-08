 Разговор Ляшко и Воропаева, совещание "Батькивщины", беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября. ФОТОрепортаж

С самого утра владельцы "евроблях" пикетировали Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин.

В начале сессионного заседания Рада провалила закон о семейной медицине. Затем Рада приняла законопроект о растаможке "евроблях", который очевидно не устроил "евробляхеров", поскольку недовольны решением депутатов о льготной растаможке автомобилей владельцы обругали нардепов: "П#дарасы, #банные в рот! Что вы там наголосовали!?".

Затем Рада приняла законопроект, который вдвое увеличивает зону украинского контроля в Черном море.

День работы Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Коллеги уговаривают Сергея Мельничука (внефракционный) прекратить одиночное блокирование трибуны.

Алексей Порошенко (БПП, справа) и Владимир Мельниченко (БПП, слева в желтом).

Глава фракции НФ Максим Бурбак (слева) и Олег Крышин (НФ, справа).

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко здоровается с Сергеем Мищенко (внефракционный).

Глава фракции Радикально партии Олег Ляшко (справа) и Юрий Воропаев ("Оппоблок").

Александр Фельдман ("Воля народа", крайний справа, стоит) беседует с Ярославом Москаленко ("Воля народа", второй справа) и Александром Грановским (БПП, третий справа). Тем временем Нина Южанина (БПП, четвертая справа) беседует с представителем Порошенко в Раде Ириной Луценко (БПП).

Владимир Бандуров ("Воля народа") грызет ногти, разговаривая по телефону.

Совещание в президиуме Рады: спикер Андрей Парубий (сидит), глава фракции БПП Артур Герасимов (второй слева), Максим Бурбак (по центру) и Николай Княжицкий (НФ).

Александр Шевченко (внефракционный, слева) и Игорь Алексеев (НФ, справа)

Евгений Рыбчинский ("Воля народа") и Андрей Денисенко (внефракционный) изучают профиль в соцсети экс-нардепа Виталия Чудновского.





Олег Крышин (НФ) и Александр Вилкул ("Оппоблок").





Игорь Шурма ("Оппоблок", справа) с коллегой.

Артур Герасимов консультируется по вопросам повестки дня Рады с Александром Долженковым ("Оппоблок").

Валерия Заружко (Радикальная партия) пришла в новом образе.

Юлия Тимошенко разводит руками перед коллегами по фракции: Сергеем Соболевым (крайний справа), Иваном Кириленко (крайний слева) и Алексеем Рябчиным (по центру, в очках).

Татьяна Острикова ("Самопомич") рассмешила Андрея Иванчука (НФ).

Ольга Червакова (БПП).

Игорь Кононенко (БПП, крайний слева) общается с главой группы "Воля народа" Ярославом Москаленко. Тем временем Сергей Березенко (БПП, по центру, чешет лоб) заходит в сессионный зал.

Оксана Продан (БПП) разговаривает по телефону.

Пленарное заседание Верховной Рады 8 ноября.

Сектор БПП: Константин Ярынич (по центру) и Анатолий Матвиенко (стоит, держит руки в бок).

Совещание "Батькивщины": Александра Кужель (стоит спиной), Сергей Соболев, Сергей Власенко, Ивин Кириленко окружили Юлию Тимошенко.

Тем временем Юрий Шаповалов ("Видродження") просматривает на планшете статью о кроссовках.





После совещания нардепы от "Батькивщины" разбились по парам: Юлия Тимошенко обсуждает что-то с Иваном Рябчиным, а Сергей Соболев с Сергеем Власенко.

Фото: Цензор.НЕТ.