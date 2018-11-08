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Все про:Денисова (313) пункт пропуска (442) Майорск (8)

 Денисова раскритиковала КПВВ "Майорск" на Донбассе: очереди, проблемы с интернетом, некорректный полицейский и нехватка санузлов. ФОТОрепортаж

уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила контрольный пункт въезда-выезда "Майорск" на линии разграничения на Донбассе и раскритиковала его за отсутствие надлежащей инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Денисова написала на странице в Facebook.

По словам Денисовой, ежедневно данный КПВВ пересекают около 10 тысяч человек. Нередко им приходится ждать в очереди по несколько часов.

"Объясняют это проблемами с интернетом, который постоянно дает сбой. При проверке все заработало на глазах, но сержант Нацполиции вел себя некорректно. Сразу это нарушение по телефону озвучила руководителю Национальной полиции Донецкой области. Обещали провести служебное расследование", - сообщила она.

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Денисова отметила, что на "Майорске" расположены медпункты, организованные международными организациями.

"Однако, инфраструктура не рассчитана на такое большое количество людей, в частности, не хватает санузлов и других объектов", - отметила она.

Также омбудсмен пожаловалась на нерегулярную работу мобильного пункта "Ощадбанка", его график на месте отсутствует.

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Денисова раскритиковала КПВВ Майорск на Донбассе: очереди, проблемы с интернетом, некорректный полицейский и нехватка санузлов 01
Денисова раскритиковала КПВВ Майорск на Донбассе: очереди, проблемы с интернетом, некорректный полицейский и нехватка санузлов 02
Денисова раскритиковала КПВВ Майорск на Донбассе: очереди, проблемы с интернетом, некорректный полицейский и нехватка санузлов 03
Денисова раскритиковала КПВВ Майорск на Донбассе: очереди, проблемы с интернетом, некорректный полицейский и нехватка санузлов 04
Денисова раскритиковала КПВВ Майорск на Донбассе: очереди, проблемы с интернетом, некорректный полицейский и нехватка санузлов 05
Денисова раскритиковала КПВВ Майорск на Донбассе: очереди, проблемы с интернетом, некорректный полицейский и нехватка санузлов 06
Денисова раскритиковала КПВВ Майорск на Донбассе: очереди, проблемы с интернетом, некорректный полицейский и нехватка санузлов 07
Денисова раскритиковала КПВВ Майорск на Донбассе: очереди, проблемы с интернетом, некорректный полицейский и нехватка санузлов 08

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Источник: https://censor.net.ua/p3095792
 
 
 Топ комментарии
 
Закрили б взагалі той зоопарк ордло.
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В чем проблема? Стань и лижи в очку каждого пересекающего пункт пропуска. И тебе будет чем заняться, и лугандонцам приятно.
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Ця екзальтована кримська панянка з курячими мізками має ще якісь досягнення на своїй посаді, окрім подорожі в лабитнангі за кошт українського бюджету?
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В чем проблема? Стань и лижи в очку каждого пересекающего пункт пропуска. И тебе будет чем заняться, и лугандонцам приятно.
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правильно раскритиковала.
Если мы хотим победить ОРДЛу, значить должны показать Донбассу, что в Украине все красиво и цивилизовано
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О! Это совершенно правильная бумажная теория с нулевым (а чаще отрицательным) практическим выхлопом. Вон Грузия бесплатно лечит жителей Абхазии да и выглядит лучше в 100раз. И что? А ничего. Вы лично можете сделать вот ту процедуру выше всем жителям ОРДЛО (и несколько раз) и ничего не изменится. Только язык сотрете.
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Що там Сакартвело. Німеччина вбухала в колишню комуняцьку частину астрономічні суми. А ті (німці!!!) так і залишаються напівсовками.
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Так на дыровском кпп в десять раз хуже - дыровцы пишут... Зачем нам еще и биссер перед свиньями метать)
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а ты хочешь, чтоб у нас как на ордловских КПП - пьяный АТОшник встречал посетителей прикладом автомата в рожу ?
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Зачем такие строгости? Пинка под зад чтобы быстрее поршнями шевелило вполне достаточно. Сейчас эти зубы скалят при виде туалетов и улыбок, а после пинков и подзатыльников будут улыбаться и умиротворенно себя ощущать. Это жизнь, а не лекция о пользе справедливости для всех.
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Молдова придністровцям дала всі можливості, як і в нормальних громадян. І вони цими можливостями користуються аж гай шумить, але продовжують недавидіти Молдову і хотіти в Росію.
Тому не все так однозначно.
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Якраз там (в "донбасі також) усе однозначно: совки залишаються совками.
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Проблемы с интернетом?!-та ну на...! Возмутительно!!!
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Закрили б взагалі той зоопарк ордло.
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"При проверке все заработало на глазах, но сержант Нацполиции вел себя некорректно Источник: https://censor.net.ua/p3095792" - послал Денисову, а дорогу не сказал!!! Денисова раскритиковала КПВВ "Майорск" на Донбассе: очереди, проблемы с интернетом, некорректный полицейский и нехватка санузлов - Цензор.НЕТ 6291
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скорее повел себя как обычно привык с бесправными людьми, обычными гражданами, а не тут-то было
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Десятки тисяч переходів через фронт--й ми ще дивуємося,що в нас гібридна війна,що в нас вибухають склади?
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эта дама занимается не тем чем надо. Видимость работы и все. По Сенцову было заметно..
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Не, нормально, они сюда за продуктами и пенсиями лезут, гадят на КПВВ, потом на обратном пути опять гадят, а голосовать у себя будут.
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Ця екзальтована кримська панянка з курячими мізками має ще якісь досягнення на своїй посаді, окрім подорожі в лабитнангі за кошт українського бюджету?
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праааавда? а как насчет на стороне мрази пункты?!
у пенсионеров выкидываают продукты, чтоб не портили картинку изобилия и райской жизни в Недоноссии, санузлов не мало, а нет вообще!
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Дык у нас даже в европу проезд не чем не лучше...все засрано и грязно
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А какого ляду те 10тыщ вообще что то пересекают? Наверно, теперь нам надо им там бесплатные мотели настроить, и на руках их туда на отдых заносить... Дуро,которая бурную деятельность изображает
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Та ви шо! Не дай Господь хто з ордловців помре та напишуть "не зуміло прочитати де медпункт". Европа змусить десятки тисяч долярів на компенсацію віддати. Та і сама Денісова про расизм заволає.....
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Може ще й туалетний папір з смородом полуниць??!
🤑
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Ага - а на грудь им не посс@ть, чтобы солёным морским воздухом запахло?)
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Права кормильцев галактеги сидеть одной пятой точкой на двух стульях - это сыятое, конечно же...)))
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Вчера была там, где тоже интернет глох. Вот не догадалась, нужно было Денисовой пожаловаться.
Ее цыганочка с выходом про заботу о тамженашихлюдях на хорошее шоу не тянет.
Денисова, туалетов даже в Берегово нет нормальных при переходе Украина - Венгрия , иди там порядок наведи, актриса
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Можно и ковровые дорожки стелить ! А смысл ?
Они как проклинали Украину , так и будут. А вот покушать или пенсия это да, к хунте.
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Действительно непорядок. Вот как надо.
Денісова розкритикувала КПВВ "Майорськ" на Донбасі: черги, проблеми з інтернетом, некоректний поліцейський і брак санвузлів - Цензор.НЕТ 8949
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Не могу сказать за всю Украину,но на многих ж.д вокзалах и авто вокзалах туалеты платные.Безплатный интернет тоже сомнительно.В поликлиниках так же недостаточно туалетов. Почему она не заботится о жителях Украины которые не предали Родину?
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Я так зрозумів, що йдеться про І-нет для пропускної служби, а не перетиначів (нове слово!) кордону.
Як правило, на вокзалах є безкоштовні туалети, але зайти туди неможливо через сморід. Але це вже проблема, так би мовити, якості наших людей.
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ну лан, план А не спрацював...треба переходити до плану Б - колючий дріт по перемитру під напругою й рів з крокодила (а ще краще кислотою)...
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Дурочке некуда энергию применить? Вообще-то вокруг постреливают,а она интернет ищет.
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Ты бы лучше на границу с Польшей поехала! Да посмотрела сколько там туалетов и в каких условиях люди часами стоят в очередях! А ты все к не пере воспитываемым .Эти пункты надо открывать по праздникам,когда обезьяны не обстреливают наши войска,как вид поощрения! Изучите опыт Израиля.Один обстрел ,все закрыто на неделю,два обстрела на месяц.Очень многих лечит,даже арабов!
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От нехай Денісова сама той сортир прибере лайно за лугандоном) сервіс їм туди,'вони їдуть за другою пенсією а не за сервісом.
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Так дела не будет. Пора признать это линией фронта и закрыть все переходы. Жители пусть определятся где хотят оставаться в Украине или в х.з. каком образовании.
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А не ішла б вона на...!
Лугандони мають відчувати, що вони втратили і що отримали.
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может им еще талоны на усиленное питание??
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДенисова раскритиковала КПВВ "Майорск" на Донбассе: очереди, проблемы с интернетом, некорректный полицейский и нехватка санузлов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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