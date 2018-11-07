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Все про:арест (9733) Россия (71017)

 Украинца Абдылаева задержали на пропускном пункте в России и арестовали на 10 суток. ДОКУМЕНТ

Гражданина Украины, полковника запаса, ветерана АТО Георгия Абдылаева задержали в пропускном пункте Троебортное в России и арестовали на 10 суток, обвинив в мелком хулиганстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Абдылаев Георгий Иманкулович, 10.01.1973 г.р. Зарегистрирован: г. Киев, ул. Электриков, 33 Проживает: Киевская обл., Вышгородский р-н, с. Лебедевка

Офицер запаса. Полковник.  Освобожден от в/с в декабре 2006 года. Принимал участие в АТО (по мобилизации) 2015-2016.

Задержанный на пропускном пункте Троебортное, Брянск обл. РФ - 28.10.2018. По админнарушению осужден Севским судом на 10-ти суточный арест. Содержится в спецприемнике поселка Суземка, Брянской обл. Срок освобождения - 08.11.2018 в 15.30.

Украинца Абдылаева задержали на пропускном пункте в России и арестовали на 10 суток 01
Украинца Абдылаева задержали на пропускном пункте в России и арестовали на 10 суток 02
Украинца Абдылаева задержали на пропускном пункте в России и арестовали на 10 суток 03
Украинца Абдылаева задержали на пропускном пункте в России и арестовали на 10 суток 04
Украинца Абдылаева задержали на пропускном пункте в России и арестовали на 10 суток 05

Источник: https://censor.net.ua/p3095713
 
 
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Пенсионный маразм? Не понимал куда его несет?
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Вот и я хотел это спросить... Неужели судьба Гриба и Сущенко ничему не научила?
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А що він робив в парашке? Черговий вязень, тепер зізнається що дівесант..
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Щас разберутся и после 10 суток 10 лет впаяют .
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за десять діб можна десять томів справи наклепати і тищу свідків назбирати.
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Сьогодні в Україні ліквідували роійський "БМ баннк", це структура "ВТБ". Тихо без шуму , в нього більше нема ліцензії.
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Никогда этого не понимал. Неужели вообще никаких понятий?
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а може його на 10 діб арештували,для замилювання очей...А чувак справжній мордорський шпигун Українця Абдилаєва затримали на пропускному пункті в Росії і заарештували на 10 діб - Цензор.НЕТ 8064
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Клімакс головного мозку!
Точний діагноз для від'їжджаючих до рососі...
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Назвать БЕЗМОЗГЛЫМ как то не удобно... из уважения что АТОшник ((( Но пора издавать приказы на уровне государства. Человек отслуживший а АТО не может пересекать границу с раисей... Если до них не доходит (((
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Чисто украинская фамилия .
Помнится , был такой кошевой . Или сотник . Или начальник турецких янычар .
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Чого він там забув, до ворогів треба їхати тільки в танку!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинца Абдылаева задержали на пропускном пункте в России и арестовали на 10 суток. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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