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 Участковый в Одессе застрелил подозреваемого в убийстве, который кинулся на него с топором. ФОТО

Сегодня утром в микрорайоне Слободка города Одессы участковый вынужден был применить табельное оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом инциденте сообщил в Facebook спикер полиции Одесской области Руслан Форостяк.

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"Примерно час назад, при проверке адреса, где предположительно находился подозреваемый в убийстве гражданин, который разыскивался, последний оказал сопротивление сотрудникам полиции, бросился на одного из них с топором и пытался бежать. Участковый Суворовского ОП вынужден был применить табельное оружие.

В результате полученного огнестрельного ранения преступник погиб на месте", - написал он.

Участковый в Одессе застрелил подозреваемого в убийстве, который кинулся на него с топором 01

Фото - Евгений Натоптанный

По его словам, свидетелями этого события стали немало граждан на улице Слободская.

"Люди напуганы, поэтому хочу их успокоить - к сожалению, такое иногда случается", - отметил Форостяк.

По его словам, этого мужчину разыскивали за убийство учителя на кладбище 2 ноября.

Вчера одесская полиция объявила в розыск 29-летнего Дмитрия Колдарара, уроженца села Ульяновка Николаевского района Одесской области: его подозревали в нанесении ножевых ранений 61-летнему пенсионеру, от которых тот скончался.

Участковый в Одессе застрелил подозреваемого в убийстве, который кинулся на него с топором 02

Источник: https://censor.net.ua/p3095766
 
 
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все правильно, хватить полицейским гибнуть.... оружия и придурков в стране не меряно - нужно перенимать опыт запада и государству, начинать заботиться о своих людях!... во всех сферах!...
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сепаратизму смерть - среди ментов придурков с оружием гораздо больше чем среди обычных граждан...

У нас туда идут челы с криминальными наклонностями...
В каждой преступной группировке есть мент или мент,который ее крышует....
На Западе тоже так?
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Зараз в пресі прийнято писати "постраждалого": постраждалого бігуна з сокирою
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Умничка.
Именно так называл меня инструктор после поражения мною мишеней с автомата на сборах резервистов осенью 2018 г в Харькове. Правда мне уже 50 и умничка из меня никакой.Смеялись мы долго потом с инструктором над этим словом "умничка".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУчастковый в Одессе застрелил подозреваемого в убийстве, который кинулся на него с топором. ФОТО
 
 
 
 
 
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