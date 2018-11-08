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 Через автокефалию Украина придет к европейской семье, - глава Финляндской православной церкви Лев. ФОТО

Предстоятель Финляндской православной церкви Архиепископ Лев убежден, что во время войны очень ускоряется тяготение к самоидентичности, и этот процесс, в частности, через автокефалию, приведет Украину к европейской семье.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Предстоятель Финляндской православной церкви Архиепископ Лев, если не знать, кто он такой, очень похож на Санта Клауса: хороший и мудрый. На встрече с нами он сказал: "Во время войны очень ускоряется тяготение к самоидентичности, и этот процесс, в частности, через автокефалию, приведет Украину к европейской семье". Сегодня мы не просим у судьбы подарков. Сейчас речь не просто о получении украинцами того, что принадлежит нам по праву и земному, и небесному, речь о восстановлении исторической справедливости и духовном единстве нации. Да поможет нам Бог!" - рассказал Климкин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Порошенко обсудил с главой Финляндской православной церкви Львом вопрос автокефалии УПЦ. ФОТО

Через автокефалию Украина придет к европейской семье, - глава Финляндской православной церкви Лев 01
Через автокефалию Украина придет к европейской семье, - глава Финляндской православной церкви Лев 02

Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Также на Цензор.НЕТ: Если РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься от собственной автокефалии, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/p3095786
 
   
 Топ комментарии
 
Смешно, когда люди, сами срущие в своих подьездах, рассказывают, что у нас не Европа и их развели)))) Начинайте с себя, а Украина как была всегда Европой так ею и останется
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В то же время в пространстве за гранью цивилизации Через автокефалію Україна прийде до європейської сім'ї, - глава Фінляндської православної церкви Лев - Цензор.НЕТ 196 Через автокефалію Україна прийде до європейської сім'ї, - глава Фінляндської православної церкви Лев - Цензор.НЕТ 3833
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Прикольно пердаки полыхнули, ну тут надо определяться, или отказываться от мантры " ни одна церковь не поддержала автокефалию Украине" или от " у Константинополя 1,5 церквы и то в мусульманской стране"
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Ура европа, еще чуть чуть подождём Через автокефалию Украина придет к европейской семье, - глава Финляндской православной церкви Лев - Цензор.НЕТ 8633
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хочеця дожити до теї славної події
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Через асоціацію ми вже прийшли. Розвели, як котят.
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"міґ-у" не призначили довічну пенсію (3000 євро)
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Надо было нам дуракам церковную ходу делать с томосными песнопениями, а не Майданы учтраивать. Вот где оказуецца путь в Европу был Через автокефалію Україна прийде до європейської сім'ї, - глава Фінляндської православної церкви Лев - Цензор.НЕТ 4493
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В то же время в пространстве за гранью цивилизации Через автокефалію Україна прийде до європейської сім'ї, - глава Фінляндської православної церкви Лев - Цензор.НЕТ 3833
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...а "фсб" запропонували повернути найпершу назву: "пЬІтошнЬІй_пріказ"
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И годы отсчитывать "от сотворения мира"...)))
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Прикольно пердаки полыхнули, ну тут надо определяться, или отказываться от мантры " ни одна церковь не поддержала автокефалию Украине" или от " у Константинополя 1,5 церквы и то в мусульманской стране"
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Смешно, когда люди, сами срущие в своих подьездах, рассказывают, что у нас не Европа и их развели)))) Начинайте с себя, а Украина как была всегда Европой так ею и останется
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В нас новий відремонтований ліфт, начебто....Вже весь захарканий і в соплях.
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іноді, шоп привернути увагу, тра' буцім приховати.
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Хай буде православна демократія. Достатньо усім церквам в Україні мати константинопольське начало.
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Я не совсем понял, как через автокефалию Украина придёт к европейской семье? Прошу популярно и доступно объяснить.
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В Европу придем через Унию !
Там больше католики. А принимают к себе больше мусульман.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЧерез автокефалию Украина придет к европейской семье, - глава Финляндской православной церкви Лев. ФОТО
 
 
 
 
 
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