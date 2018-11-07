EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  6392  67
Все про:Нацполиция (8432) смерть (5473) убийство (5070) Харьковщина (1218)

 Житель Харьковщины зарубил топором злоумышленника, проникшего в его гараж. ФОТО

Житель Харьковской области убил топором мужчину, который забрался в его гараж.

Об этом сообщили в отдел комуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: В результате пожара в жилом доме в г. Узин погибли три человека, в том числе двое малолетних детей, - ГСЧС

"В ходе проведения оперативно-розыскных действий полицейские выяснили, что 25-летний владелец домовладения вечером в своем дворе увидел неизвестную личность, которая проникла в его гараж. Хозяин решил на всякий случай взять топор и разобраться с незнакомцем. Оказавшись в темном помещении он разглядел силуэт человека. Когда тот начал к нему приближаться, мужчина нанес ему несколько ударов топором. От полученных травм пострадавший сразу умер", – говорится в сообщении.

Погибшим оказался безработный 45-летний житель поселка Пересечное.

Житель Харьковщины зарубил топором злоумышленника, проникшего в его гараж 01
Житель Харьковщины зарубил топором злоумышленника, проникшего в его гараж 02

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3095617
 
   
 Топ комментарии
 
в США частная собственность - неприкосновенна, у нас - посадят
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Якби до депутата лізли, написали би що самооборона, а так впаяють по повній.
 показать весь комментарий
 
 
Кто ж острием бьёт?!
Обушком надо было, оглушил бы и всё - а так срок впечатают.
 показать весь комментарий
 
 
ночью темно, не видно (написано)...думал бьет обухом, а оно вишь получилось, как надо...
 показать весь комментарий
 
Та, да! Только посочувствовать парню можно. Покалечить себе жизнь из-за недоумка.
 показать весь комментарий
 
в США частная собственность - неприкосновенна, у нас - посадят
 показать весь комментарий
 
 
Зря он мусоров вызвал.
Закопал бы безработного 45-летнего жителя посёлка Пересечное под яблоней - и было бы всё хорошо.
Вывод: чем меньше с мусорами имеешь дел - тем спокойнее.
 показать весь комментарий
 
 
может оно и так, но если бы это дело всплыло, хозяину вменили сокрытие следов преступления , что является отягощающим обстоятельством
 показать весь комментарий
 
 
г*споди, да ты то че?
Всегда надо уведомить ИХ, а потом пойти(в норм. стране) и подписать: он сам спровоцыровал.
Ах да, мы же Тутмаса ждем то....(крестится, неистово, на потолок и на лампу)
 показать весь комментарий
 
так, але не зовсім (я задав місяць тому це питання своїй знайомій, яка приїхала зі США провідати батьків). Вона сказала, якщо заліз злодій на твою територію і ти його вирішив застрелити, але тільки важко поранив, то будеш все життя йому виплачувати компенсацію
 показать весь комментарий
 
нападавший пришел с георгиевской ленточкой... это нормальная реакция здорового человека
 показать весь комментарий
 
 
Имущество отжать хотел, раз с колорадкой?
 показать весь комментарий
 
 
Не к ночи будь помянут (тьху-тьху!), но...
Но ведь канонично - взял топор и это самое... Ну вы поняли
 показать весь комментарий
 
 
Сила прямого действия. Линч! Это когда на ментов уже НИКТО не расчитывает.
 показать весь комментарий
 
 
правоХОРОНИТЕЛЕЙ.
ТАК БУДЕТ ТОЧНЕЕ.
когда у меня почистили гараж, проломав заднюю стенку, правохоронители осмотрев гараж, и вместо того чтобы заняться поисками преступника, начали у меня требовать квитанции на покупку украденных вещей.
болгарки, стремянки, дрели и т д.
такое было ощущения что я преступник а не тот кто обобрал гараж.
 показать весь комментарий
 
 
Скажи спасибо, что наркоты не подбросили. План по раскрываемости то надо как-то выполнять.
 показать весь комментарий
 
Легко судить на диване! Но когда сам сталкиваешься с таким случаем , адреналин зашкаливает ...И не знаешь кто его подстраховывает за углом дома как у меня было...А ведь на каждого сильного сильнее найдется кто то...
 показать весь комментарий
 
 
Надо было спросить: "Извините, могу ли я вам чем-то помочь, а то здесь темно и вы первый раз в этом гараже?"
 показать весь комментарий
 
 
Ну,можно было провести беседу с незнакомцем,может заблудился,дорогу искал ,всякое бывает
 показать весь комментарий
 
Это не умышленное убийство , а самозащита !
 показать весь комментарий
 
 
Самозащита у мусоров в проценте раскрываемости не учитывается, а умышленное убийство - аж бегом. Если некому за него вписаться - закроют его мусора лет на восемь.
 показать весь комментарий
 
 
он мог просто вызвать полицию а не рубить топором человека
 показать весь комментарий
 
Да, в селі Вільшани Дергачівського району если вызвать полицию - они очень быстро приедут, максимум - через минут сорок.
А от чувака, который к вам в дом залез, можно сорок минут убегать.
А ещё можно спрятаться - вдруг он вас не найдёт?
 показать весь комментарий
 
проникновение в чужое помещение не подразумевает покушение на чью то жизнь
для квалификации самозащиты, нужны доказательства что вор на вас напал, нанес вам увечия и т.д. и вашей жизни была прямая угроза
в данном случае хозяин вряд ли сможет доказать что на него было совершено нападение и его жизни угрожала опасность, т.к. он сам "на всякий случай взять топор и разобраться с незнакомцем"
 показать весь комментарий
 
Это ведь на территории частного домовладения..Если убийцей был бы мусор- орденом наградили.бы.А так 15 лет впаяют за грабителя!Зайцеву с Дроновым ещё 5 лет судить будут!
 показать весь комментарий
 
Колорадка, Линч...остряки...Может, сельский бухарь? а "герой" присядет надолго, или башлять по_взрослому будет, чтоб на превышение квалифицировали. Печаль...
 показать весь комментарий
 
 
Господару потрібно було бухарю в руки вкласти іншу сокиру і всто ніяких перевищень "необхідної самооборони" сокири з обох сторін, один виявся спритнішим.
 показать весь комментарий
 
Правильно сделал, Молодец!!! Сколько ворья развелось - тюрем не хватит ... в своем доме можно и нужно ТАК,
 показать весь комментарий
 
 
.....даааа НЕЗАДАЧУ подбросил полиции молодой человек ((((( полиция знает , что делать в таких случаях когда применялось ОРУЖИЕ , а тут обыкновенный ТОМАГАВК (((( надо ПАРНЯ понять и простить , так как очень трудно денежки ЗАРАБАТЫВАЮТСЯ в Украине , что потом возместить УКРАДЕННОЕ !!! а что такое ВОЗМЕСТИТЬ украденное , это снова ПОТРАЧЕННОЕ время и гора РАБОТЫ которая ложиться на СЕМЬЮ и ЗДОРОВЬЕ !!! ВОРОВСТВО это ПРЕСТУПЛЕНИЕ !!!
 показать весь комментарий
 
 
Интересная версия... Очень правдоподобная. Мешканець Харківщини зарубав сокирою зловмисника, який заліз до його гаража - Цензор.НЕТ 3196
 показать весь комментарий
 
в свое время МНОГО ловил воров , но БЫВАЛО , что и они были ушлыми и тогда я на них очень злился ((((
 показать весь комментарий
 
И , вообще, со всем ворьем надо ТАК - на всех уровнях....только тогда в державе будет порядок.
 показать весь комментарий
 
 
Возможно, это не было превышением пределов необходимой самообороны. По крайней мере, много лет назад, когда я интересовался этим вопросом, при проникновении злоумышленника в дом (в данном случае, домовладение) автоматически применялась статья, что это не может быть превышением...
Также была статья о преступлении, совершенном в состоянии аффекта, вызванного незаконными действиями "потерпевшего"...
Интересно, остались в УК данные статьи, или ворье на доверии электората успело уже их отменить? Или, все в зависимости от "сколько дашь" адвокату и через него мусорам?
 показать весь комментарий
 
....как говорят ДОМА и стены ПОМОГАЮТ а тут топор , что под руку попалось тем и всадил !!!
 показать весь комментарий
 
Истинно, в краю родном
Даже стены помогают!
Враг бежал, лицо теряя,
Как корова языком.

(с) Эдуард Шляпников "Строчкой тянуться следы..." Мешканець Харківщини зарубав сокирою зловмисника, який заліз до його гаража - Цензор.НЕТ 9207
 показать весь комментарий
 
Безработный в Пересечном... 20 км. от мегаполиса Харьков. Можно найти работу. И не пишите тут, что, типа, инвалид, старик...
 показать весь комментарий
 
 
По законам бариг українцям себе і своє майно захищати не можна. Жила нормальна людина, не злодій, не бандит, не депутат. Все своє життя тягнувся, щоб якось пристойно жити. Тут приходить якесь ліниве пяне мурло і хоче за одну хвилину забрати те, на що горбатився багато часу. Ну звісно не захотів віддавати та пришив злодія. І вже за одну мить ЗЕК! Так бариги нормальних людей перетворюють в осуджених.
 показать весь комментарий
 
 
народный герой.. покА те менты подъедут для статистики.. а другим наука будет.. если посадят, то до сраки такое правосудие
 показать весь комментарий
 
припишут парню НЕБЕЗОПАСНОЕ обращение с предметом похожим на топор при РУБКЕ дров т.к. уже был начат ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН и его ДЕТИ и ЖЕНА требовали ТЕПЛА и УЮТА !!!
 показать весь комментарий
 
будто кто-то из ментов присутствовал в этом гараже. Может, топор использовался при самообороне? Откуда взялось утверждение, что хозяин гаража "решил разобраться" с неизвестным? Что это за формулировки такие? Понятно, что в условиях очевидности, когда не надо вести поиск преступника, менты отвяжутся на этом случае по-полной, но и соблюдать закон тоже необходимо.
 показать весь комментарий
 
Збільшіть кут кругозору. Шо там справді було в гаражі, можуть знати лише ці двоє учасника. А могло бути все: від того, шо сказано, до бухалова чи ще чого.
 показать весь комментарий
 
Постоянные посетители Цензора поймут: предлагаю для классификации подобного действия использовать юридическое определение "гризодубирование" Мешканець Харківщини зарубав сокирою зловмисника, який заліз до його гаража - Цензор.НЕТ 4482
 показать весь комментарий
 
 
полиция это как отдел СТАТИСТИКИ , а надо ПРЕСТУПЛЕНИЯ предупреждать !!!!
 показать весь комментарий
 
Людина рубала собі дрова в гаражі, як тут хтось незнайомий зайшов в гараж і впав під сокиру. Хрясь - і нема... І добре, що так закінчилось. А міг би налякати господаря до смерті.
 показать весь комментарий
 
 
Хазяїн, дивлячись на передсмертні конвульсивні теліпання зарубаного:
- Ось тобі смішно, покидьку... А мені зараз корвалол через тебе пити!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это был евробляхер. Правильно соевые?
 показать весь комментарий
 
 
Мусора в Харькове самые мусорские.! Поймать маньяка педофила-огромное фигушки,а тут раскрытый клиент на деньги сам пришёл!!
 показать весь комментарий
 
до сих пор не раскрыты те несколько нападений и убийств и грабежей инкасаторов
в том же Гепинске(Харькове)
 показать весь комментарий
 
вот я накаркал ((((( в след. посту уже НЕДОРОСЛЬ ногой поломал челюсть ПОЛИЦЕЙСКОМУ !!!! народ , ПОЛИЦЕЙСКОМУ (((((( такого случая в МИЛИЦИИ НЕ БЫЛО за ВСЮ ИСТОРИЮ СССССР !!! чтоб босяк СЛОМАЛ челюсть милиционЭру (((( а это все из ОДНОЙ ОПЕРЫ !!! увы ....
 показать весь комментарий
 
ну не знаю, убийц-сепарню ведь отпускают... ну дадут там максимум условно...
сепарне, которая убивала многих людей, вон дали 3 годика всего...
 показать весь комментарий
 
имеет право - человек имеет право защищать себя и свой дом, всеми доступными ему средствами!
 показать весь комментарий
 
 
В отличии от США, защищать "свою жизнь" и "свой дом" в украинском законодательстве не имеют знака равенства, к сожалению
 показать весь комментарий
 
В дома має бути друга сокира - вклав в руки іншу свою ж сокиру і всьо вже захист життя.
 показать весь комментарий
 
Міністр МВС вже зробив заяву щодо неготовності людей користатися сокирами? І доречі то нагородна сокира була чи незаконно придбана?
 показать весь комментарий
 
Прикро, але нормальна людина зазнає горя через злодія. А так він молодець, на одного розбійника менше. Наші депутати прийняли закони ( під себе) ,що не можна захищати своє майно, житло. Надумана стаття--перевищення самооборони. Знчить коли злодій тебе вже покалічить, то тоді обороняйся? Дебілізм! Преліз через паркан, зайшов в будівлю з пошкодженням дверей чи вікон---ти злодій, а злодії і вбивають. Тому власник повинен мати право захищати сво власність--кілком, вилами, зброєю. І коли це вони будуть знати, що за забором--одержиш сокирою по голові, чи вилами в живіт--то менше буде правопорушень. Вмовлянням з бандитами не борються.
 показать весь комментарий
 
у каждого хозяина частного дома , обычно давно ( на всякий случай) есть пару компостных ям ( одна пустая)...сегодня залез в гараж, завтра попрется в дом, а там жена, дети...не допускайте, чтобы у вора наступило "завтра"...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖитель Харьковщины зарубил топором злоумышленника, проникшего в его гараж. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх