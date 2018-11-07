 Задержан мошенник, пытавшийся сбежать с 50 тыс. евро из фальшивого обменника в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
23-летний аферист заранее снял офисное помещение в жилом доме на улице Урловской в Дарницком районе Киева. Он обустроил его под якобы настоящий обменник: сейфы, оргтехника, камеры видеонаблюдения. Кроме этого, разместил объявление в интернете, где предлагал клиентам обменять валюту по хорошему курсу.
Один из клиентов сегодня пытался осуществить выгодный обмен 50 тыс. евро. Как только преступник получил на руки валюту, вышел в соседнюю комнату и не вернулся. Пострадавший этим временем заподозрил неладное и начал ломать дверь.
Благодаря слаженным действиям столичных правоохранителей мошенника задержали фактически на месте преступления. Им оказался уроженец Крыма, 1995 года рождения.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
А поменял он маме на подарок 50 тысяч ЕВРО.
И никто не задумается...а почем везде курс такой...а тут другой...ниже....
Втім, молодці.
Податківці ще не цікавилися, що і як?
А посему - любой каприз за их же деньги. Времена роли не играют.