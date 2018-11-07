 Демонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября. ФОТОрепортаж

В ходе сегодняшнего пленарного заседания парламентарии не смогли принять ни один законопроект или постановление.
В начале заседания представители групп и фракций выступили с заявлениями. Затем парламентарии рассмотрели проект постановления о парламентских слушаниях на тему: "Пути преодоления эпидемии туберкулеза в Украине" (№8141). Однако, по результатам голосования проект не набрал необходимого количества голосов для принятия и был отклонен.
Далее председательствующий поставил на рейтинговое голосование следующие вопросы повестки дня - вопрос ратификации. Результаты голосования показали низкий уровень готовности народных депутатов к рассмотрению этих вопросов. Затем народные депутаты рассмотрели в первом чтении проект Закона о первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины (№6634), но решили провести голосование по нему на следующем пленарном заседании. В результате председательствующий закрыл утреннее заседание Рады.
После обеда нардепы должны работать в комитетах.
День работы Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Пленарное заседание Верховной Рады 7 ноября. С трибуны перед полупустым сессионным залом выступает глава фракции "Самопомич" Олег Березюк.
Александр Кодола (НФ) депутат-мажоритарщик по округу, на территории которого находится Ичнянский район. Он демонстрирует парашют, который, по его данным, является составляющей частью фосфорных мин, которые разрывались на арсенале и падали на территории населенных пунктов, прилегающих к арсеналу. Позже военная прокуратура официально объявила о диверсии.
Олег Ляшко развлекает увлекательным рассказом свою фракцию. Крайний справа - фигурант скандала с фальшивыми евро Андрей Лозовой
Глава фракции БПП Артур Герасимов и его коллеги из БПП почему-то решили перебазироваться в правительственную ложу.
Первый вице-спикер Ирина Геращенко и спикер Андрей Парубий обсуждают повестку дня Рады.
Теперь Герасимов о чем-то беседует с Геращенко.
Без Ляшко в секторе его фракции заскучали: Валерия Заружко (справа, в сером костюме) и Алена Кошелева (слева, в черном костюме) погрузились в свои гаджеты.
Иван Кириленко ("Батькивщина") принес с собой на работу несколько книг.
Среди них: "Жити не по-новому, а по совісті" (Федір Шишман) и "Українське відродження або нова русифікація" (Діяк)
Хвича Мепаришвили (НФ).
Тем временем Сергей Кираль ("Самопомич") и Елена Сотник ("Самопомич") обсуждают новую книгу Фрэнсиса Фукуямы "Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment".
Жестикуляция Сергея Евтушка из "Батькивщины"
Игорь Шурма ("Оппоблок", справа) и Яков Безбах (внефракционный, слева).
Шурма выступает с трибуны Рады.
Владимир Литвин (внефракционный) рассказывает что-то коллегам, в том числе и Александру Спиваковскому (БПП).
Антон Киссе ("Видродження", справа) беседует с коллегой.
Представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко (БПП).
Фото: Цензор.НЕТ
Театр, кукольный, для соевых недоумков. Альо, гыг, давай, зови лерок, саньков всяких и работать.😀
Ректора московской духовной академии архиепископа Амвросия не впустили в Украину
Как сообщил глава синодального отдела РПЦ Владимир Легойда, владыка летел на актовый день Киевской духовной академии, но украинские пограничники его не пропустили.
Никто даже не позвал личного "центуриона" охраны, чтоб тот ему растолковал, что такое парашют и как он связан со складами и беспилотником?..
И веде через пол года этих тупых дедилов наши рядовые тупые дебилы снова изберут в Парламент страны...((((((
А потом начнут возмущаться, бля, прям на следующий день!!!((((((((((((((((
🤑
38 голосов за отставку Генерального прокурора. Тридцать восемь! И это при том, что в рядах официальной оппозиции более 200 депутатов. Такого позора в истории украинского парламентаризма еще не было.
Договорняки и прогибы были всегда, но по ключевым вопросам оппозиция всегда старалась изображать оппозицию. 100-150 голосов в подобных случаях обозначали и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче.
38 голосов. Порошенко гений. Одной ногой уже на выходе, но железной рукой держит Раду за горло. В тяжелейших условиях подчинил себе весь Парламент, кроме двух маленьких фракций. (Последовательной «Самопомощи» и поверившей в грядущий успех «Батькивщины»).
38 голосов. Как все-таки повезло «Оппоблоку» с электоратом. Делай, что хочешь - грабь, воруй, еби гусей - все простят ради мантры про «русский мир».
Второй срок Порошенко однозначно приведет к диктатуре. Петр Алексеевич слишком хорош в плане аккумулирования власти.
Он бы и за первый срок справился, но для Украины выиграл время организовавший сопротивление Михаил Саакашвили.
БПП, на данный момент, гарантированно проходит в Раду следующего созыва. Но если Петр Порошенко проиграет президентские выборы (а он проиграет), скорее всего рухнут остатки рейтинга его политической силы. И как следствие, вся правящая коалиция (Народный фронт уже давно безнадежен) уйдет в утиль.
- Журналист готов заключить пари, что Порошенко не выйдет во второй тур. Ставка 5 к 1
И это не вполне справедливо. Вместе с нынешней властью должно слиться в унитаз и псевдооппозиционное дерьмо. Все депутаты, кроме 38 проголосовавших за отставку Генпрокурора, несут солидарную ответственность за происходящее в стране. В том числе за нераскрытые политические убийства.
https://goo.gl/o7zLxR
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Музей Революции (1917-го года). Гид ведет группу посетителей.
- Сейчас мы находимся у экспозиции, посвященной Василию Ивановичу Чапаеву. Он погиб, когда раненый перебирался вплавь через реку. Вот его скелет.
Сопливый пионер спрашивает:
- А это что за маленький скелетик рядом с ним?
Гид очень гордо и восторженно:
- А это - Чапаев в детстве!!!
https://www.youtube.com/watch?v=mtpYv2YMWfY
якраз в тему парашута ...
Вообще, этих дармоедов, надо сократить по количеству в два раза.
"Лідер фракції БЮТ Іван Кириленко вважає, що агресором у війні на Кавказі була Грузія, а не Росія"
Про це він заявив під час перепалки з Романом Зваричем, свідками якої стали журналісти, пише Комерсант-Україна.