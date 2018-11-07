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Все про:Запорожье (1461) митинг (2271) пенсионеры (624)

 В Запорожье митингом отметили 101 год со дня Октябрьской "революции": пришли около ста человек. ФОТОрепортаж

В центре города собрались около сотни пожилых людей с красными флагами.

7 ноября в Запорожье возле памятника погибшим за советскую власть около сотни пожилых людей с красными знаменами без коммунистической символики провели митинг, посвященный сто первой годовщине Октябрьской "революции". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Среди собравшихся присутствовали бывшие руководители местных ячеек Коммунистической партии Украины.

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В ходе митинга, который проходил под революционные песни, собравшиеся вспоминали Советский Союз и критиковали нынешнюю власть.
Во время акции между собравшимися сторонниками коммунистов произошла потасовка. Полицейские не допустили конфликта, разняв ссорящихся митингующих.
Возложив цветы к памятнику погибшим за советскую власть, расположенному на месте захоронений, участники митинга разошлись.

Напомним, 16 декабря 2015 Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил деятельность Коммунистической партии Украины.

Также на Цензор.НЕТ: "Ты студент или кто? Свободен!", - в Запорожье разгорелся скандал из-за советской символики. ВИДЕО

В Запорожье митингом отметили 101 год со дня Октябрьской революции: пришли около ста человек 01
В Запорожье митингом отметили 101 год со дня Октябрьской революции: пришли около ста человек 02
В Запорожье митингом отметили 101 год со дня Октябрьской революции: пришли около ста человек 03
В Запорожье митингом отметили 101 год со дня Октябрьской революции: пришли около ста человек 04
В Запорожье митингом отметили 101 год со дня Октябрьской революции: пришли около ста человек 05
В Запорожье митингом отметили 101 год со дня Октябрьской революции: пришли около ста человек 06

Источник: https://censor.net.ua/p3095613
 
   
 Топ комментарии
 
Сами не жили и внукам не дадут.
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Совковое быдло вышло дрочить на чЛенееа, а сифилитика нету......Это тупое быдло празднует убийство 100 000 000 человек....
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Електорат нашої Мессії Юлії Володимирівни!
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Алахол, не бреши. Всех денег не заработаешь...
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кацахол- а ты уважаемый чей Электорат? Ну назови более достойного по уровню ? лишь бы тявкать.
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В данном случае электорат дискредитирует кандидата лучше любого компромата.
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Алахол это петюнин шокодуполиз, срёт на цензоре как клоп на ростыне, видать не простой: или холуй платный или подельник из бпп.
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Вот кого надо депортировать, а не по национальности.
У фашизма, терроризма и совка нет национальностей
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Куда, плять, депортировать? У меня двюродная бабка такая же, куда её отправлять, она всю жизнь в Нэньке родилась и прожила? В машину времени и в прошлое? Ну, когда соберёшь и проверишь, то маякнешь.
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25 октября 1917 года никакой революции небыло,этот большевистский давно развеян.
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Совковое быдло вышло дрочить на чЛенееа, а сифилитика нету......Это тупое быдло празднует убийство 100 000 000 человек....
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под лозунгом - "могём (и хотим) повторить"!...
радует то, то этих полоумных не так много и осталось, но смертей, из-за них, еще может быть много....
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Боб...А ты не выходец из этого совкового быдла...или ты с пробирки. Чего же людей оскорблять.
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в 2010 году курс доллара был 8 гривен,точно такой же был курс венесуэльского боливара,самой нефтеносной Венесуэлы в мире.Сегодня за один доллар дают 23 миллиона боливаров.
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а в 2008 году доллар был 4 гривны, пока йуля до него не добралась. Тога как Венесуэла уже нищая....
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Не надо ля-ля, Игорь Д. Курс обвалил НБУ Стельмаха по согласованию с Ющенко, Порошенко, как член набсовета, тоже не возражал. Цель была превысить отметку 10, но Тимошенко не дала это сделать. А вот в 2014 г. шайка Гонтаревой, опять, по согласованию с уже президентом Порошенко, обвалила курс в три раза, это абсолютный рекорд.
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Аха, розумна Жулька, нагребла кредитів , як сука блох, щоб доллар був по 8 грн.,та й ще розпродала чи мало військової техніки, та договір з ху.лом підписала, дуже вигідний для нас. Можно ще багато написати про її досягнення.
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Заспокойтеся, ці девальвації планові, кілька разів при Кучмі, потім при Ющі, потім при Пороху. Як би простому пересічному це не здавалося жахіттям - це насправді необхідна річ, яка компенсує дефіцити платіжного балансу, який утворюється через нашу структуру економіки. Будь-хто на їх місці робив би те саме. Ну а змінити нашу економіку ще нікому не вдалося.
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с 5,05 до 4,84 укрепился в мая 2008 и рыгы с прыщавым орали что это вредит экономике
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1. Все по Библии: 40 лет должно пройти или два поколения смениться. Видите, как сторонников светлого прошлого мало...
2. Здорово, что идолов убрали с постаментов - а то бы они по привычке в самом центре города, возле памятника Ленину собирались. А так - скромненько, на "пятачке" возле ж.д. вокзала.
3. Нардеп от БПП Николай Фролов (карьерный комсомолец, ныне - ректор ЗНУ) принял участие в торжествах по случаю 100-летя ВЛКСМ. Не удивительно, что преподша возглавляемого им ВУЗа ездила в оккупированный Крым на конференцию по русскому языку, а у другого препода в кабинете коммунистической символики на стенах развешено - пруд пруди...
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Гріх сміятися над хворими людьми... Але принаймні вони хоч чесно визнали, що їхня банда найкрутіша з усіх банд...😕😕😕
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кинуло вас хуйло старики..просто кинуло..в фашистской Украине)))
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Главное, не трогать ментально убогих. На паРашке с нетерпением ждут свежих случаев расправы кровавой хунты с украинскими поклонниками совка и рюцкаго мира, чтобы сладострастно обсосать это событие на ватных ТВ шоу.
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А не пох шо там скажуть на прашатв?
комуняк (чоловіків молодших 50 якщо такі там були) відпіздити їхніми ж дрючками
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Была настоящий революция,бедные и угнетённые царским режимом победили своих рабовладельцев.
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кінакампанія каламбія пікчерз прееедсталяєт, худооожественний фільм король пердунов)))
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Зажали бабло организаторы, мало совкодрочеров наскребли.
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збіговисько дрочєрів на ідола сіфілітіка, якого вже нема...
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Нічого страшного, у нас демократія. Тільки комунальщикам слід прибрати пісок, який натрухали ці клієнти.
Діди прийшли віддати шанку
Часам коли стояло зранку.
Бабусь приперлось теж немало,
Бо памятають - щось стояло.
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Что за народ такой...Вот вы грязью поливаете тех пенсов что пришли, а им может есть чем гордиться и с чем сравнивать. А чем можете гордиться вы все...тем что страна в жопе...Да? кацахолы и бобы )))) ну расскажите мне идиоту может я чего то не понимаю! )
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Это старпёры с краснухой мозга. такое не лечится. Эти будут злопыхать пока крышка гроба над головой не закроется.
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жалюгідна ватносрань мого міста на чолі з недобитим комунякою бабуріним
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таких надо тут же лишать украинского гражданства, паковать в товарный вагон и департировать на историческую сибирь
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в Украине демократия. пусть дедушки поностальгируют.
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демократия не подразумевает подрыв национальной безопасности государства и антигосударственную пропаганду
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Дивлячись на вік мітингувальників розумієш,що у комунізму немає майбутнього
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вот он костяк новой партии ..неподкупные , несгибаемые , несоображающие - настоящие твёрдые искровцы
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большевизмус в Запорижжи осмелел из подвалов повылазил.
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видать в Запорожье уже не осталось украинской полиции, сбу и военных
кацапских скотов надо разгонять самыми жесткими методами - это враги Украини
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Та за местными козаками не заржавеет. Если коммуняки начнут активно скакать то сделают им козью морду враз.
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(собрались около сотни пожилых людей ). Цим все сказано.
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Немного их осталось после 1917 года. Через столько лет уже придут).
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ Запорожье митингом отметили 101 год со дня Октябрьской "революции": пришли около ста человек. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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