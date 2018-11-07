 Преступная группа, переправлявшая нелегалов в через границу, обезврежена в Киевской области,- ГПУ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
Он отметил: "Будучи гражданами Украины и выходцами Исламской Республики Пакистан, они подыскивали незаконных мигрантов, которых за денежное вознаграждение в сумме 3500 долларов США, незаконно переправляли через государственную границу Украины в страны Европейского Союза.
Досудебным расследованием установлено, что нелегалов, прибывших на территорию Российской Федерации под эгидой ЧМ-2018, в дальнейшем переместили вне таможенных пунктов в Луганской области в Украину и удерживали в помещениях не пригодных для проживания на территории города Киева.
Злоумышленникам способствовали жители приграничных районов западных областей Украины.
Участников преступной группировки задержаны на территории Закарпатской, Черновицкой областей и города Киева.
Прокуратурой области задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет. Досудебное расследование продолжается".