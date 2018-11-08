 ДУСя засекретила информацию относительно госзакупок и замены шин на бронированных автомобилях чиновников. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бизнесмен и владелец сайта INSIDER Алексей Тамразов, передает Цензор.НЕТ.

"Для каких бронированных автомобилей вы приобрели 45 зимних и 49 летних шин за два года? (по 68 тыс. грн в среднем). На каком пробеге и сколько раз заменяли шины начиная с 2017 года? Нет, не скажем, это информация с ограниченным доступом. Мы еще приобретем 19 шин за 1.5 млн грн. Кстати, 9 обычных шин, а остальные 10 должны стоить 1,4 млн грн, для новых бронированных мерседесов w222, которые до сих пор не приобрели", - сообщил Тамразов, опубликовав официальный отказ автобазы Госуправления делами предоставить информацию относительно шин для бронированных автомобилей чиновников.

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