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 Разговор Ляшко и Воропаева, совещание "Батькивщины", беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 ноября, состоялось очередное заседание Верховной Рады.

С самого утра владельцы "евроблях" пикетировали Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин.

В начале сессионного заседания Рада провалила закон о семейной медицине. Затем Рада приняла законопроект о растаможке "евроблях", который очевидно не устроил "евробляхеров", поскольку недовольны решением депутатов о льготной растаможке автомобилей владельцы обругали нардепов: "П#дарасы, #банные в рот! Что вы там наголосовали!?".

Затем Рада приняла законопроект, который вдвое увеличивает зону украинского контроля в Черном море.

День работы Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 01

Коллеги уговаривают Сергея Мельничука (внефракционный) прекратить одиночное блокирование трибуны.

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 02

Алексей Порошенко (БПП, справа) и Владимир Мельниченко (БПП, слева в желтом).

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 03

Глава фракции НФ Максим Бурбак (слева) и Олег Крышин (НФ, справа).

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 04

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко здоровается с Сергеем Мищенко (внефракционный).

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 05

Глава фракции Радикально партии Олег Ляшко (справа) и Юрий Воропаев ("Оппоблок").

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 06

Александр Фельдман ("Воля народа", крайний справа, стоит) беседует с Ярославом Москаленко ("Воля народа", второй справа) и Александром Грановским (БПП, третий справа). Тем временем Нина Южанина (БПП, четвертая справа) беседует с представителем Порошенко в Раде Ириной Луценко (БПП).

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 07

Владимир Бандуров ("Воля народа") грызет ногти, разговаривая по телефону.

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 08

Совещание в президиуме Рады: спикер Андрей Парубий (сидит), глава фракции БПП Артур Герасимов (второй слева), Максим Бурбак (по центру) и Николай Княжицкий (НФ).

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 09

Александр Шевченко (внефракционный, слева) и Игорь Алексеев (НФ, справа)

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 10

Евгений Рыбчинский ("Воля народа") и Андрей Денисенко (внефракционный) изучают профиль в соцсети экс-нардепа Виталия Чудновского.

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 11
Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 12

Олег Крышин (НФ) и Александр Вилкул ("Оппоблок").

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 13
Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 14

Игорь Шурма ("Оппоблок", справа) с коллегой.

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 15

Артур Герасимов консультируется по вопросам повестки дня Рады с Александром Долженковым ("Оппоблок").

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 16

Валерия Заружко (Радикальная партия) пришла в новом образе.

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 17

Юлия Тимошенко разводит руками перед коллегами по фракции: Сергеем Соболевым (крайний справа), Иваном Кириленко (крайний слева) и Алексеем Рябчиным (по центру, в очках).

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 18

Татьяна Острикова ("Самопомич") рассмешила Андрея Иванчука (НФ).

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 19

Ольга Червакова (БПП).

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 20

Игорь Кононенко (БПП, крайний слева) общается с главой группы "Воля народа" Ярославом Москаленко. Тем временем Сергей Березенко (БПП, по центру, чешет лоб) заходит в сессионный зал.

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 21

Оксана Продан (БПП) разговаривает по телефону.

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 22

Пленарное заседание Верховной Рады 8 ноября.

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 23

Сектор БПП: Константин Ярынич (по центру) и Анатолий Матвиенко (стоит, держит руки в бок).

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 24

Совещание "Батькивщины": Александра Кужель (стоит спиной), Сергей Соболев, Сергей Власенко, Ивин Кириленко окружили Юлию Тимошенко.

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 25

Тем временем Юрий Шаповалов ("Видродження") просматривает на планшете статью о кроссовках.

Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 26
Разговор Ляшко и Воропаева, совещание Батькивщины, беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября 27

После совещания нардепы от "Батькивщины" разбились по парам: Юлия Тимошенко обсуждает что-то с Иваном Рябчиным, а Сергей Соболев с Сергеем Власенко.

Фото: Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/p3095867
 
 
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***
извините, что к вам обращаюсь,
изберите меня в депутаты.
я хочу заниматься фигней,
сам себе повышая зарплаты.
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Работают на благо Украины...
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Идиоты - это большинство населения Украины...
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а машина твоя, чи хазяйська)))
тоді все в твоїх руках! Разговор Ляшко и Воропаева, совещание "Батькивщины", беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября - Цензор.НЕТ 7823
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Потому, что ЕВРОБЛЯХИ это СХЕМА. Схема свиномордых на фотках величиств. Они ее создали, не хило реализовали а теперь узаконили. Когда у меня был выбор взять в салоне или с Америки, я выбрал класс ниже, но официальный. Заплатил налоги, гражданку и каско. Евробляхуев откровеннло не люблю, как соучастников - мошенников. Но самый главный вопрос: почему горстка евробляхуев может блокировать Киев, а мы, честные перед собой автовладельцы, не можем облокировать даже райцентр? Мы каждый за себя, они - вместе под схемой? Завтра примут закон, что оцарапаный евробляхуй восстанавливается до нового за мои деньги? А послезавтра? Надо тоже создавыать сообщество АвтоУкраина - Сила. Толоько кто это сделает и как?
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***
извините, что к вам обращаюсь,
изберите меня в депутаты.
я хочу заниматься фигней,
сам себе повышая зарплаты.
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Не пррикладая рук...жрут💰💰 в три глотки, не давясь...

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Идиоты - это большинство населения Украины...
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Фотки з "того світу"..Ылитного, мля...

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Озабоченные лица...
Судьбой Украины...
"Я сегодня очень-очень сексуально озабочен"...
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Не обижайте животных... их в мире остается с каждым днём всё меньше...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРазговор Ляшко и Воропаева, совещание "Батькивщины", беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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