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 "Простой и скромный чугуевский парень", который уже пятый год поражает своей верой в победу: волонтер Абрамычев (Пиротехник) собирает средства на ремонт реанимобиля и внедорожника для ВДВ-шников. ФОТО

В 2014 году Олег Абрамычев (Пиротехник) начал просто собирать еду и вещи, необходимые фронту, а отвозил их туда его брат. Но потом брат переехал в Польшу, и Олег сам сел за руль. Специально для поездок на войну за деньги одного из спонсоров был куплен старый Volkswagen T4 и Пиротехник начал свои бесконечные вояжи.

Об этом в своем блоге написал музыкант, писатель, волонтер Борис Севастьянов.

Читайте: "Нужны запчасти для ремонта армейских автомобилей", - харьковский волонтер с позывным "Дима бус"

"Знакомьтесь - Олег Абрамычев. Среди военных, гражданских, других волонтеров и многих артистов Олег известен как "Пиротехник". Потому что он действительно занимается пиротехникой, это его хлеб... Бывало, что с АТО он не выбирался по 4-5 дней, развозя всяческую помощь. Бывало, что вернувшись на пару часов в Харьков, он мотался по городу, забивал бус под завязку биноклями, брониками, решетками для БТР, печками - чего только не было!!! - и снова ехал развозить и помогать. Сначала 95 бригада, потом 80, потом 81, а потом еще, еще и еще... ", - пишет Севастьянов.

"Пиротехник возил и до сих пор возит многих артистов на выступления к военным в зону АТО. С ним в одном бусе ездили, например, Сашко Положинский и Анжелика Рудницкая, группы ТНМК и "Без Обмежень", которые в свою очередь помогают АТО именно через Пиротехника. Потому что знают, что Пиротехник продумает логистику, узнает о реальных потребностях военных и все сделает лучше... А еще Пиротехник ремонтирует и перегоняет машины военным. Были собраны средства, куплены, отремонтированы и доставлены в пункт назначения внедорожники и минивэны для 81 и 128 бригады, два автобуса для морпехов-барсуков, не без его помощи куплен реанимобиль для вновь созданной волонтерской медицинской службы "Ульф"", - отметил музыкант.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря украинским волонтерам ВСУ бомбят нас с беспилотников. Волонтерское движение в "ДНР" сникло, - пропагандист Сладков жалуется на отсутствие помощи "ополченцам"

"Вот такой он, Олег Пиротехник, простой и скромный чугуевский парень, который никогда не кричит о своих достижениях в Фейсбуке, но каждый день уже пятый год подряд поражает своим настоящим патриотизмом, безотказностью и бесконечной верой в победу. Сегодня Пиротехник снова собирает средства на нужды военных. Сейчас это: 1) ремонт реанимобиля, который спас не одну жизнь и попал под обстрел "Градов" 2) внедорожник для ВДВ-шников. Если у вас есть возможность и желание помочь нашим военным - это сделать не так уж и сложно", - резюмировал Севастьянов.

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Абрамичев Олег

Источник: https://censor.net.ua/p3095528
 
   
 Топ комментарии
 
Гарною справою займається хлопець! Щиро дякую тобі!!!
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да ты чо?а вот недавно зрада была,шо с липецка все оборудование еще в 2015 вывезли.тоже ваши разносили "Простий і скромний чугуївський хлопець", який уже п'ятий рік вражає своєю вірою в перемогу: волонтер Абрамичев (Піротехнік) збирає кошти на ремонт реанімобіля і позашляховика для десантників - Цензор.НЕТ 8284.но то наверное с савушкино,а ты с ольгино...ну или где вас там ща хранят?шо там повар пригожин,кормит хоть?
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молодец.и не плачется.как ледокаин о всеобьятной и всепроникающей зраде
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ВДВшники как то оскорбительно звучит. Десантники
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с сср-измом головного моска-на яплкал,шагом марш!
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Шатун путинский. "Простой и скромный чугуевский парень", который уже пятый год поражает своей верой в победу: волонтер Абрамычев (Пиротехник) собирает средства на ремонт реанимобиля и внедорожника для ВДВ-шников - Цензор.НЕТ 6424 Харант же всё по полочкам разложил:
У нас есть кому и чем защищать государство, - Порошенко
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Я тоже помню заявление Харанта, что у нас армия всем обеспечена. Так шо не шатайте лодку, а то Петин- Путин нападет.
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3% военного сбора куда идут на расширение фабрики в Липецке
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и хли с того хйлостану
щас на 1 месте в мере по экспорту сырья и на 126 по уровню жизни
хохлы виноваты да
даже не смешно как вас ублюдков разводят
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это тому кого стерли а напрасно
в этом весь цензор да
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да ты чо?а вот недавно зрада была,шо с липецка все оборудование еще в 2015 вывезли.тоже ваши разносили "Простий і скромний чугуївський хлопець", який уже п'ятий рік вражає своєю вірою в перемогу: волонтер Абрамичев (Піротехнік) збирає кошти на ремонт реанімобіля і позашляховика для десантників - Цензор.НЕТ 8284.но то наверное с савушкино,а ты с ольгино...ну или где вас там ща хранят?шо там повар пригожин,кормит хоть?
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хто такий пригожін такий же дурень як і ти
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так почему на 5м году войні армія не забезпечується МО
куди йдуть гроші
тобі в сраку шоколадки засовують
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понятно...раз о сраке речь-значит пришел кацап "Простий і скромний чугуївський хлопець", який уже п'ятий рік вражає своєю вірою в перемогу: волонтер Абрамичев (Піротехнік) збирає кошти на ремонт реанімобіля і позашляховика для десантників - Цензор.НЕТ 6321
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ти Ольгінець лінькуватий навіть укр клаву не встановив
всім давно відомо що пєтя найняв Ольгінців за нього пісяти тута
пока Ольгінець я з кацапами не спілкуюсь
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то ти не з ольгіно?конкуруюча фірма?у твоєму 07.11.2018 11:29
 тре писати чому замість другого слова.я ж вам казав,шо яндекс-тлумач ацтой.гуглом треба користатись "Простий і скромний чугуївський хлопець", який уже п'ятий рік вражає своєю вірою в перемогу: волонтер Абрамичев (Піротехнік) збирає кошти на ремонт реанімобіля і позашляховика для десантників - Цензор.НЕТ 4031
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Гарною справою займається хлопець! Щиро дякую тобі!!!
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молодец.и не плачется.как ледокаин о всеобьятной и всепроникающей зраде
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просто плакать бесполезно и работают ( собирают деньги) люди вопреки, а не благодаря, пока часть военного бюджета тупо разворовывается, а половина восстановленной техники способно проехать только по Крещатику.
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да ты чо!а на передовой значит все танки,самолеты,вертолеты,орудия привезены волонтерами?а они их где взяли?выкупили у прапорщиков на военных складах?
не доводи благородную идею волонтерство до абсурда.
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предлагаю обратиться за помощью к Полтораку Степану Тимофеевичу, нашему министру обороны, он намедни получил от государства(нас с вами) "выходное пособие" на сумму...пристегните ремни и крепко возьмитесь за стул - 1.430.800 гривен.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Простой и скромный чугуевский парень", который уже пятый год поражает своей верой в победу: волонтер Абрамычев (Пиротехник) собирает средства на ремонт реанимобиля и внедорожника для ВДВ-шников. ФОТО
 
 
 
 
 
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