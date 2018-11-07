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Все про:поезд (680) Укрзализныця (1479) Кравцов Евгений (65) General Electric (4)

 Первый тепловоз General Electric выйдет завтра на пути, - Кравцов. ФОТО

Завтра на украинской железной дороге состоятся пробеговые испытания в реальных условиях тепловоза General Electric.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает Цензор.НЕТ.

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"Уже завтра первый тепловоз GE выйдет на пути. Это будут пробеговые испытания в реальных условиях на украинской железной дороге. "Тризуб" проедет расстояние в 150 км в составе грузового поезда на участке Кременчуг-Ромодан. Руководить новым тепловозом будет локомотивная бригада из депо Мелитополь, ребята изучали особенности эксплуатации ТЕ33АС в Казахстане.

На сегодня 15 новых локомотивов производства GE уже в Украине на доукомплектации. Все четко по контракту. Еще 15 получим в первом квартале 2019 года", - написал Кравцов.

Первый тепловоз General Electric выйдет завтра на пути, - Кравцов 01

Первый тепловоз General Electric выйдет завтра на пути, - Кравцов 02

Источник: https://censor.net.ua/p3095530
 
   
 Топ комментарии
 
Закупка тепловозов, катеров, беспилотников осуществляется тем чтобы современм на их базе строить собственные. Это называется покупка технологий.
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Конечно не зрада.....Порошенку нужно било попасть к Трампу - не с пустимиж руками идти - с пустими и не пустил би никто- взяли МИЛЛИАРД баксов в Кредит и купили тепловози в США....Ну да - ведь в ЕС тепловозов не производят....а так везти их через весь океан "економично вигодно".... За НАШИ с ВАМИ деньги Порошенко попал к Трампу на прием - руку ему пожали и Теперь еще и ПИАРИТЬСЯ будут ......
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Не, на базаре продаётся. Мужика с канистрой ищи, он обычно рядом с рыбным ларьком стоит.
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Цензор.НЕТФотоТехнологииПервый тепловоз General Electric выйдет завтра на пути, - Кравцов. ФОТО
 
 
 
 
 
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