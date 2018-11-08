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Все про:авто (3584) госзакупки (815) гостайна (58) ДУСя (141) Тамразов (16)

 ДУСя засекретила информацию относительно госзакупок и замены шин на бронированных автомобилях чиновников. ДОКУМЕНТ

Автобаза Государственного управления делами (ДУСя) отказалась предоставить журналистам информацию относительно использования шин для бронированных автомобилей чиновников, сославшись на то, что данная информация является государственной тайной.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бизнесмен и владелец сайта INSIDER Алексей Тамразов, передает Цензор.НЕТ.

"Для каких бронированных автомобилей вы приобрели 45 зимних и 49 летних шин за два года? (по 68 тыс. грн в среднем). На каком пробеге и сколько раз заменяли шины начиная с 2017 года? Нет, не скажем, это информация с ограниченным доступом. Мы еще приобретем 19 шин за 1.5 млн грн. Кстати, 9 обычных шин, а остальные 10 должны стоить 1,4 млн грн, для новых бронированных мерседесов w222, которые до сих пор не приобрели", - сообщил Тамразов, опубликовав официальный отказ автобазы Госуправления делами предоставить информацию относительно шин для бронированных автомобилей чиновников.

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ДУСя засекретила информацию относительно госзакупок и замены шин на бронированных автомобилях чиновников 01
ДУСя засекретила информацию относительно госзакупок и замены шин на бронированных автомобилях чиновников 02

Источник: https://censor.net.ua/p3095745
 
   
 Топ комментарии
 
помнится как сразу после Майдана чиновники на общественном транспорте ездили и в самолетах на эконом.классе летали....
Как быстро прошло это представление для овец... ДУСя засекретила информацию относительно госзакупок и замены шин на бронированных автомобилях чиновников - Цензор.НЕТ 6881
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Обычно скрывают там, где крадут
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Це, мабуть, 146-а "потужна" реформа автопарку чиновників...
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Це, мабуть, 146-а "потужна" реформа автопарку чиновників...
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помнится как сразу после Майдана чиновники на общественном транспорте ездили и в самолетах на эконом.классе летали....
Как быстро прошло это представление для овец... ДУСя засекретила информацию относительно госзакупок и замены шин на бронированных автомобилях чиновников - Цензор.НЕТ 6881
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Кроль летал показово в экономе в Давос. Гордо отказавшись от пинчуковского джета...
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marina marinina - помню..., но уже тогда говорили что это был блеф на публику...

Помню в первое время после Майдана люди возмущались мигалкам и правительственным кортежам... - а те оправдывались....
Сейчас уже не оправдываются...
Точно как в повести "Скотный Двор".... - как начиналось и чем закончилось....

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Точно. Я сама сидела в кафе в аэропорту в жулянах , а за соседним столиком ютился скромно кроль с каким- то еше мужчиной и хлебал чёрный кофе , денег видать не хватало даже на бутерброд ((
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Логично. путин как узнает, что за богатое пастбище рядом - сразу нападет. моментально.
Безопасность государства бдят дуси-пуси.
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Если этому журналюге не дали никакой информации, то откуда он выдумал свои цифры про миллионы?
Сегодня он пытается выяснить какие шины и куда ставят... Может завтра он начнет интересоваться самыми уязвимыми местами автомобиля президента?
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Для таких,как ты там ссылка внизу есть о госзакупках.
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Тебе не спитав що йому робити, савєччік забугорний.
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...а послезавтра на Самоё покусится...)))
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пора, ой как пора шины жечь, иначе похоронят эти мародеры нас
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А шини ставлять на членовози теж броньовані?
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Судячи по утаємниченій ціні, шини там із чистого золота в чорний колір викрашені.
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... а то роттердам с Дюссельдорфом нападут
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Будка сильно вибрирует, надо ставить на шины ДУСя засекретила інформацію щодо держзакупівель і заміни шин на броньованих автомобілях чиновників - Цензор.НЕТ 8059
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Вынужден признать - после изгнания Овосча всё стало только хуже .
По сравнению с Инкогнито , Овосч - просто Дед Мороз какой-то !
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Та не, он просто "мальчик в трусиках" по сравнению с сывочолым.
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При овоще было очень тяжело и несладко.

Но по сравнению с нынешними мародерами овощ - просто душка.
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В США весь военный бюджет в открытом доступе.
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все верно. это вам не "евробляхи", нехрен холопам в хозяйские дела своя пятак не мытый совать.
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Ну и чем наша власть отличается от рашистской?.
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Это точно.И одни и другие кричат что любят Украину
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Там тема для лохтората - "что там у хохлов", здесь тема - "что там у кацапов"... Как бы и все отличия...)
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овощ тоже не верил в сказку про вилы !!!!
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Это всё потому, что на самом деле они закупают уже не шины, а лыжи!
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Можно, а главное нужно, потому как народ "булки расслабил" типа фсё , старую власть поменяли на новую и все теперь будет окей... Ага держи карман шире , теперешняя соевая власть - это такие воры и марадеры , только типа со знанием английского языка. Народ "нагибают" по полной программе , а все молчат!
Всех всё устраивает, видать терпению НЕТ предела ...
Терпилы.
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а всяким рабам не платят годами - вот так рехВорма ДУСя засекретила інформацію щодо держзакупівель і заміни шин на броньованих автомобілях чиновників - Цензор.НЕТ 1898
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Интересно куда будут убегать нынешние? А то что убегать придется - нет сомнений. В Ростов не примут. Запад тоже выдаст.

Наверное, убегут к пуштунским племенам Пакистана.
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у них наемка есть для этого - он пропуском будет ДУСя засекретила інформацію щодо держзакупівель і заміни шин на броньованих автомобілях чиновників - Цензор.НЕТ 2218
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ну он прафда афган - но какая нвхрен разница ДУСя засекретила інформацію щодо держзакупівель і заміни шин на броньованих автомобілях чиновників - Цензор.НЕТ 2360
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Может, бдительный и непоколебимый Моссад погонит лишних завоевывать новые земли? ДУСя засекретила інформацію щодо держзакупівель і заміни шин на броньованих автомобілях чиновників - Цензор.НЕТ 7363
Глядишь, так и поголовье уменьшится естественным путем....
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не а што вы хотели? для членовозов, росаву покупать?
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Показательно, что на подобных темах не пасется ни одно стецько или стецькуха.....
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Да уж , ударница соевого труда Лерка и Тихонов появляются только там , где на Юльку погАдить можно.
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а на западе, чиновники ездят на метро и на велосипедах.... ДУСя засекретила інформацію щодо держзакупівель і заміни шин на броньованих автомобілях чиновників - Цензор.НЕТ 1726
это наверное критерий отбора такой - если живой, то все хорошо!....
нам т.ж.нужно так - когда перестанут их отстреливать (после принудительной пересадки на велосипеды), тогда мы и поймем, что "вышли из штопора"!... ДУСя засекретила інформацію щодо держзакупівель і заміни шин на броньованих автомобілях чиновників - Цензор.НЕТ 6353
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДУСя засекретила информацию относительно госзакупок и замены шин на бронированных автомобилях чиновников. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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