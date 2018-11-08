 Через автокефалию Украина придет к европейской семье, - глава Финляндской православной церкви Лев. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Предстоятель Финляндской православной церкви Архиепископ Лев, если не знать, кто он такой, очень похож на Санта Клауса: хороший и мудрый. На встрече с нами он сказал: "Во время войны очень ускоряется тяготение к самоидентичности, и этот процесс, в частности, через автокефалию, приведет Украину к европейской семье". Сегодня мы не просим у судьбы подарков. Сейчас речь не просто о получении украинцами того, что принадлежит нам по праву и земному, и небесному, речь о восстановлении исторической справедливости и духовном единстве нации. Да поможет нам Бог!" - рассказал Климкин.

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Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.