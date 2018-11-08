 ДУСя засекретила информацию относительно госзакупок и замены шин на бронированных автомобилях чиновников. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бизнесмен и владелец сайта INSIDER Алексей Тамразов, передает Цензор.НЕТ.
"Для каких бронированных автомобилей вы приобрели 45 зимних и 49 летних шин за два года? (по 68 тыс. грн в среднем). На каком пробеге и сколько раз заменяли шины начиная с 2017 года? Нет, не скажем, это информация с ограниченным доступом. Мы еще приобретем 19 шин за 1.5 млн грн. Кстати, 9 обычных шин, а остальные 10 должны стоить 1,4 млн грн, для новых бронированных мерседесов w222, которые до сих пор не приобрели", - сообщил Тамразов, опубликовав официальный отказ автобазы Госуправления делами предоставить информацию относительно шин для бронированных автомобилей чиновников.
Как быстро прошло это представление для овец...
Помню в первое время после Майдана люди возмущались мигалкам и правительственным кортежам... - а те оправдывались....
Сейчас уже не оправдываются...
Точно как в повести "Скотный Двор".... - как начиналось и чем закончилось....
Безопасность государства бдят дуси-пуси.
Сегодня он пытается выяснить какие шины и куда ставят... Может завтра он начнет интересоваться самыми уязвимыми местами автомобиля президента?
По сравнению с Инкогнито , Овосч - просто Дед Мороз какой-то !
Но по сравнению с нынешними мародерами овощ - просто душка.
Всех всё устраивает, видать терпению НЕТ предела ...
Терпилы.
Наверное, убегут к пуштунским племенам Пакистана.
Глядишь, так и поголовье уменьшится естественным путем....
😂👍😝
это наверное критерий отбора такой - если живой, то все хорошо!....
нам т.ж.нужно так - когда перестанут их отстреливать (после принудительной пересадки на велосипеды), тогда мы и поймем, что "вышли из штопора"!...