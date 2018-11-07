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 Гражданин Сербии задержан в Измаиле при попытке дать 500 долларов взятки пограничнику, - прокуратура. ФОТО

В Измаиле Одесской области при попытке подкупа должностного лица Государственной пограничной службы Украины попался гражданина Сербии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Гражданин Сербии задержан в Измаиле при попытке дать 500 долларов взятки пограничнику, - прокуратура 01

Установлено, что иностранный гражданин, находясь во время проверки документов в пункте пропуска "Измаильский МТП" Измаильского пограничного отряда предоставил инспектору пограничной службы взятку в размере 500 евро.

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Указанными средствами иностранец планировал рассчитаться за предоставленную "услугу", а именно не сообщение Одесской таможне ГФС о выявленных нарушениях таможенного законодательства.

Военной прокуратурой Белгород-Днестровского гарнизона планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/p3095711
 
 
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кацап остается кацапом, даже если он серб...
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автор, определись - долларов или евро
в тексте:
предоставил инспектору пограничной службы взятку в размере 500 евро. Источник: https://censor.net.ua/p3095711
в заглавие:
при попытке дать 500 долларов взятки пограничнику
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