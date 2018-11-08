 СБУ в Запорожье блокировала попытку вывоза из Украины товаров военного назначения. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Запорожья пытался переправить в Восточную Азию комплектующие к авиационным двигателям, которые используются в военной и гражданской авиации. Для этого он воспользовался одной из международных курьерских служб доставки.

Сотрудники спецслужбы изъяли отправления после передачи злоумышленником посылки почтовой службе. В ходе дальнейших санкционированных следственных действий по месту жительства мужчины оперативники СБУ задокументировали отсутствие у "торговца" разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины на осуществление международных передач этой группы товаров.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления происхождения изъятых товаров военного назначения и других лиц, причастных к противоправной деятельности.



