 СБУ в Запорожье блокировала попытку вывоза из Украины товаров военного назначения. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель Запорожья пытался переправить в Восточную Азию комплектующие к авиационным двигателям, которые используются в военной и гражданской авиации. Для этого он воспользовался одной из международных курьерских служб доставки.
Сотрудники спецслужбы изъяли отправления после передачи злоумышленником посылки почтовой службе. В ходе дальнейших санкционированных следственных действий по месту жительства мужчины оперативники СБУ задокументировали отсутствие у "торговца" разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины на осуществление международных передач этой группы товаров.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.
Продолжаются следственно-оперативные действия для установления происхождения изъятых товаров военного назначения и других лиц, причастных к противоправной деятельности.
В остальном согласен. Просто тошно уже читать подобные новости, такое ощущение что в СБУ одни безграмотные параноики, ну неужели трудно понять что для страны серийно изготовляющей авто, самолеты, ракеты, не есть проблемой выточить конус и просвердлить в нем 18 дырок. Ну если это кондрабанда или т.п. так так и называйте, к чему эти "товаров военного назначения", можно подумать на этом гаражном токаре весь ВПК РФ держится. Ему чертеж дали он точит, откуда ему знать куда заказчик этот болт будет вкручивать в стиралку или танк.
- да это же...
- молчи! ВОЕННАЯ ТАЙНА
Так вот мне тоже невідомо для велосипеда Вы их храните или для танков агрессора, ведь там точно такие во многих узлах.
🙃
😱
з платины.
Порівняй.