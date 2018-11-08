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Все про:АЗС (267) Мариуполь (3572) налоговая милиция (1387) топливо (411) ГФС (2873)

 Незаконная АЗС ликвидирована в Мариуполе: изъято дизельного топлива на 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области и сотрудники спецподразделения ГФС, которые вовлечены в состав Объединенных сил, совместно с патрульной полицией при координации с областной прокуратурой прекратили деятельность незаконной АЗС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В частности, было установлено, что на территории одной из АЗС г. Мариуполь осуществляется реализация топлива без разрешительных документов.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты 58 тонн дизельного топлива ориентировочной стоимостью 1,8 млн грн и оборудование АЗС стоимостью 100 тыс. грн.

Незаконная АЗС ликвидирована в Мариуполе: изъято дизельного топлива на 1,8 млн грн 01
Незаконная АЗС ликвидирована в Мариуполе: изъято дизельного топлива на 1,8 млн грн 02
Незаконная АЗС ликвидирована в Мариуполе: изъято дизельного топлива на 1,8 млн грн 03
Незаконная АЗС ликвидирована в Мариуполе: изъято дизельного топлива на 1,8 млн грн 04

Мероприятия по противодействию нелегальному функционированию автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/p3095799
 
 
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А на вигляд наче все законно.
Скільки років так пропрацювали ?
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Да лет 20 этой заправке.. Работали в основном по безналу, обслуживали ,,Тяжмаш,,. А горючка во всей стране левый самогон. Большей привет владельцам дорогих джипов...
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І що тепер з вилученим пальним робити?
Вилити на землю і тракторами розтовкти?
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Цензор.НЕТФотоОбществоНезаконная АЗС ликвидирована в Мариуполе: изъято дизельного топлива на 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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