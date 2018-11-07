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 Задержан мошенник, пытавшийся сбежать с 50 тыс. евро из фальшивого обменника в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве оперативники Нацполиции задержали мошенника, который в фиктивном обменнике выманил у клиента крупную сумму в валюте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержан мошенник, пытавшийся сбежать с 50 тыс. евро из фальшивого обменника в Киеве, - Нацполиция 01

23-летний аферист заранее снял офисное помещение в жилом доме на улице Урловской в Дарницком районе Киева. Он обустроил его под якобы настоящий обменник: сейфы, оргтехника, камеры видеонаблюдения. Кроме этого, разместил объявление в интернете, где предлагал клиентам обменять валюту по хорошему курсу.

Задержан мошенник, пытавшийся сбежать с 50 тыс. евро из фальшивого обменника в Киеве, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фальшивые "банковские сотрудники" выманили у людей почти 350 000 гривен, - полиция.

Один из клиентов сегодня пытался осуществить выгодный обмен 50 тыс. евро. Как только преступник получил на руки валюту, вышел в соседнюю комнату и не вернулся. Пострадавший этим временем заподозрил неладное и начал ломать дверь.

Задержан мошенник, пытавшийся сбежать с 50 тыс. евро из фальшивого обменника в Киеве, - Нацполиция 03

Благодаря слаженным действиям столичных правоохранителей мошенника задержали фактически на месте преступления. Им оказался уроженец Крыма, 1995 года рождения.

Задержан мошенник, пытавшийся сбежать с 50 тыс. евро из фальшивого обменника в Киеве, - Нацполиция 04

Смотрите также: Мошенник открыл липовый обменник в Киеве и пытался сбежать со $120 тыс.. ФОТОрепортаж

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3095692
 
   
 Топ комментарии
 
это тот,который вилоносцев кинул? Задержан мошенник, пытавшийся сбежать с 50 тыс. евро из фальшивого обменника в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9721оперативненько...
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А это не тот, что Ляшковому прихвостню гривну на евро менял, на покупку подарка в ПРАГЕ? Задержан мошенник, пытавшийся сбежать с 50 тыс. евро из фальшивого обменника в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8184
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Да эти жлобы за сотню гривен удавятся!
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это тот,который вилоносцев кинул? Задержан мошенник, пытавшийся сбежать с 50 тыс. евро из фальшивого обменника в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9721оперативненько...
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Это те, которые расцвели буйным цветом при пэтеном пралении. Прикольненько😀
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При Овоще Первом такого не было как при Овоще Втором...
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Не просто кинул, а ещё и в уши напихал фальшивок 😂
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А это не тот, что Ляшковому прихвостню гривну на евро менял, на покупку подарка в ПРАГЕ? Задержан мошенник, пытавшийся сбежать с 50 тыс. евро из фальшивого обменника в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8184
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Через полгода это уже будут твои проблемы на таможне...)))
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так это тот прихвостень и есть . вернулся , надо поездку отбить
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Конечно не совпадение! Теперь мы знаем сколько этот ляшковец поменял.
А поменял он маме на подарок 50 тысяч ЕВРО.
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Для обмена валют существуют Банки. Это сто-двести баксов можно в обменники поменять,..а с крупной суммой лучше идти в Банк. Это надежнее и безопаснее. А погоня за "выгодным" курсом...приводит вот к таким последствиям....
И никто не задумается...а почем везде курс такой...а тут другой...ниже....
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Жадный платит дважды ! Полицейским респект , оперативно сработали !!
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Їм "комісійні" повинні нарахувати. А це 50%. Не менше.
Втім, молодці.
Податківці ще не цікавилися, що і як?
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Настільки це все оперативно вийшло, що невідомо, хто кого збирався ошукати.
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Розберуться хто кого і в який спосіб !
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Набагато цікавіше було б побачити фотку обдуреного клієнта. Бо щось підказує, що ця "жертва" афериста багатьом вже відома..😕😕😕
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думал такая афёра ещё в 90-тых умрет, а она во все времена применяема....
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Желающих быть обманутыми остановить невозможно и это живёт вечно 😀
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Кримчани донині вірять у повернення в союзні часи. Цікаво, цей йолоп або провокатор з "єврами" часом не звідти?
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Жадность некоторых индивидиумов непроходяща и непокобелима.)))
А посему - любой каприз за их же деньги. Времена роли не играют.
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Простая новость про лохотрон, а половина соевых ботов тут. Шото в этой новости есть))
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Крисьчанин???? Вырезать почку,отбить печень и вернуть к камням с неба!
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красавчик. он же не у бабушки какой то пенсию отобрал, а сумку денег у какого то жлоба который, удавится за три копейки на курсе и меняет явно не последние.
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Не удивлюсь что их крышует РадиКальная партия
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержан мошенник, пытавшийся сбежать с 50 тыс. евро из фальшивого обменника в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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