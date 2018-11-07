 У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ. ФОТОрепортаж

У лидера общественного объединения "Сила добра" Елены Бережной, матери покойной экс-регионалки Ирины Бережной, во время обысков обнаружили свидетельства антиукраинской деятельности по заданию спецслужб РФ. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ее квартире нашли документы и электронные носители, "свидетельствующие о противоправной деятельности", говорят в СБУ. А также изъяли письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и килограммовый слиток золота.

"Наши сотрудники обнаружили письмо, адресованное министру иностранных дел государства-агрессора Сергею Лаврову о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине", – отмечают в СБУ.







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В спецслужбе напомнили, что следственные действия у Елены Бережной, которая является матерью погибшей экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной, проходили в рамках уголовного производства, открытого по ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 111 (государственная измена) уголовного кодекса Украины.

Также обыски прошли у лидера политической партии "Союз левых сил" Василия Волги.

"Наши сотрудники изъяли у него оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, свидетельствующие о его сотрудничестве со страной-агрессором", – говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, у некоторых других фигурантов изъяли незарегистрированное оружие и пророссийскую атрибутику.





Вчера, 6 ноября СБУ провела в Киеве обыски у Елены Бережной в рамках расследования уголовного производства по статьям о насильственном захвате власти и госизмене.

По версии СБУ, женщина на деньги "кураторов" систематически организовывает и проводит в Киеве и областных центрах Украины "акции протеста, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране".

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