 Житель Харьковщины зарубил топором злоумышленника, проникшего в его гараж. ФОТО

Об этом сообщили в отдел комуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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"В ходе проведения оперативно-розыскных действий полицейские выяснили, что 25-летний владелец домовладения вечером в своем дворе увидел неизвестную личность, которая проникла в его гараж. Хозяин решил на всякий случай взять топор и разобраться с незнакомцем. Оказавшись в темном помещении он разглядел силуэт человека. Когда тот начал к нему приближаться, мужчина нанес ему несколько ударов топором. От полученных травм пострадавший сразу умер", – говорится в сообщении.

Погибшим оказался безработный 45-летний житель поселка Пересечное.





Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается.