 "Героическая оборонка" РФ не смогла импортозаместить - новейший ракетный корвет передвигается с помощью буксира из-за санкций ЕС, - журналист Клименко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в Facebook журналист Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Санкции не работают говорите или "Вот и верь после этого людям" - 6.11.18 российские СМИ опубликовали героическое, но... недостоверное сообщение: "Новейший малый ракетный корабль "Вышний Волочек" проекта 21631 (шифр "Буян-М") завершили выполнение задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море, взял курс к месту постоянного базирования и направляется в город-герой Севастополь. Как уточнили в пресс-службе Черноморского флота, корабль миновал проливы Босфор и Дарданеллы во вторник, 6 ноября...", - привел он сообщение СМИ РФ.
"А теперь правду в студию. 31 октября около 21:00 (местное время) новейшее аварийно-спасательное судно Черноморского флота РФ "Профессор Николай Муру" вывело на буксире с базы ВМФ РФ в сирийском Тартусе новейший героический ракетный корвет ЧФ РФ "Вышний Волочек" с ракетами "Калибр" и со скоростью 3-5 узлов (9 км/ч) притянуло его к проливу Босфор 7-го ноября примерно в 10:00 (мч). Избитый караван вполз в Черное море в 12: 10 (мч) 7 ноября. Дело в том, что на корветах проекта "Буян-М" по проекту должны были установить немецкий двигатель MTU, но из-за санкций (Германия отказалась) были вынуждены юзать похожий, но лицензионный китайский старой-старой модели. Потому что героическая оборонка под руководством еще нынешнего руководящего космонавта Димы не смогла за 5 лет создать и импортозаместить. И еще лет 2-3 не сможет. Вот и все....", - резюмировал Клименко.
с нагайками то либо казачки... либо чечены...(тогда атомоходы перегонять будут)
"Я пахал как раб на галерах с утра до ночи." Путин
никак не может выйти в море
гроза пиндосов кузнецов
нет места разместить пять тысяч
гребцов
****из классики:
командуя - трави помалу
я мысли допустить не мог
что не матросы подчинятся -
а кок
и группенсекс коал с тобой
пора тебе моряк ей-богу
домой
старпом какой сегодня ветер
зюйд вест ответил офицер
на лопоухого матроса
в бинокыль коротко взглянув
- Горыныч, выходи, гад, биться будем!
- Ванюша, родной, сегодня пятница, конец недели, давай лучше спокойно попаримся, попьем пивка, а драться уже в понедельник будем.
- Выходи, гад! Житья от тебя нет! Сейчас же выходи, рубиться на мечах будем!
Змей высовывает одну голову за дверь, а Ванька-дурак возьми и отруби её. Две другие головы переглянулись, и одна другой говорит:
- Нет, ну не мудак?
В общем, закусили те две головы Ванькой-дураком, а пока закусывали, и третья голова у Горыныча отросла.
Мораль: если тебя пустили в приличный дом, то наслаждайся жизнью, а не пытайся его разрушить. Тут и сказке конец, а кто слушал - молодец.
И вот нашёл стишок - полная дурь, но чё-то ржу. И да, в тему.
геннадий с пирса машет членом
идущим мимо кораблям
матросы знают это к шторму
и крепче вяжут такелаж
-пристрелить коня который его тащит
Научная фантастика !
Эх, упустили такой шанец...
- Да, полпроцента
- Это ж как?
- Каждый 200ый🤑
Что ХА-ХА?!!!
Такого нет даже у НАТО!!!
🤑
Но ведь прибыл же!!!
Захарова под столом
Из лифта вышел бородатый мужик в расшитом пальто, с белым, поварским колпаком на голое и с блестящим костылем. Он быстро подошел к столу и подойдя к столу громко сказал:
- Прошу прощения, ваше величество, но они опять! - резко снял колпак и промокнул потную лысину, специально приготовленным, с золотым шитьем платком.
- Опять?
- Да, ваше величество! Они теперь просто над нами ржут. Только что смотрел по телевизору, как этот - он указал большим пальцем через плечо - сказал, что в Украине нечего делать нашей церкви и армии, представляете? И еще так жестом сделал, мол идите по известному адресу, но в слух только одно слово - «домой»! Ладно там текст был обидный, но вы бы видели с каким видом это было сказано. Он к нам обращается как к обгадившимся алкашам!
- Дебилы, б…! - заявил министр иностранных дел.
В этот момент из-под стола, аккурат между его ног, вынырнула голова Маши Захаровой, которая возмущенно переспросила:
- Что, так и сказал: «домой»?
- Так и сказал, а видом показал еще худший расклад!
Мужик снова одел свою поварскую папаху и стал усаживаться на именной стул, на котором недавно была прикручена новая табличка «Святейший патриарх Энской церкви и всея империи». Пока он садился, из-под расшитого пальто вырвалось облако дыма, наверное у него там было не потушенное кадило. После того, как поп уселся и перестал ерзать на стуле, слово взял император.
- Если с докладами закончили, переходим к рассмотрению главного вопроса на сегодня - как защитить нашу церковь и наши войска в Украине. Для тех, кто забыл, мы там защищаем наш язык и нашу церковь. Как я уже говорил, наша империя стоит на двух столпах - наше ядерное оружие и наша церковь.
- Тогда на трех! - подняв руку вверх заметил командующий космическими операциями, обещавший американцам полеты в космос на батуте.
- Третий уже не стоит, не тот возраст. - заметил мужчина в квадратных очках и блестящих погонах.
- Еще раз! На двух столпах. Что у нас с ядерным оружием?
- Всегда! - ответил военный, бодро сорвавшись места и позвякивая медалями «Мать героиня» и «Почетный донор тестикул».
- Это - хорошо, но слава богу, ядерному оружию пока никто, кроме нас самих, не угрожает. А вот церковь у нас подверглась невиданным гонениям и самое обидное - от кого? Кто мог предположить, что наша бывшая колония может подложить нам такую свинью?
- Ваше величество, - разминая ноздри встал министр иностранных дел и голова Маши Захаровой снова скрылась под столом - они нам тут прислали что-то типа ультиматума, чтобы мы убрали с их территории наши…
- Чушь! Полный вздор! Мы им постоянно помогаем и особенно - последние четыре с лишним лет. Только танков туда отправили семьсот штук. Да, пусть не новых, но на ходу. У Германии и Франции - по 400 танков, а мы отдали им почти столько танков, сколько у этих двух стран! А сколько артиллерии, а боеприпасов? Это что, не помощь? А денег сколько угробили на это дело?
- Ваше величество, но они пишут, что не просили этой помощи…
- Ерунда! Нам лучше знать, кому и какая помощь нужна. Вот вы же министр иностранных дел, правильно?
- Так точно-с! - щелкнул каблуками министр и у него в голове, хоть и притрушенной белым порошком, стали крутиться два слова «полоний» и «новичок».
- Вот это место, куда мы все это поставили, Украина?
- Украина, ваше величество?
- Безусловно!
Значит поставили мы это все Украине и точка!
- Но это надо как-то доходчиво всем пояснить, без военторга и шахт…
- Хорошо. Я тебе дам пример такого объяснения, а ты его сам допили, применительно к этой ситуации.
- Я весь - внимание.
- Сколько будет девять, умножить на ноль?
- Ноль.
- А семь умножить на ноль?
- Ноль?
- Первый ноль равен второму нулю?
- Равен.
- Значит и семь равно нулю?
- Равно!
- Все садись и больше не задавай дурацких вопросов.
(окончание следует)
ЛО
мы решили полетать.
Только жаль, что в туалете
отключили свет опять.
Гиперскорость мы развили,
крен меняем и тангаж.
Чтоб в полете нас не сбили
санитар и доктор наш.
Всем Кремлем мы на орбите -
у пиндосов смур и шок.
Самый лучший ускоритель
аргентинский порошок!🤑