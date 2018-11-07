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Все про:Бережная (41) Волга (175) обыск (1207) СБУ (12953)

 У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ. ФОТОрепортаж

Обыски также прошли у лидера политической партии "Союз левых сил" Василия Волги.

У лидера общественного объединения "Сила добра" Елены Бережной, матери покойной экс-регионалки Ирины Бережной, во время обысков обнаружили свидетельства антиукраинской деятельности по заданию спецслужб РФ. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ее квартире нашли документы и электронные носители, "свидетельствующие о противоправной деятельности", говорят в СБУ. А также изъяли письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и килограммовый слиток золота.

У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ 01

"Наши сотрудники обнаружили письмо, адресованное министру иностранных дел государства-агрессора Сергею Лаврову о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине", – отмечают в СБУ.

У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ 02
У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ 03
У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ 04

Также на Цензор.НЕТ: Полиция задержала организатора марша "Никто не забыт! Ничто не забыто" - мать погибшей экс-регионалки Бережной - за запрещенную символику. ФОТОрепортаж

В спецслужбе напомнили, что следственные действия у Елены Бережной, которая является матерью погибшей экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной, проходили в рамках уголовного производства, открытого по ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 111 (государственная измена) уголовного кодекса Украины.

Также обыски прошли у лидера политической партии "Союз левых сил" Василия Волги.

"Наши сотрудники изъяли у него оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, свидетельствующие о его сотрудничестве со страной-агрессором", – говорится в сообщении СБУ.

У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ 05

Кроме того, у некоторых других фигурантов изъяли незарегистрированное оружие и пророссийскую атрибутику.

У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ 06
У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ 07

Вчера, 6 ноября СБУ провела в Киеве обыски у Елены Бережной в рамках расследования уголовного производства по статьям о насильственном захвате власти и госизмене.

По версии СБУ, женщина на деньги "кураторов" систематически организовывает и проводит в Киеве и областных центрах Украины "акции протеста, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране".

Читайте на Цензор.НЕТ: Утром СБУ ввалилась в офис. Пять человек проводят обыск. Ищут доказательства сепаратистской деятельности матери Бережной, - Кильчицкая

Источник: https://censor.net.ua/p3095710
 
   
 Топ комментарии
 
У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ - Цензор.НЕТ 9310 Так это и была мелкая партия. Массштабы у тебя не те...
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отпустят... - у нас нет правоохранительной системы...
Вот немцы в шоке...

У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ - Цензор.НЕТ 2551 DW українською‏Подлинная учетная запись @dw_ukrainian 3 ч.3 часа назад
Агробарон Микола Гута чотири роки переховувався від українських правоохоронців у Швейцарії. І раптом вирішив повернутися на батьківщину, де його одразу звільнили… під чесне слово.
А якщо слова не дотримає, на Гуту чекає штраф - аж до 7 тисяч гривень.

https://t.co/fduut0ytl8

У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ - Цензор.НЕТ 9059
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Гнать ватную шваль на разсею вместе с рыгойулями коммуняцкими!!!
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Да видим... Носятся стаями, по "веткам", со спущенными штанами... Вон, над тобой один примостился...
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у нас в каждом городе миллионнике русский культурный центр працюе....
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Ходят слухи что он в жопе золото через границу провозил .
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Головне - вчасно втекти ! У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ - Цензор.НЕТ 9985

ЕКС-ГЛАВА НБУ ГОНТАРЕВА ПЕРЕЇХАЛА ЖИТИ ДО ЛОНДОНА

Вона живе у столиці Британії з 1 жовтня.
Колишня керівниця Національного банку України Валерія Гонтарева з 1 жовтня живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона Гонтарева знайшла собі ще одну роботу
працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.
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Прикинь, "працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки." Насколько я понимаю, туда кого попало не берут. А сколько ваша зрадная шушера на неё помоев вылила!Наверное британцы нихрена не понимают в экономике, не то что наши зрадные експерты...
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"Донос на гетмана-злодея Царю Петру от Кочубея...".
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Это хорошо, плюсую.

Почему неприкасаемыми остаются Бойко и Вилкул?
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у ьойко и вилкула много денег, а пэтя их любит
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Вот такой он "Народный контроль" василия волги. Турма - его дом. Про дуру бережную - промолчу...
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..."Наши сотрудники изъяли у него оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации...
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Тобто аудіо-касети МК-60 виррбництва ВО "СВЕМА"?
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"Наши сотрудники обнаружили письмо, адресованное министру иностранных дел государства-агрессора Сергею Лаврову о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине", - отмечают в СБУ.

Как ни странно, но в этом письме почему-то слишком часто ОБСЕ и другие "правозащитные" организации упоминаются...

Источник: https://censor.net.ua/p3095710Источник: https://censor.net.ua/p3095710
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Шутки -шутками. Однако, есть серьезная заява, о слитке золота. Есть? Есть! На фотке- реально: слиток серебра, как ранее верно отметили. Отсюда вопрос: шо это было, Цензор???
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Это-верно. Богатых евреев- видел мало. Я не просто видел, а и беседовал, на темы бизнеса, не с богатыми евреями. Я говорил об улучшении отгрузки миллионов тонн руды магнезитовой, в Китай, с мультимиллиардерами. С двумя. Глаза- в глаза. Это- было. По честному. В этом году.
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и здесь зашквар , сбу пишут про золото хотя фотку подсунули серебра , интересно там полные уже идиоты и тупари ?
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Ты так же туп и слеп, как Андрей Шевченко. На слитке написано СЕРВИС! ааааааааа не СЕРЕБРО..... Фу! Придурки оба!!!
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Пиздуй нахуй, провокатор. А я- в БАН. Лучше- пожизненный. Но! Ты- таки нахуй, пиздота.
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Ага,а бабуля-божий одуванчик не в чём не виноватая.То,оказывается,плохой еврей заставлял её по "бессмертным полкам" с колорадкой шляться,Украину грязью поливать.Не надо на жалость давить.В тюряге той бабище самое место.И дитя не давать,а то вырастит себе подобную
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А как муравьи, как мурчали...с радио эры не служили..
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"Правозащитница" это Бережная...Надеюсь без изнасилований обошлось)
У Бережної під час обшуку знайшли кілограмовий злиток золота і лист до Лаврова, - СБУ - Цензор.НЕТ 9117

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пардон, совсем забыл, а комунокацапоиды празднуют годовщину вяликого актября? это ж седня?
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Срать на них. На всез. Меня интересует, шо у этой тёти нашли: слиток серебра, как на фотке? Или- слиток золота, как нам всем заявлено.
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єто вряд ли кто уже узнает, ибо при подобных обысках незаметно штырится по карманах все, что возможно
но я вот ваще про нее ниче не слышал, не уверен, что она представляла хоть какую-то ценность для кремлядей, престарелая толстая ватная истеричка
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Ну, тут не могу не согласиться. Ладно... запишем слиток- в разряд загадок.
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жодних загадок - всі тупо перепостили з першоджерела цю лажу У Бережної під час обшуку знайшли кілограмовий злиток золота і лист до Лаврова, - СБУ - Цензор.НЕТ 9642

Служба безпеки України

3 год ·
...Але це не головне: виявляється жінка так мужньо боронила зовсім не документи, а кілограмовий злиток золота !
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Я сегодня смотрю "человек с ружьем " и прекрасный фильм Трактористы об Украине , советую посмотреть
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директор института на службе у лошади пржевальского, который в июне 2014 призывал наносить точечные ракетные удары по Украине /перед обстрелом в Зеленополье/. Интересно, а пагибшая в Хорватии доченька каким лошадям писала письма ?
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Сьогодні згадуємо видатного українця Нестора Махна.
Він хоробро воював за волю і за Україну.
Майбутню Україну він бачив величною землею вільних, заможних, хоробрих людей, добрих господарів, готових не лише працювати, але й воювати за своє.
Махновський рух зазнав поразку, однак його уроки ми вивчаємо і засвоюємо.

Перший урок Нестора Махна - зброя дає волю
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Тільки довго він не міг второпати, що червоні його використовують, а як дійшло , то вже піздно було...
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якась незрозуміла логіка в цих ватних бабусь: всераються за росію, а донька по "гейропейських" курортах розкатується, бабка тут костьми за рюзьге мір лягає, он навіть злиток золота за мізерну пенЗію відлила на "активізацію російських арганізацій" в Україні, а донька все просерає по Європах. І чогось та біснувата мама зовсім не проти цього !
Дивні справи Твої, Господи !
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Серебро , золото ...
Ну , подменили менты слиток под шумок . Им тоже жить по новому хочется !
Вон , дворцы Овосча и Тиберия Пшонки до кирпича обобрали - и ничего !
А ночь слиток в участке полежит - и превратится в слиток олова , такие вот химические чудеса происходят порой в полиции .
Все уже привыкли ...
Помнится , на заре новой власти в банке пять слитков золота вообще трансмутировали в пять слитков свинца - и с концами , так и не нашли . Научный феномен !
А может быть - и потужная реформа .
Во-всяком случае , природа у этих чудес одна .
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лавруша,у меня єти биндеры золото отобрали,прямо из очка вынули,а врач говорил шо это старость
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Дело будет на контроле у "бриллиантовых" прокуроров.
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Глубоковжопу уважаемого важаемого лаврову от глубокоуёбишной бережной овцы )))
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золотишко законное, но хозяйка его больше не увидит.
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бережную на набережную на елку или под асфальт
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У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову
Хоть и плевать на бережную, но такие "находки" уже гомерический хохот вызывают)) Как кто то хоть немного начинает мешать- так сразу у него находят или медальку кацапскую за Крым, или визитку путина, или письмо к лавруше)) Видимо сбу(или кто там обыск вел) людей настолько тупыми считает, что даже сценарии новые не выдумывает... Для тупого стада сойдет и так- они схавают)) Кстати погуглил стоимость слитка золота.... всего то чуть более миллиона. На фоне шумихи после налоговых деклараций остальных политиков- чепуха)) Явно топят эту мымру))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУ Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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