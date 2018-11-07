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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Демонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 ноября, состоялось очередное заседание Верховной Рады.

В ходе сегодняшнего пленарного заседания парламентарии не смогли принять ни один законопроект или постановление.

В начале заседания представители групп и фракций выступили с заявлениями. Затем парламентарии рассмотрели проект постановления о парламентских слушаниях на тему: "Пути преодоления эпидемии туберкулеза в Украине" (№8141). Однако, по результатам голосования проект не набрал необходимого количества голосов для принятия и был отклонен.

Далее председательствующий поставил на рейтинговое голосование следующие вопросы повестки дня - вопрос ратификации. Результаты голосования показали низкий уровень готовности народных депутатов к рассмотрению этих вопросов. Затем народные депутаты рассмотрели в первом чтении проект Закона о первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины (№6634), но решили провести голосование по нему на следующем пленарном заседании. В результате председательствующий закрыл утреннее заседание Рады.

После обеда нардепы должны работать в комитетах.

День работы Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Демонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября 01

Пленарное заседание Верховной Рады 7 ноября. С трибуны перед полупустым сессионным залом выступает глава фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Демонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября 02

Александр Кодола (НФ) депутат-мажоритарщик по округу, на территории которого находится Ичнянский район. Он демонстрирует парашют, который, по его данным, является составляющей частью фосфорных мин, которые разрывались на арсенале и падали на территории населенных пунктов, прилегающих к арсеналу. Позже военная прокуратура официально объявила о диверсии.

Демонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября 03

Олег Ляшко развлекает увлекательным рассказом свою фракцию. Крайний справа - фигурант скандала с фальшивыми евро Андрей Лозовой

Демонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября 04

Глава фракции БПП Артур Герасимов и его коллеги из БПП почему-то решили перебазироваться в правительственную ложу.

Демонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября 05

Первый вице-спикер Ирина Геращенко и спикер Андрей Парубий обсуждают повестку дня Рады.

Демонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября 06

Теперь Герасимов о чем-то беседует с Геращенко.

Демонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября 07

Без Ляшко в секторе его фракции заскучали: Валерия Заружко (справа, в сером костюме) и Алена Кошелева (слева, в черном костюме) погрузились в свои гаджеты.

Демонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября 08

Иван Кириленко ("Батькивщина") принес с собой на работу несколько книг.

Демонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября 09

Среди них: "Жити не по-новому, а по совісті" (Федір Шишман) и "Українське відродження або нова русифікація" (Діяк)

Демонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября 10

Хвича Мепаришвили (НФ).

Демонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября 11

Тем временем Сергей Кираль ("Самопомич") и Елена Сотник ("Самопомич") обсуждают новую книгу Фрэнсиса Фукуямы "Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment".

Демонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября 12

Жестикуляция Сергея Евтушка из "Батькивщины"


Демонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября 13

Игорь Шурма ("Оппоблок", справа) и Яков Безбах (внефракционный, слева).

Демонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября 14

Шурма выступает с трибуны Рады.

Демонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября 15

Владимир Литвин (внефракционный) рассказывает что-то коллегам, в том числе и Александру Спиваковскому (БПП).


Демонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября 16

Антон Киссе ("Видродження", справа) беседует с коллегой.

Демонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября 17

Представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко (БПП).

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3095650
 
 
 Топ комментарии
 
Парашют это жесть. А чего он не на экспертизе？
Театр, кукольный, для соевых недоумков. Альо, гыг, давай, зови лерок, саньков всяких и работать.😀
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Работнички, зал практически пустой, Ляшко травит анекдоты, часть в мобилах зависает, про тело трясущее парашютом с трибуны тоже ничего хорошего сказать нельзя.))
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штирлица еще не привезли))))
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Парашют это жесть. А чего он не на экспертизе？
Театр, кукольный, для соевых недоумков. Альо, гыг, давай, зови лерок, саньков всяких и работать.😀
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штирлиц без рации, деньги на ветер
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та некогда им - они гривны на фальшивую валюту в обменниках меняют.. жутко заняты депутаты.
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Работнички, зал практически пустой, Ляшко травит анекдоты, часть в мобилах зависает, про тело трясущее парашютом с трибуны тоже ничего хорошего сказать нельзя.))
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Ну, а шо? Кацапы визитку Яроша нашли, а Кодола парашют..
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та шо вы понимаете! Там парашют - с тепловизером!))
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пиздец, сука, неужели всё это происходит сейчас и в наше время? господи перееби этих сук государственных нахуй и порошенко в пизду какой-нибудь ебической матери пошли
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Останавливайся на чём-то одном, но не умолкай! Демонстрація Кодолою парашута від бомби, що вибухнула в Ічні, книги Шишмана і Фукуями, - день роботи Ради 7 листопада - Цензор.НЕТ 9468
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ут ляшки, как собачонки выдресированы....
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офф топ


Ректора московской духовной академии архиепископа Амвросия не впустили в Украину
Как сообщил глава синодального отдела РПЦ Владимир Легойда, владыка летел на актовый день Киевской духовной академии, но украинские пограничники его не пропустили.
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Це державний законотворчий орган чи клуб?
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Вот почему они не напоминают римских сенаторов времен Пунической войны?..
Никто даже не позвал личного "центуриона" охраны, чтоб тот ему растолковал, что такое парашют и как он связан со складами и беспилотником?..
И веде через пол года этих тупых дедилов наши рядовые тупые дебилы снова изберут в Парламент страны...((((((
А потом начнут возмущаться, бля, прям на следующий день!!!((((((((((((((((
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дайте мне черный пистолет. если честно я уже готов мочить эту сволочь
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а как тряпчаный парашют уцелел в той писдорезке?
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це "спеціальний" парашут ... з "серії" про "телевізор" ...
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Запретила Европа депутатов в мусорные баки выбрасывать,а было время Шуфрича почти каждый день пи&дили.
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Ну и хари вонючие корупционные сидят .И грабят народ и грабят и грабят
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Вместе с нынешней властью должно слиться в унитаз и псевдооппозиционное дерьмо. Все депутаты, кроме 38 проголосовавших за отставку Генпрокурора, несут солидарную ответственность за происходящее в стране. В том числе за нераскрытые политические убийства.
38 голосов за отставку Генерального прокурора. Тридцать восемь! И это при том, что в рядах официальной оппозиции более 200 депутатов. Такого позора в истории украинского парламентаризма еще не было.
Договорняки и прогибы были всегда, но по ключевым вопросам оппозиция всегда старалась изображать оппозицию. 100-150 голосов в подобных случаях обозначали и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче.
38 голосов. Порошенко гений. Одной ногой уже на выходе, но железной рукой держит Раду за горло. В тяжелейших условиях подчинил себе весь Парламент, кроме двух маленьких фракций. (Последовательной «Самопомощи» и поверившей в грядущий успех «Батькивщины»).
38 голосов. Как все-таки повезло «Оппоблоку» с электоратом. Делай, что хочешь - грабь, воруй, еби гусей - все простят ради мантры про «русский мир».
Второй срок Порошенко однозначно приведет к диктатуре. Петр Алексеевич слишком хорош в плане аккумулирования власти.
Он бы и за первый срок справился, но для Украины выиграл время организовавший сопротивление Михаил Саакашвили.
БПП, на данный момент, гарантированно проходит в Раду следующего созыва. Но если Петр Порошенко проиграет президентские выборы (а он проиграет), скорее всего рухнут остатки рейтинга его политической силы. И как следствие, вся правящая коалиция (Народный фронт уже давно безнадежен) уйдет в утиль.
- Журналист готов заключить пари, что Порошенко не выйдет во второй тур. Ставка 5 к 1
И это не вполне справедливо. Вместе с нынешней властью должно слиться в унитаз и псевдооппозиционное дерьмо. Все депутаты, кроме 38 проголосовавших за отставку Генпрокурора, несут солидарную ответственность за происходящее в стране. В том числе за нераскрытые политические убийства.
https://goo.gl/o7zLxR

🤑
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Сценка с парашютом напомнила старый бородатый анекдот:
Музей Революции (1917-го года). Гид ведет группу посетителей.
- Сейчас мы находимся у экспозиции, посвященной Василию Ивановичу Чапаеву. Он погиб, когда раненый перебирался вплавь через реку. Вот его скелет.
Сопливый пионер спрашивает:
- А это что за маленький скелетик рядом с ним?
Гид очень гордо и восторженно:
- А это - Чапаев в детстве!!!
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...семнадцать мгновений весны (в цвете) ...
https://www.youtube.com/watch?v=mtpYv2YMWfY

якраз в тему парашута ...
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Кто нибудь знает кто такой Хвича Мепаришвили? Кто за него голосовал?

Вообще, этих дармоедов, надо сократить по количеству в два раза.
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Іван Кириленко ("Батьківщина") приніс із собою на роботу кілька книжок... "Жити не по-новому, а по совісті" . Це той самий депутат який заперечував агресію росії проти незалежної Грузії у 2008 році.
"Лідер фракції БЮТ Іван Кириленко вважає, що агресором у війні на Кавказі була Грузія, а не Росія"
Про це він заявив під час перепалки з Романом Зваричем, свідками якої стали журналісти, пише Комерсант-Україна.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДемонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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