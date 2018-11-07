 Житель Харьковщины зарубил топором злоумышленника, проникшего в его гараж. ФОТО

Об этом сообщили в отдел комуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
"В ходе проведения оперативно-розыскных действий полицейские выяснили, что 25-летний владелец домовладения вечером в своем дворе увидел неизвестную личность, которая проникла в его гараж. Хозяин решил на всякий случай взять топор и разобраться с незнакомцем. Оказавшись в темном помещении он разглядел силуэт человека. Когда тот начал к нему приближаться, мужчина нанес ему несколько ударов топором. От полученных травм пострадавший сразу умер", – говорится в сообщении.
Погибшим оказался безработный 45-летний житель поселка Пересечное.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается.
Обушком надо было, оглушил бы и всё - а так срок впечатают.
Закопал бы безработного 45-летнего жителя посёлка Пересечное под яблоней - и было бы всё хорошо.
Вывод: чем меньше с мусорами имеешь дел - тем спокойнее.
Всегда надо уведомить ИХ, а потом пойти(в норм. стране) и подписать: он сам спровоцыровал.
Ах да, мы же Тутмаса ждем то....(крестится, неистово, на потолок и на лампу)
Но ведь канонично - взял топор и это самое... Ну вы поняли
ТАК БУДЕТ ТОЧНЕЕ.
когда у меня почистили гараж, проломав заднюю стенку, правохоронители осмотрев гараж, и вместо того чтобы заняться поисками преступника, начали у меня требовать квитанции на покупку украденных вещей.
болгарки, стремянки, дрели и т д.
такое было ощущения что я преступник а не тот кто обобрал гараж.
А от чувака, который к вам в дом залез, можно сорок минут убегать.
А ещё можно спрятаться - вдруг он вас не найдёт?
для квалификации самозащиты, нужны доказательства что вор на вас напал, нанес вам увечия и т.д. и вашей жизни была прямая угроза
в данном случае хозяин вряд ли сможет доказать что на него было совершено нападение и его жизни угрожала опасность, т.к. он сам "на всякий случай взять топор и разобраться с незнакомцем"
Также была статья о преступлении, совершенном в состоянии аффекта, вызванного незаконными действиями "потерпевшего"...
Интересно, остались в УК данные статьи, или ворье на доверии электората успело уже их отменить? Или, все в зависимости от "сколько дашь" адвокату и через него мусорам?
Даже стены помогают!
Враг бежал, лицо теряя,
Как корова языком.
(с) Эдуард Шляпников "Строчкой тянуться следы..."
- Ось тобі смішно, покидьку... А мені зараз корвалол через тебе пити!
в том же Гепинске(Харькове)
сепарне, которая убивала многих людей, вон дали 3 годика всего...