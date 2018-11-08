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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 "Героическая оборонка" РФ не смогла импортозаместить - новейший ракетный корвет передвигается с помощью буксира из-за санкций ЕС, - журналист Клименко. ФОТОрепортаж

На российских корветах проекта "Буян-М" по проекту должны были установить немецкий двигатель MTU, но из-за санкций российские кораблестроители были вынуждены использовать похожий, но очень старый китайский двигатель.

Об этом сообщил в Facebook журналист Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

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"Санкции не работают говорите или "Вот и верь после этого людям" -  6.11.18 российские СМИ опубликовали героическое, но... недостоверное сообщение: "Новейший малый ракетный корабль "Вышний Волочек" проекта 21631 (шифр "Буян-М") завершили выполнение задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море, взял курс к месту постоянного базирования и направляется в город-герой Севастополь. Как уточнили в пресс-службе Черноморского флота, корабль миновал проливы Босфор и Дарданеллы во вторник, 6 ноября...", - привел он сообщение СМИ РФ.

Героическая оборонка РФ не смогла импортозаместить - новейший ракетный корвет передвигается с помощью буксира из-за санкций ЕС, - журналист Клименко 01

"А теперь правду в студию. 31 октября около 21:00 (местное время) новейшее аварийно-спасательное судно Черноморского флота РФ "Профессор Николай Муру" вывело на буксире с базы ВМФ РФ в сирийском Тартусе новейший героический ракетный корвет ЧФ РФ "Вышний Волочек" с ракетами "Калибр" и со скоростью 3-5 узлов (9 км/ч) притянуло его к проливу Босфор 7-го ноября примерно в 10:00 (мч). Избитый караван вполз в Черное море в 12: 10 (мч) 7 ноября. Дело в том, что на корветах проекта "Буян-М" по проекту должны были установить немецкий двигатель MTU, но из-за санкций (Германия отказалась) были вынуждены юзать похожий, но лицензионный китайский старой-старой модели. Потому что героическая оборонка под руководством еще нынешнего руководящего космонавта Димы не смогла за 5 лет создать и импортозаместить. И еще лет 2-3 не сможет. Вот и все....", - резюмировал Клименко.

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Героическая оборонка РФ не смогла импортозаместить - новейший ракетный корвет передвигается с помощью буксира из-за санкций ЕС, - журналист Клименко 02
Героическая оборонка РФ не смогла импортозаместить - новейший ракетный корвет передвигается с помощью буксира из-за санкций ЕС, - журналист Клименко 03
Героическая оборонка РФ не смогла импортозаместить - новейший ракетный корвет передвигается с помощью буксира из-за санкций ЕС, - журналист Клименко 04

Источник: https://censor.net.ua/p3095787
 
   
 Топ комментарии
 
Незабаром, взагалі на веслах буде передвигатись.
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галерных рабов наберут из Якутии и Бурятии...
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-Как остановить танк "Армата"?
-пристрелить коня который его тащит
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Незабаром, взагалі на веслах буде передвигатись.
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галерных рабов наберут из Якутии и Бурятии...
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Якутів і бурятів вони поставлять з нагайками над кацапами(хрюскімі), щоб ті не шлангували і гребли добряче.
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та не-не...
с нагайками то либо казачки... либо чечены...(тогда атомоходы перегонять будут) "Героїчна оборонка" РФ не змогла імпортозамістити - новітній ракетний корвет пересувається за допомогою буксира через санкції ЄС, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 1618
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С "Волочка" видать сбежал галерный раб: "Героїчна оборонка" РФ не змогла імпортозамістити - новітній ракетний корвет пересувається за допомогою буксира через санкції ЄС, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 5886

пахал как раб на галерах с утра до ночи." Путин
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Сочинилось:


никак не может выйти в море
гроза пиндосов кузнецов
нет места разместить пять тысяч
гребцов
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"Героїчна оборонка" РФ не змогла імпортозамістити - новітній ракетний корвет пересувається за допомогою буксира через санкції ЄС, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 6117браво!

****из классики:

командуя - трави помалу

я мысли допустить не мог
что не матросы подчинятся -
а кок
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когда тебе моржиха снится
и группенсекс коал с тобой
пора тебе моряк ей-богу
домой
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Или вот:


старпом какой сегодня ветер
зюйд вест ответил офицер
на лопоухого матроса
в бинокыль коротко взглянув
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Тогда и я влезу, пятница, вечер, Змей Горыныч парится в сауне. Тут Ванька-дурак ломится в дверь:
- Горыныч, выходи, гад, биться будем!
- Ванюша, родной, сегодня пятница, конец недели, давай лучше спокойно попаримся, попьем пивка, а драться уже в понедельник будем.
- Выходи, гад! Житья от тебя нет! Сейчас же выходи, рубиться на мечах будем!
Змей высовывает одну голову за дверь, а Ванька-дурак возьми и отруби её. Две другие головы переглянулись, и одна другой говорит:
- Нет, ну не мудак?
В общем, закусили те две головы Ванькой-дураком, а пока закусывали, и третья голова у Горыныча отросла.
Мораль: если тебя пустили в приличный дом, то наслаждайся жизнью, а не пытайся его разрушить. Тут и сказке конец, а кто слушал - молодец.
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Отлично "Героїчна оборонка" РФ не змогла імпортозамістити - новітній ракетний корвет пересувається за допомогою буксира через санкції ЄС, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 3554

И вот нашёл стишок - полная дурь, но чё-то ржу. И да, в тему.

геннадий с пирса машет членом
идущим мимо кораблям
матросы знают это к шторму
и крепче вяжут такелаж
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Все логічно - Путін же ж спеціалізується на будівництві галер... і сам на них "як раб пахав"...
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Пусть буржуйку ставят. А то галош на складах куча скопилась,а "кузя" как раз на@бнулся.
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так, где Коваленко (Бондаренко)? расскажите в чем подвох
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-Как остановить танк "Армата"?
-пристрелить коня который его тащит
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Все нормально..бурлаки на волге...скоро аркана носилках, с балахоном носить будут...фараон епта
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Да и с "балдахином" у т9 тоже как-то не задалось...
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Под андреевским флагом ?
Научная фантастика ! "Героїчна оборонка" РФ не змогла імпортозамістити - новітній ракетний корвет пересувається за допомогою буксира через санкції ЄС, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 9622
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Пусть на такой хоть лицензию у китайцев купят!
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По суше через Турцию перетащить волоком было бы куда как шустрее. Опять же, санкционными помидорами по дороге затариться можно было бы...
Эх, упустили такой шанец...
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- А среди руззке вообще есть хорошие?
- Да, полпроцента
- Это ж как?
- Каждый 200ый🤑
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Тандемный ракетный комплекс морского базирования...
Что ХА-ХА?!!!
Такого нет даже у НАТО!!!
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Рашисты :-мы великие, так как у нас в пещере есть ядерная дубинка!

🤑
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не. они не великие, они - большие. Вы где-нибудь видели чтобы помойку и мусорную кучу называли великой ? ... вот большой, так это сколько угодно "Героїчна оборонка" РФ не змогла імпортозамістити - новітній ракетний корвет пересувається за допомогою буксира через санкції ЄС, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 4222
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А почему только 2-3 года, а потом с какой радости резкое развитие отрасли? Крым вернут, чтобы Германия на двигатели санкции сняла?
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Для паРашки сделать небольшой судовой дизель решаемая проблема. Делают же для МаЗов, КамАзов, подводных лодок, тракторов, тепловозов наконец.
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если с другой стороны фотографировать, то буксира не видно.
Но ведь прибыл же!!!
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Не потрібно недоцінювати "рассєскую смєкалку". Щось рогаті та і вигадають. Як не паровий котел з колесами до бортів причандалять то вітрила до труби клеєм причеплять. А ні, то і аватарів на весла посадять. Головне, аби пуйло та його стаду було чим тішитися...😋😋😋
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143 метра ниже плинтуса ( ч. 2-я)!

Захарова под столом
Из лифта вышел бородатый мужик в расшитом пальто, с белым, поварским колпаком на голое и с блестящим костылем. Он быстро подошел к столу и подойдя к столу громко сказал:

- Прошу прощения, ваше величество, но они опять! - резко снял колпак и промокнул потную лысину, специально приготовленным, с золотым шитьем платком.

- Опять?

- Да, ваше величество! Они теперь просто над нами ржут. Только что смотрел по телевизору, как этот - он указал большим пальцем через плечо - сказал, что в Украине нечего делать нашей церкви и армии, представляете? И еще так жестом сделал, мол идите по известному адресу, но в слух только одно слово - «домой»! Ладно там текст был обидный, но вы бы видели с каким видом это было сказано. Он к нам обращается как к обгадившимся алкашам!

- Дебилы, б…! - заявил министр иностранных дел.

В этот момент из-под стола, аккурат между его ног, вынырнула голова Маши Захаровой, которая возмущенно переспросила:

- Что, так и сказал: «домой»?

- Так и сказал, а видом показал еще худший расклад!

Мужик снова одел свою поварскую папаху и стал усаживаться на именной стул, на котором недавно была прикручена новая табличка «Святейший патриарх Энской церкви и всея империи». Пока он садился, из-под расшитого пальто вырвалось облако дыма, наверное у него там было не потушенное кадило. После того, как поп уселся и перестал ерзать на стуле, слово взял император.

- Если с докладами закончили, переходим к рассмотрению главного вопроса на сегодня - как защитить нашу церковь и наши войска в Украине. Для тех, кто забыл, мы там защищаем наш язык и нашу церковь. Как я уже говорил, наша империя стоит на двух столпах - наше ядерное оружие и наша церковь.

- Тогда на трех! - подняв руку вверх заметил командующий космическими операциями, обещавший американцам полеты в космос на батуте.

- Третий уже не стоит, не тот возраст. - заметил мужчина в квадратных очках и блестящих погонах.

- Еще раз! На двух столпах. Что у нас с ядерным оружием?

- Всегда! - ответил военный, бодро сорвавшись места и позвякивая медалями «Мать героиня» и «Почетный донор тестикул».

- Это - хорошо, но слава богу, ядерному оружию пока никто, кроме нас самих, не угрожает. А вот церковь у нас подверглась невиданным гонениям и самое обидное - от кого? Кто мог предположить, что наша бывшая колония может подложить нам такую свинью?

- Ваше величество, - разминая ноздри встал министр иностранных дел и голова Маши Захаровой снова скрылась под столом - они нам тут прислали что-то типа ультиматума, чтобы мы убрали с их территории наши…

- Чушь! Полный вздор! Мы им постоянно помогаем и особенно - последние четыре с лишним лет. Только танков туда отправили семьсот штук. Да, пусть не новых, но на ходу. У Германии и Франции - по 400 танков, а мы отдали им почти столько танков, сколько у этих двух стран! А сколько артиллерии, а боеприпасов? Это что, не помощь? А денег сколько угробили на это дело?

- Ваше величество, но они пишут, что не просили этой помощи…

- Ерунда! Нам лучше знать, кому и какая помощь нужна. Вот вы же министр иностранных дел, правильно?

- Так точно-с! - щелкнул каблуками министр и у него в голове, хоть и притрушенной белым порошком, стали крутиться два слова «полоний» и «новичок».

- Вот это место, куда мы все это поставили, Украина?

- Украина, ваше величество?

- Безусловно!

Значит поставили мы это все Украине и точка!

- Но это надо как-то доходчиво всем пояснить, без военторга и шахт…

- Хорошо. Я тебе дам пример такого объяснения, а ты его сам допили, применительно к этой ситуации.

- Я весь - внимание.

- Сколько будет девять, умножить на ноль?

- Ноль.

- А семь умножить на ноль?

- Ноль?

- Первый ноль равен второму нулю?

- Равен.

- Значит и семь равно нулю?

- Равно!

- Все садись и больше не задавай дурацких вопросов.

(окончание следует)

ЛО
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Как на ядерной ракете
мы решили полетать.
Только жаль, что в туалете
отключили свет опять.
Гиперскорость мы развили,
крен меняем и тангаж.
Чтоб в полете нас не сбили
санитар и доктор наш.
Всем Кремлем мы на орбите -
у пиндосов смур и шок.
Самый лучший ускоритель
аргентинский порошок!🤑
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тут главный посыл , что передвигается ...его сила не в скорости
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Все намного проще, московия никогда не была морской державой.
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ну смотрим новости. "Героїчна оборонка" РФ не змогла імпортозамістити - новітній ракетний корвет пересувається за допомогою буксира через санкції ЄС, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 2943 на днях кого нибудь посадют, так весело, с масками, с чимоданом баксов, и коллекцией часов за 200 миллионов. быдло любит картинку
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а где прорези для весел???))))))))))))))))))))))))
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежом"Героическая оборонка" РФ не смогла импортозаместить - новейший ракетный корвет передвигается с помощью буксира из-за санкций ЕС, - журналист Клименко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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