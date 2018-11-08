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 СБУ в Запорожье блокировала попытку вывоза из Украины товаров военного назначения. ФОТО

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли факт незаконного вывоза из Украины товаров военного назначения, подлежащих обязательному экспортному контролю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Запорожья пытался переправить в Восточную Азию комплектующие к авиационным двигателям, которые используются в военной и гражданской авиации. Для этого он воспользовался одной из международных курьерских служб доставки.

Сотрудники спецслужбы изъяли отправления после передачи злоумышленником посылки почтовой службе. В ходе дальнейших санкционированных следственных действий по месту жительства мужчины оперативники СБУ задокументировали отсутствие у "торговца" разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины на осуществление международных передач этой группы товаров.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления происхождения изъятых товаров военного назначения и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

СБУ в Запорожье блокировала попытку вывоза из Украины товаров военного назначения 01
СБУ в Запорожье блокировала попытку вывоза из Украины товаров военного назначения 02

Источник: https://censor.net.ua/p3095797
 
 
 Топ комментарии
 
Блин, а я думал \то от самогонного аппарата СБУ в Запорожье блокировала попытку вывоза из Украины товаров военного назначения - Цензор.НЕТ 1753
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Ну Вас не впечатляет, а для людей которые не знают что такое токарный станок это-сверхсекретная технология непостижимая рф, а сам токарь супершпион.
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Схоже на перехідну частину з валу на якесь колесо/диск. Для цього всередині є шліци. На валу теж повинні бути.
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Ну Вас не впечатляет, а для людей которые не знают что такое токарный станок это-сверхсекретная технология непостижимая рф, а сам токарь супершпион.
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Ну там не только токарь работал. Изготовить эту железяку можно, но это не дешево. Но самое главное, даже изготовив её, ты буй получишь, а не сертификат для использования её в гражданской авиации. Судя по тому, что "пытался переправить в Восточную Азию комплектующие к авиационным двигателям", речь идет о черном рынке авиазапчастей. Это "поле" СБУ и зря он туда полез без откатов и "разрешений". Теперь будет "изменником Родины" и "пособником агрессора" (из Восточной Азии наверное СБУ в Запоріжжі блокувала спробу вивезення з України товарів військового призначення - Цензор.НЕТ 313) А по сути он обычный барыга, но просто мелкий, вот и "попал".
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Ну профессии сверлильщик или зубонарезатель нет поэтому написал токарь.
В остальном согласен. Просто тошно уже читать подобные новости, такое ощущение что в СБУ одни безграмотные параноики, ну неужели трудно понять что для страны серийно изготовляющей авто, самолеты, ракеты, не есть проблемой выточить конус и просвердлить в нем 18 дырок. Ну если это кондрабанда или т.п. так так и называйте, к чему эти "товаров военного назначения", можно подумать на этом гаражном токаре весь ВПК РФ держится. Ему чертеж дали он точит, откуда ему знать куда заказчик этот болт будет вкручивать в стиралку или танк.
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открыли коробку и ахнули:
- да это же...
- молчи! ВОЕННАЯ ТАЙНА

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Блин, а я думал \то от самогонного аппарата СБУ в Запорожье блокировала попытку вывоза из Украины товаров военного назначения - Цензор.НЕТ 1753
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Це був би дуже дорогий апарат СБУ в Запорожье блокировала попытку вывоза из Украины товаров военного назначения - Цензор.НЕТ 3604 Є вже готові апарати.
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Кум Порошенко и Генпрокурор по-совместительству, выступающий на блатном тюремном жаргоне с трибуны Парламента это свидетельство что в стране правит Мафия а не Закон.
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Порушення закону про експортний контроль тягне за собою кримінальну відповідальність. До того ж невідомо куди перепродали би цю продукцію СБУ в Запорожье блокировала попытку вывоза из Украины товаров военного назначения - Цензор.НЕТ 610
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Болты у Вас в гараже есть ?
Так вот мне тоже невідомо для велосипеда Вы их храните или для танков агрессора, ведь там точно такие во многих узлах.
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Тогда тебе знать не положено. СБУ в Запоріжжі блокувала спробу вивезення з України товарів військового призначення - Цензор.НЕТ 8092 А то )(уйло нападет.
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Схоже на перехідну частину з валу на якесь колесо/диск. Для цього всередині є шліци. На валу теж повинні бути.
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Ты тоже шпиён?! СБУ в Запоріжжі блокувала спробу вивезення з України товарів військового призначення - Цензор.НЕТ 2946 Откуда ты узнал, что это соединительный фланец вентилятора с ротором компрессора ГТД? А ну быстро, смотреть в глаза и отвечать!!
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«Саша Саша Саша Ну Вас не впечатляет, а для людей которые не знают что такое токарный станок это-сверхсекретная технология непостижимая рф, а сам токарь супершпион.»

Порівняй.

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ в Запорожье блокировала попытку вывоза из Украины товаров военного назначения. ФОТО
 
 
 
 
 
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