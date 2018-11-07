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Все про:голод (70) депутат (2590) дети (3366)

 Депутата Новоукраинского райсовета Мольченко, подозреваемого в издевательстве над малолетним сыном, лишили родительских прав. ЖУТКОЕ ФОТО

В Кировоградской области суд лишил родительских прав депутата Новоукраинского районного совета Александра Мольченко, который подозревают в том, что он морил голодом своего 3-летнего сына.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Новоукраинского районного суда Яна Зарюгина.

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По ее словам, соответствующее решение суд принял вчера, 6 ноября. Кроме Мольченко, родительских прав на мальчика также лишена его жена.

"Только что вышли из суда. Мольченко А.С. и Мольченко Н.А. лишены родительских прав в отношении малолетнего сына", - сообщил директор Новоукраинского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Юрий Мироненко и уточнил, что впереди судебные заседания о лишении родительских прав в отношении других детей.

Депутата Новоукраинского райсовета Мольченко, подозреваемого в издевательстве над малолетним сыном, лишили родительских прав 01

На фото Владислав Мольченко: pravda-kr.com.ua

В августе в городе Новоукраинка Кировоградской области из семьи забрали мальчика, которому сейчас уже исполнилось 4 года, с критическим весом в 7 килограммов. По факту злостного невыполнения родительских обязанностей начато расследование.

9 октября Новоукраинский районный суд избрал Мольченко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/p3095554
 
 
 Топ комментарии
 
Вы представляете, какой там шлак, если ТАКОЕ стало депутатом?
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Поясніть мені - цей домашній концтабір викрили в серпні. Серпень, вересень, жовтень - вже листопад.
Чому ця мразота і його самиця до сих пір не на зоні!?
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сука, сука, сука....
Вот как этот подонок стал депутатом?
Воистину наши избиратели это стадо баранов....
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RVP RVP - это пипец....

Неужели нет уголовного дела?
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На початку вересня правоохоронці оголосили про підозру батьку хлопчика Олександру Мольченку та його дружині у вчинені злочину, передбаченого ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, або за особою, за якою встановлена опіка чи піклування). Напередодні батька хлопчика - депутата Новоукраїнської районної ради Олександра Мольченка взяли під варту.Районний суд призначив Олександру Мольченку психіатричну експертизу.
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Дело есть, лишение род. прав никак не влияет на основную статью, а является предварительной мерой.
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сука, сука, сука....
Вот как этот подонок стал депутатом?
Воистину наши избиратели это стадо баранов....
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Вы представляете, какой там шлак, если ТАКОЕ стало депутатом?
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Поясніть мені - цей домашній концтабір викрили в серпні. Серпень, вересень, жовтень - вже листопад.
Чому ця мразота і його самиця до сих пір не на зоні!?
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Потому что идет следствие. 3 месяца - совсем не срок.
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Выродков расстреливать нужно, сука оно еще и депутат
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Он что придурок что ли? Как можно своё дитё голодом морить?
Довести крошечку до такого ужасного состоя6ия.
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Цензор.НЕТФотоОбществоДепутата Новоукраинского райсовета Мольченко, подозреваемого в издевательстве над малолетним сыном, лишили родительских прав. ЖУТКОЕ ФОТО
 
 
 
 
 
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