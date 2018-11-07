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 Дом Павловского, которого активисты считают причастным к убийству Гандзюк, забросали взрывпакетами и "коктейлями Молотова", - СМИ. ФОТО (обновлено)

Неизвестные забросали взрывпакетами и "коктейлями Молотова" частный дом экс-помощника народного депутата Николая Паламарчука - Игоря Павловского, которого в СМИ и соцсетях называют причастным к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает издание "Херсонці", передает Цензор.НЕТ.

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"7 ноября, около двенадцати часов дня, группа неизвестных в балаклавах напала на дом экс-помощника народного депутата Украины Николая Паламарчука – Игоря Павловского, которому приписывают посредничество при заказе "кислотной атаки" на Екатерину Гандзюк. Камеру видеонаблюдения на участке чем-то залепили, после чего во двор полетела сперва предположительно светошумовая граната или взрывпакет, а затем – сразу несколько бутылок с зажигательной смесью", - говорится в издании.

По словам Павловского, пожара в его жилище не случилось, однако было сильное задымление.

Ранее блогер и активист Иван Оберемко написал в Facebook: "Местные передают, что у Павловского загорелся дом. Кажется, он забыл что-то выключить".

Дом Павловского, которого активисты считают причастным к убийству Гандзюк, забросали взрывпакетами и коктейлями Молотова, - СМИ 01

5 ноября Telegram-канал The Newsroom, который ведут журналисты Татьяна Николаенко и Оксана Денисова, сообщил со ссылкой на собственные источники, что Павловского подозревают в передаче денег Сергею Торбину – вероятному организатору убийства сотрудницы мэрии Херсона, общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Нардеп Паламарчук назвал информацию о своей возможной причастности к убийству Гандзюк "бредом". "Так меня можно и в убийстве Кеннеди обвинить", - сказал он.

Его помощник Павловский также говорит, что не причастен к убийству. По его словам, он не был знаком с активисткой и не желал ей зла.

6 ноября Паламарчук уволил Павловского.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

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6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.

Дом Павловского, которого активисты считают причастным к убийству Гандзюк, забросали взрывпакетами и коктейлями Молотова, - СМИ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3095582
 
 
 Топ комментарии
 
Интересно, хозяина внутри привязали к батарее?
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Яка прикра випадковість
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Интересно, хозяина внутри привязали к батарее?
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Может быть.

Это юг Украины..... у нас всякое может случиться. А с русней и подавно.
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Так он шестой номер. Это было бы только на руку Паламарчуку.
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А якщо виявиться що не він, підеш відбудовувати?
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Судячи з його біографії, він лайно навіть без урахування цього вбивства.
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нет, это не добре, зачем тупо проходить все этапы становления правовой системы, тратя время и деньги, и не использовать шанс сразу стать правовым государством..., почему нужно начинать с американского 18-го века
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те не, страусов съели довно, то из яныковских страусиных штиблет
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Ярик, осторожней со словами, могут воспользоваться в конце квартала
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А може "нерон" щоб ще продублювати свою згадку в історії.
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Наверное он вещественные доказательства решил сжечь. Все до единого, "оптом".
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МНС же предупреждала о повышенной пожарной опасности, вот на лицо пренебрежение правилами. В Херсоне загорелся дом Павловского, которого активисты считают причастным к убийству Гандзюк, - соцсети - Цензор.НЕТ 5343
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А Паламарчук что, никогда не забывает свет выключить?
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Чай, спинджак-то гладил да вутятюг выключить запамятовал. То-то оно и загорелося, в дяревнях кажинный день такое бываеть...
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Што згарыць, то не сгнiе, усё добра , так і павінна быць.
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самое главное не жевать сопли и действовать решительно !
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Похоже на то что депутат от БПП причастен к убийству Марины,но кто то не даёт Луценко обнародовать эту информацию,поэтому Луценко подавал в отставку
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провокации могут быть - ребята, держите себя в руках...
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ну шож...провокация раскручивается согласно задуманному плану.
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даже если депутата сожгут и убьют - все равно есть за что
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А, если его охрана с десяток поджигальщиков покрошит в мелкий винегрет - это будет закономерно или слишком?
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вот тогда уже покрошат всех- нужна искра, НЕВМОГОТУ
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Оспади... Шо раскручивается?

Вот прям ща пойдем брат на брата из-за хорошей тети и плохого мента из Херсона.

Плохие парни облили хорошую тетю кислотой, хорошие парни подожгли дом плохого парня. Ща плохие парни кого-то из хороших парней пристрелят и начнется "Памагити, а нас за что".
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та не...раскручивать они раскручивают-только кажется мне что через пару недель все забудут,как ту тетку шо в каком то селе убили.а пока вот дровишек подтащили ...и подожгли
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Таки- да, здесь не прямая аналогия но, пахнет схемой с Гонгадзе. Я не снимаю вины с чинонвиков но, сама Система позволяет использовать коррупцию, алчность и тупость украинских чиновников для создания побобных провокаций. Почему власти и отреагировали так чуствительно но, с опозданием именно на это событие.
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Суды линча-это признак отсутствия правосудия.
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Это то же самое, только другими словами
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По словам павловского он не был знаком с активисткой и не желал ей зла.Не личное, а вртуальное знакомство тоже может быть причиной зла.
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Гори гори ясно!
Что бы не погасло!

Когда не работает ЗАКОН - работает Закон Линча.

Кстати, с рыгами аналогично начиналось. Кривое Озеро и т.д.
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Паламарчук замыкает круг на своем помошнике.
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Які сліди ? В тій хаті було вбивство , чи що ?
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Дым белый.Скорее всего шашку бросили У Херсоні загорівся будинок Павловського, якого активісти вважають причетним до вбивства Гандзюк, - соцмережі - Цензор.НЕТ 2346
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Та ему забор расписали...шашками забросали двор.Местные ж пишут,дым,значит пожар мол.
Кажется, он забыл что-то выключить", -а ось це, взагалi як стьоб.
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Кожного дня щось у когось горить ; у одних хати горять , а у інших пердаки горять і що ? 😂
Люди , майте спокій і не робіть передчасних висновків із таких дрібниць !
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"Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Беня, ничего не замечавший, был безутешен.
- Мине нарушают праздник, - кричал он, полный отчаяния, - дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте…
Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера.
- Король, - сказал он, - я имею вам сказать пару слов…
- Ну, говори, - ответил Король, - ты всегда имеешь в запасе пару слов…
- Король, - произнес неизвестный молодой человек и захихикал, - это прямо смешно, участок горит, как свечка…" У Херсоні загорівся будинок Павловського, якого активісти вважають причетним до вбивства Гандзюк, - соцмережі - Цензор.НЕТ 7441
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Коли влада в державі не спроможна покарати вбивць від виконавця до замовника, це робить народ. Чим більше будуть нахабніти від безкарності провладні нелюди, тим жорсткішою буде реакція людей!!!
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ну вот забыл выключить утюг, теперь придется беспокоить пожарных, а говорила мама проверь электроприборы и выключи свет.
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Суд Линча...
Ну шо панове держиморды, вы долго этого добивались...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДом Павловского, которого активисты считают причастным к убийству Гандзюк, забросали взрывпакетами и "коктейлями Молотова", - СМИ. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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