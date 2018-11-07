EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  669  2
Все про:ГПУ (8922) мигранты (558) нелегалы (238) Пакистан (121)

 Преступная группа, переправлявшая нелегалов в через границу, обезврежена в Киевской области,- ГПУ. ФОТОрепортаж

7 ноября прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками ГУ БКОП СБУ и СУ ГУ НП в области обезврежена преступная группировка в составе 3 человек, которая занималась незаконной переправкой нелегальных мигрантов через государственную границу Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Будучи гражданами Украины и выходцами Исламской Республики Пакистан, они подыскивали незаконных мигрантов, которых за денежное вознаграждение в сумме 3500 долларов США, незаконно переправляли через государственную границу Украины в страны Европейского Союза.

Досудебным расследованием установлено, что нелегалов, прибывших на территорию Российской Федерации под эгидой ЧМ-2018, в дальнейшем переместили вне таможенных пунктов в Луганской области в Украину и удерживали в помещениях не пригодных для проживания на территории города Киева.

Злоумышленникам способствовали жители приграничных районов западных областей Украины.

Участников преступной группировки задержаны на территории Закарпатской, Черновицкой областей и города Киева.

Прокуратурой области задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет. Досудебное расследование продолжается".

Также читайте: Водитель-украинец чуть не погубил пятерых иракских нелегалов: они пытались тайком попасть в Германию в рефрижераторе

Преступная группа, переправлявшая нелегалов в через границу, обезврежена в Киевской области,- ГПУ 01
Преступная группа, переправлявшая нелегалов в через границу, обезврежена в Киевской области,- ГПУ 02
Преступная группа, переправлявшая нелегалов в через границу, обезврежена в Киевской области,- ГПУ 03
Преступная группа, переправлявшая нелегалов в через границу, обезврежена в Киевской области,- ГПУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3095693
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я бы таких людей не считал за преступников. Они людям добро делают.
 показать весь комментарий
 
 
Тоесть из страны агрессора,через линию фронта,через пол страны,в столицу пробираются толпы не понятных людей без документов.Может еще больше надо полиции,нацгвардии,сбу,кордов и зарплаты им поднять.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПреступная группа, переправлявшая нелегалов в через границу, обезврежена в Киевской области,- ГПУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх