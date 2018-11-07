 В Запорожье митингом отметили 101 год со дня Октябрьской "революции": пришли около ста человек. ФОТОрепортаж

7 ноября в Запорожье возле памятника погибшим за советскую власть около сотни пожилых людей с красными знаменами без коммунистической символики провели митинг, посвященный сто первой годовщине Октябрьской "революции". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Среди собравшихся присутствовали бывшие руководители местных ячеек Коммунистической партии Украины.
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В ходе митинга, который проходил под революционные песни, собравшиеся вспоминали Советский Союз и критиковали нынешнюю власть.
Во время акции между собравшимися сторонниками коммунистов произошла потасовка. Полицейские не допустили конфликта, разняв ссорящихся митингующих.
Возложив цветы к памятнику погибшим за советскую власть, расположенному на месте захоронений, участники митинга разошлись.
Напомним, 16 декабря 2015 Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил деятельность Коммунистической партии Украины.
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У фашизма, терроризма и совка нет национальностей
радует то, то этих полоумных не так много и осталось, но смертей, из-за них, еще может быть много....
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2. Здорово, что идолов убрали с постаментов - а то бы они по привычке в самом центре города, возле памятника Ленину собирались. А так - скромненько, на "пятачке" возле ж.д. вокзала.
3. Нардеп от БПП Николай Фролов (карьерный комсомолец, ныне - ректор ЗНУ) принял участие в торжествах по случаю 100-летя ВЛКСМ. Не удивительно, что преподша возглавляемого им ВУЗа ездила в оккупированный Крым на конференцию по русскому языку, а у другого препода в кабинете коммунистической символики на стенах развешено - пруд пруди...
комуняк (чоловіків молодших 50 якщо такі там були) відпіздити їхніми ж дрючками
Діди прийшли віддати шанку
Часам коли стояло зранку.
Бабусь приперлось теж немало,
Бо памятають - щось стояло.
кацапских скотов надо разгонять самыми жесткими методами - это враги Украини