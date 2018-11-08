 Денисова раскритиковала КПВВ "Майорск" на Донбассе: очереди, проблемы с интернетом, некорректный полицейский и нехватка санузлов. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Денисова написала на странице в Facebook.
По словам Денисовой, ежедневно данный КПВВ пересекают около 10 тысяч человек. Нередко им приходится ждать в очереди по несколько часов.
"Объясняют это проблемами с интернетом, который постоянно дает сбой. При проверке все заработало на глазах, но сержант Нацполиции вел себя некорректно. Сразу это нарушение по телефону озвучила руководителю Национальной полиции Донецкой области. Обещали провести служебное расследование", - сообщила она.
Денисова отметила, что на "Майорске" расположены медпункты, организованные международными организациями.
"Однако, инфраструктура не рассчитана на такое большое количество людей, в частности, не хватает санузлов и других объектов", - отметила она.
Также омбудсмен пожаловалась на нерегулярную работу мобильного пункта "Ощадбанка", его график на месте отсутствует.
Если мы хотим победить ОРДЛу, значить должны показать Донбассу, что в Украине все красиво и цивилизовано
Тому не все так однозначно.
у пенсионеров выкидываают продукты, чтоб не портили картинку изобилия и райской жизни в Недоноссии, санузлов не мало, а нет вообще!
🤑
Ее цыганочка с выходом про заботу о тамженашихлюдях на хорошее шоу не тянет.
Денисова, туалетов даже в Берегово нет нормальных при переходе Украина - Венгрия , иди там порядок наведи, актриса
Они как проклинали Украину , так и будут. А вот покушать или пенсия это да, к хунте.
Як правило, на вокзалах є безкоштовні туалети, але зайти туди неможливо через сморід. Але це вже проблема, так би мовити, якості наших людей.
Лугандони мають відчувати, що вони втратили і що отримали.