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 Политика Украины
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 Начальник управления морально-психологического обеспечения Минобороны задержан за взятку в $1 тыс., - Матиос. ФОТОрепортаж

В Киеве на взятке задержали подполковника, занимающего должность начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск Генштаба.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает Цензор.НЕТ.

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Офицер требовал и получил тысячу долларов за влияние на принятие решения соответствующими военными должностными лицами по перемещению военнослужащего из одной воинской части в другую.

О морально-психологическом падении. 7 ноября 2018 года военные прокуроры Киевского гарнизона совместно с сотрудниками "К" СБУ в г. Киеве задержали за получение "взятки" полковника Г., который занимает должность начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины, которое подчинено непосредственно Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины", - написал главный военный прокурор.

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"Указанный "пастырь" наших военных требовал и получил 1000 долларов США за влияние на принятие решения соответствующими военными служебными лицами относительно перемещения военнослужащего из одной воинской части в другую. Киакие "морально-психологические" кадры - такие и печальные "достижения" в противодействии ПТСР и психологических проблем среди наших военных", - констатировал Матиос.

Так же он напомнил о дискуссии с задержанным полковником о суицидах в армии, из чего следует, что речь идет об Олеге Грунтковском.

Начальник управления морально-психологического обеспечения Минобороны задержан за взятку в $1 тыс., - Матиос 01
Начальник управления морально-психологического обеспечения Минобороны задержан за взятку в $1 тыс., - Матиос 02
Начальник управления морально-психологического обеспечения Минобороны задержан за взятку в $1 тыс., - Матиос 03
Начальник управления морально-психологического обеспечения Минобороны задержан за взятку в $1 тыс., - Матиос 04

Источник: https://censor.net.ua/p3095607
 
   
 Топ комментарии
 
Бля...Сколько дармоедов наплодили!... Управление морально-психологического обеспечения! Ёханабаден... И за что, забавно знать, берут взятки эти тунеядцы? За поставку неучтённой психологической поддержки или массаж моральной озабоченности?
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Шотада в Генштабе то тваритца???
😱
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а на фото 700 долларов, где остальные?
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морально-психологическое обеспечение? это что? Начальник управления морально-психологического обеспечения Минобороны задержан за взятку в $1 тыс., - Матиос - Цензор.НЕТ 6365 бывший замполит что-ли? Начальник управления морально-психологического обеспечения Минобороны задержан за взятку в $1 тыс., - Матиос - Цензор.НЕТ 4099
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откос 500, перевод 1000 - точно шо, падение!)))
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Шотада в Генштабе то тваритца???
😱
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наглядный пример карьерного роста после взятки Начальника управління морально-психологічного забезпечення Міноборони затримано за хабар в $1 тис., - Матіос - Цензор.НЕТ 2269
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оказался морально-психологически неустойчив при виде долларив...
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Ну, в этих кругах хабар всего в штуку баксов это 100пудов моральный поступок, брал можно сказать почти по-божески, не то что некоторые , настоящий под.полковник!, был бы полковником , брал бы по пять. Гы.
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Бля...Сколько дармоедов наплодили!... Управление морально-психологического обеспечения! Ёханабаден... И за что, забавно знать, берут взятки эти тунеядцы? За поставку неучтённой психологической поддержки или массаж моральной озабоченности?
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кажется, что должность не хлебная,а поди ж ты! А как на хлебных берут?! А, Матиос?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНачальник управления морально-психологического обеспечения Минобороны задержан за взятку в $1 тыс., - Матиос. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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