 В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Запорожской области.
"7 ноября в 01:19 поступило сообщение о том, что по ул. Греческой в г. Бердянск произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит автомобиль "АЗЛК 2141" на общей площади 5 кв.м., в результате чего произошел взрыв газовой установки в автомобиле", – говорится в сообщении.
В 01:29 пожарные локализовали возгорание, а в 01:34 - полностью ликвидировали.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Местные СМИ сообщают, что, по предварительной информации, в машине была неисправна газовая установка. Взрыв был такой силы, что в ближайших домах вылетели стекла.
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Глава настоящей мафии всегда хорошо шифруется, хрен ты его легко идентифицируешь.
дешевше звичайно на газі .але то є бомба в багажнику.як не крути