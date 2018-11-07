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 Огромную яму возле ж/д вокзала в Киеве спешно засыпали после резонанса в СМИ. ФОТО

Большую яму, встречающую пассажиров возле Центрального железнодорожного вокзала Киева, о которой вчера сообщили СМИ, дорожные службы оперативно засыпали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

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В "Киевавтодоре" заявили, что работы проводились в понедельник и в день публикации - вторник.

Огромную яму возле ж/д вокзала в Киеве спешно засыпали после резонанса в СМИ 01

В тоже время водители маршруток и работники экскурсионного бюро говорят, что яма "спокойно жила" здесь три месяца с лета, ее никто не замечал и не ремонтировал.

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"Люди проходили возле нее с большими сумками, рискуя упасть в низ, а водители автомобилей могли запросто попасть в ловушку, если бы часть ямы завалилась. Она тут образовалась еще летом после сильных дождей", - рассказала продавщица Светлана.

"Рабочие сообщили, что кто-то опубликовал фото ямы в социальных сетях и только после этого их направили на Привокзальную площадь делать ремонт. В понедельник они частично засыпали яму щебнем, а потом досыпали ее еще во вторник. Плитку сверху так и не уложили", - отметил водитель маршрутки, которая отправляется недалеко от этого места.

Источник: https://censor.net.ua/p3095655
 
   
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Засыпали это конечно сильно, но что там будет будет после парочки хороших ливней.
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Вы не понимаете национального колорита. После ливней там будет большая лужа---как у Н. Гоголя в его рассказе известном.
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Правительство "оперативно отреагировало" на нужды народа!
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а это войдет в смету "отремонтированных дорог" или это благотворительность?
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А почему она образовалась,засыпали да хрен с ним,положили асфальт в лужу да пойдет.Сукичиновьичи.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиОгромную яму возле ж/д вокзала в Киеве спешно засыпали после резонанса в СМИ. ФОТО
 
 
 
 
 
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