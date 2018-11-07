 В Запорожье митингом отметили 101 год со дня Октябрьской "революции": пришли около ста человек. ФОТОрепортаж

7 ноября в Запорожье возле памятника погибшим за советскую власть около сотни пожилых людей с красными знаменами без коммунистической символики провели митинг, посвященный сто первой годовщине Октябрьской "революции". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Среди собравшихся присутствовали бывшие руководители местных ячеек Коммунистической партии Украины.

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В ходе митинга, который проходил под революционные песни, собравшиеся вспоминали Советский Союз и критиковали нынешнюю власть.

Во время акции между собравшимися сторонниками коммунистов произошла потасовка. Полицейские не допустили конфликта, разняв ссорящихся митингующих.

Возложив цветы к памятнику погибшим за советскую власть, расположенному на месте захоронений, участники митинга разошлись.

Напомним, 16 декабря 2015 Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил деятельность Коммунистической партии Украины.

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