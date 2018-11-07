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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Бердянске Запорожской области ночью 7 ноября в результате пожара взорвалась газовая установка в автомобиле "Москвич".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Запорожской области.

...

"7 ноября в 01:19 поступило сообщение о том, что по ул. Греческой в ​​г. Бердянск произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит автомобиль "АЗЛК 2141" на общей площади 5 кв.м., в результате чего произошел взрыв газовой установки в автомобиле", – говорится в сообщении.

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В 01:29 пожарные локализовали возгорание, а в 01:34 - полностью ликвидировали.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Местные СМИ сообщают, что, по предварительной информации, в машине была неисправна газовая установка. Взрыв был такой силы, что в ближайших домах вылетели стекла.

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В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 01
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 02
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 03
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 04
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 05
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 06
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 07
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 08
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 09
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 10
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 11
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 12
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 13
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 14
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 15
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 16

Источник: https://censor.net.ua/p3095540
 
 
 Топ комментарии
 
новость всеукраинского масштаба.
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Вечером Соловьев расскажет, что в Мариуполе бандеровцы сожгли москвича в газовой печи.
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Не, ну может, в небывалом приступе правдивости, Соловьев и скажет, что в Бердянске... У центрі Бердянська вибухнув автомобіль: вибуховою хвилею вибило скло в будинках - Цензор.НЕТ 2785
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Ну надо ж как-то нагнетать, иначе как Вона выиграет, если избиратель не будет в состоянии постоянного стреса и зрады?
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Maфиозные разборки, похоже. Или месть после развода.
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Да, мафиози на газофицированных москвичах только и ездят. А особо крутые - на Жигули-копейка.
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Угадаешь чем теперь японская Якудза промышляет, после того как власти их сильно прижали ? Дыни ворует по ночам с бахчи.

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Глава настоящей мафии всегда хорошо шифруется, хрен ты его легко идентифицируешь.
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Я больше люблю инструкции по эксплуатации и ТБ.
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добре що ніхто не загинув.а так то хуйня .буде друге залізо.
дешевше звичайно на газі .але то є бомба в багажнику.як не крути
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ось тому я не хочу відмовлятися від дизеля.Звичайно не дешево але безпека важливіше.А газ то сумлінна єкономія.Не дарма автомобілі з газовим обладнанням забороняють паркувати на підземних паркінгах
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рештак на вулиці, де міг набратися газ?
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похоже подожгли...двигательній отсек,где расположен аккумулятор не пострадали.
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Вечером Соловьев расскажет, что в Мариуполе бандеровцы сожгли москвича в газовой печи.
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Не, ну может, в небывалом приступе правдивости, Соловьев и скажет, что в Бердянске... У центрі Бердянська вибухнув автомобіль: вибуховою хвилею вибило скло в будинках - Цензор.НЕТ 2785
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Ага. Христианского московского младенца, после распятия на коленвалу.
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Ну вот выйдет он и скажет "Ночью в Бердянск взорвали москвича" - и что вы сделаете, ведь истинная правда!
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Вот поэтому в Польше запрещено машинам на газу парковаться в поздемных парковках в жилых комплексах.
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.....41 "москвич" а фоток как будто с ПОРНОСАЙТА )))))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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