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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия, Общество
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 "Вбивць на нари", - активисты забросали файерами и разрисовали главное управление Нацполиции в Херсоне. ФОТО

В Херсоне забросали файерами и разрисовали главное управление нацполиции области.

Об этом сообщает глава общественной организации "Неравнодушные" Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

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Данные беспорядки вызваны недовольством общественности ходом расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

На входе в здание главка полиции при помощи трафаретов нарисовали портреты убитой активистки и написали "Вбивць на нари".

Вбивць на нари, - активисты забросали файерами и разрисовали главное управление Нацполиции в Херсоне 01
Вбивць на нари, - активисты забросали файерами и разрисовали главное управление Нацполиции в Херсоне 02
Вбивць на нари, - активисты забросали файерами и разрисовали главное управление Нацполиции в Херсоне 03

Фото - Сергей Стерненко/Facebook

Вбивць на нари, - активисты забросали файерами и разрисовали главное управление Нацполиции в Херсоне 04

Фото - Иван Оберемко/Facebook

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

Читайте также: Князев об убийстве Гандзюк: "Расследование полицией фактически завершено, получены все доказательства". ВИДЕО+СЛАЙДЫ

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.

Источник: https://censor.net.ua/p3095602
 
   
 Топ комментарии
 
как то странно,что так возмущены смертью чиновника именно те,кто громче всех призывал развешивать оных на столбах.сюр какой то.
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Не путайте "сюр" с банальным дибилизмом, это разные вещи.
Она чиновник не из кодла династии чиновников, она пыталась хоть как то бороться с тем кодлом, за что и погибла.
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А, еси херсонские менты теперь разрисуют квартиры этих активистов и закидают их фаерами? "Вбивць на нари", - активисты забросали файерами и разрисовали главное управление Нацполиции в Херсоне - Цензор.НЕТ 2939
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как то странно,что так возмущены смертью чиновника именно те,кто громче всех призывал развешивать оных на столбах.сюр какой то.
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Т.е. тех можно без суда и следствия, и этих низзя.

Т.е. национальные дружины могут заявить, шо будут применять силу, а, когда применили силу к ним "активистов бьют" и для жалобности фотки с свернутой челюстью и дыркой в черепе.
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Не путайте "сюр" с банальным дибилизмом, это разные вещи.
Она чиновник не из кодла династии чиновников, она пыталась хоть как то бороться с тем кодлом, за что и погибла.
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Да, конечно, Катька - 300уе - это ее кличка в Херсоне
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А, еси херсонские менты теперь разрисуют квартиры этих активистов и закидают их фаерами? "Вбивць на нари", - активисты забросали файерами и разрисовали главное управление Нацполиции в Херсоне - Цензор.НЕТ 2939
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Приведіть приклад -де вона з ким боролась. І яким чином? На Fb пишуть багато і всього. Ось і ви пишете всякую фігню-"боритесь" з "владою". І чомусь вас ніхто не б,є і кислотою не обливає.
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Не знаю с чем она боролась, я только видела ее годичную переписку с девченкой журналисткой, в которой она, Катерина, обещала ту в ванной с кислотой сварить...
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Так вся бандейка задержана, предпологаемый убийца и организатор на нарах, в чем смысл акции?
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дровишек в огонь подкинуть...
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тогда так бы и написали - заказчика на нары
убивцы и так уже на нарах..
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це ж яким праведним гнівом треба палати, щоб "на нари" разом писати?
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мабуть, бамняжку загубив та прийшлося по пам'яті...
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Да тяжелый случай. Херово когда убийцы у власти в Киеве...
типа Луценко и ко...и что ментам делать в такой ситуации?
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Это ты про то, как в в Ялынковича стрылялы и внука чуть не люстрировали? "Вбивць на нари", - активисты забросали файерами и разрисовали главное управление Нацполиции в Херсоне - Цензор.НЕТ 8289
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ти не дуже переживай
головне, шо у мацкві самі не вбивці
чого тобі, москалю, за Київ турбуватись?
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Не активісти а гопникі. Пора вже називати речі своїми іменами.
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Вот Результат выборов по закрытым спискам . Потом в Раде такие типажи обнаруживаются. !!!!
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Розважається собі з маладьонкою (Зетою)
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Ебанутым нет покоя! Денюжку Фирташа отрабатываю активисты бля!
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"Вбивць на нари", - активисты забросали файерами и разрисовали главное управление Нацполиции в Херсоне - Цензор.НЕТ 6210один неприкасаемый активист облил другого неприкасаемого активиста кислотой,а виноват кто?правильно,влада и барыга лично "...мы готовы договариваться с новой властью.."с.хуйло
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Чистой воды провокация. Притом абсолютно бесцельная и безмозглая. Ради чужих целей
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А мне нравится. Салют в честь убиенной особо жестоким способом женщины. И даже если она Катька 300уе, чему я лично никогда не поверю, то никто не имел право ее так зверски убивать.
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Обычно местные лучше знают кто есть кто, но не будут высказываться , боясь за перерасход кислоты! Легче же ругать тех что в Киеве , далеко и цензор не читают...
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Борець з баригами та окупантами Стрємоусов теж був?
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папуаси вимагають свободи красти, вбивати і одночасно вимагають рослідувати їх діяння. А коли беруть за сраку - кричать про гоніння на активістів.
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Не активисты, а анархисты и хулиганы. Пора бы начать отличать анархию от всего остального.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Вбивць на нари", - активисты забросали файерами и разрисовали главное управление Нацполиции в Херсоне. ФОТО
 
 
 
 
 
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