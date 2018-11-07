 У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ. ФОТОрепортаж

У лидера общественного объединения "Сила добра" Елены Бережной, матери покойной экс-регионалки Ирины Бережной, во время обысков обнаружили свидетельства антиукраинской деятельности по заданию спецслужб РФ. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В ее квартире нашли документы и электронные носители, "свидетельствующие о противоправной деятельности", говорят в СБУ. А также изъяли письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и килограммовый слиток золота.
"Наши сотрудники обнаружили письмо, адресованное министру иностранных дел государства-агрессора Сергею Лаврову о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине", – отмечают в СБУ.
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В спецслужбе напомнили, что следственные действия у Елены Бережной, которая является матерью погибшей экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной, проходили в рамках уголовного производства, открытого по ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 111 (государственная измена) уголовного кодекса Украины.
Также обыски прошли у лидера политической партии "Союз левых сил" Василия Волги.
"Наши сотрудники изъяли у него оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, свидетельствующие о его сотрудничестве со страной-агрессором", – говорится в сообщении СБУ.
Кроме того, у некоторых других фигурантов изъяли незарегистрированное оружие и пророссийскую атрибутику.
Вчера, 6 ноября СБУ провела в Киеве обыски у Елены Бережной в рамках расследования уголовного производства по статьям о насильственном захвате власти и госизмене.
По версии СБУ, женщина на деньги "кураторов" систематически организовывает и проводит в Киеве и областных центрах Украины "акции протеста, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране".
Читайте на Цензор.НЕТ: Утром СБУ ввалилась в офис. Пять человек проводят обыск. Ищут доказательства сепаратистской деятельности матери Бережной, - Кильчицкая
- Моё.
- Откуда?
- Оттуда.
Из допроса Бережной
ЕКС-ГЛАВА НБУ ГОНТАРЕВА ПЕРЕЇХАЛА ЖИТИ ДО ЛОНДОНА
Вона живе у столиці Британії з 1 жовтня.
Колишня керівниця Національного банку України Валерія Гонтарева з 1 жовтня живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона Гонтарева знайшла собі ще одну роботу
працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.
Почему неприкасаемыми остаются Бойко и Вилкул?
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Тобто аудіо-касети МК-60 виррбництва ВО "СВЕМА"?
http://komputercnulja.ru/sistem_blok/ustrojstvo-i-princip-raboty-zhestkogo
Как ни странно, но в этом письме почему-то слишком часто ОБСЕ и другие "правозащитные" организации упоминаются...
Источник: https://censor.net.ua/p3095710Источник: https://censor.net.ua/p3095710
https://www.google.by/search?q=У+Бережной+при+обыске+нашли&client=opera&hs=FGr&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiw8Z_yg8PeAhUPQhoKHZDNBTgQ_AUICSgA&biw=1920&bih=970&dpr=1
но я вот ваще про нее ниче не слышал, не уверен, что она представляла хоть какую-то ценность для кремлядей, престарелая толстая ватная истеричка
Служба безпеки України
3 год ·
...Але це не головне: виявляється жінка так мужньо боронила зовсім не документи, а кілограмовий злиток золота !
Він хоробро воював за волю і за Україну.
Майбутню Україну він бачив величною землею вільних, заможних, хоробрих людей, добрих господарів, готових не лише працювати, але й воювати за своє.
Махновський рух зазнав поразку, однак його уроки ми вивчаємо і засвоюємо.
Перший урок Нестора Махна - зброя дає волю
Дивні справи Твої, Господи !
Ну , подменили менты слиток под шумок . Им тоже жить по новому хочется !
Вон , дворцы Овосча и Тиберия Пшонки до кирпича обобрали - и ничего !
А ночь слиток в участке полежит - и превратится в слиток олова , такие вот химические чудеса происходят порой в полиции .
Все уже привыкли ...
Помнится , на заре новой власти в банке пять слитков золота вообще трансмутировали в пять слитков свинца - и с концами , так и не нашли . Научный феномен !
А может быть - и потужная реформа .
Во-всяком случае , природа у этих чудес одна .
Хоть и плевать на бережную, но такие "находки" уже гомерический хохот вызывают)) Как кто то хоть немного начинает мешать- так сразу у него находят или медальку кацапскую за Крым, или визитку путина, или письмо к лавруше)) Видимо сбу(или кто там обыск вел) людей настолько тупыми считает, что даже сценарии новые не выдумывает... Для тупого стада сойдет и так- они схавают)) Кстати погуглил стоимость слитка золота.... всего то чуть более миллиона. На фоне шумихи после налоговых деклараций остальных политиков- чепуха)) Явно топят эту мымру))