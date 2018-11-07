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 Киевские новости
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 Правоохранители обеспечивают порядок в местах проведения запланированных акций в центре Киева, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 ноября, в Киеве запланировано проведение нескольких мероприятий, большинство из которых будут проходить в правительственном квартале. Правоохранители обеспечивают охрану правопорядка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этои мообщает пресс-служба ГУ НП в г.Киеве.

Работники структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, военнослужащие Национальной гвардии Украины и патрульные полицейские обеспечивают охрану правопорядка.

Отмечается, что усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, прилегающей к ним территории, на станциях метрополитена и на остановках общественного транспорта.

Правоохранители обеспечивают порядок в местах проведения запланированных акций в центре Киева, - полиция 01

Также, патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Евробляхеры" завтра хотят перекрыть центр Киева и проспект Победы: ожидаются пробки

Правоохранители обеспечивают порядок в местах проведения запланированных акций в центре Киева, - полиция 02

Правоохранители призывают организаторов и участников массовых мероприятий не нарушать правопорядок и соблюдать нормы действующего законодательства.

Правоохранители обеспечивают порядок в местах проведения запланированных акций в центре Киева, - полиция 03
Правоохранители обеспечивают порядок в местах проведения запланированных акций в центре Киева, - полиция 04
Правоохранители обеспечивают порядок в местах проведения запланированных акций в центре Киева, - полиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3095516
 
 
 Топ комментарии
 
Совки святкуватимуть роковини камунячого перевороту? Я вже і забув про таке. Хе-хе.Правоохранители обеспечивают порядок в местах проведения запланированных акций в центре Киева, - полиция - Цензор.НЕТ 7899
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Васадзе хотят в Грузию отправить . А то засиделся в парламентском таможенном комитете . Мешает украинцам ездить на хороших авто
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це точно, а гроші краще з пересічних) збирати, і допомагати олігархам! Правоохранители обеспечивают порядок в местах проведения запланированных акций в центре Киева, - полиция - Цензор.НЕТ 249
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шо, вже всю поліцію на Грушевського, підтягли?
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- Идите к чертовой матери со своим «студебеккером»! - заорал Остап. - Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? (с)
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та отож, - КРАЗ - краще Студебекера ! )))))))))))))(с))))))))))))))
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Охране порядка очень способствует колонна автозаков
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Совки святкуватимуть роковини камунячого перевороту? Я вже і забув про таке. Хе-хе.
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По современному закону тебе должны за эту картинку хорошо напомнить про коммуняцкий переворот, открыв уголовное дело, да еще и ЦН за компанию прихватить.
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Чого б це, він з осудженням написав а не на підтримку.
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"пропаганда комуністичного... виготовлення та/або поширення, а також публічне використання продукції, що містить символіку комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів;"
"Стаття 436-1. Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
1. Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 4 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої."
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Нужно было работать над законами а не языком болтать в ВР. Закон один для всех.
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це точно, а гроші краще з пересічних) збирати, і допомагати олігархам! Правоохранители обеспечивают порядок в местах проведения запланированных акций в центре Киева, - полиция - Цензор.НЕТ 249
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Васадзе хотят в Грузию отправить . А то засиделся в парламентском таможенном комитете . Мешает украинцам ездить на хороших авто
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В Мацкве щас торжественный марш организовали. Знамя Победы собирались пронести. Я и представить не мог, что эта дата коммунякская ещё жива. А знамя это, кстати, 150-й дивизии, которую в Миллерово обкатывают. А Миллерово- это считай граница Украины. О, как!
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Не только в Москве. У нас, к сожалению, тоже этот пережиток совка пока не отменен.
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Та... меня более заинтересовало, что вспомнили о военном параде московском, в 1941-м который состоялся.
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Соседи, что за мероприятия у вас? Ладно у нас еще живы пережитки совка, но у вас вроде все коммунистические даты отменили.
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Машины на евро номерах перекрывают парламент. Надоело людям издевательская политика в отношении нормальных качественных европейских авто
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А это у нас автомобильные аферисты хотят свои аферы легализовать. На очереди наркоторговцы, контрабандисты сигарет и алкоголя, торговцы людьми и органами людей. Правоохоронці забезпечують порядок у місцях проведення запланованих акцій у центрі Києва, - поліція - Цензор.НЕТ 754
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У нас евробляхеры, а не та шмызь что вы подумали.
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www.youtube.com/watch?v=_I5vzGZUmz4 єтих пригласили
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Напевно бояться що комухо-пісіанєри будуть штурмувати їх бухФєт у верховній зраді! Правоохоронці забезпечують порядок у місцях проведення запланованих акцій у центрі Києва, - поліція - Цензор.НЕТ 6489
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До чого тут комки, там євроблях більше ніж більшовиків в Пітері в 1917,
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Серед силовиків, які затримували активістів кримськотатарського національного руху у «справі Веджіє Кашка», були щонайменше двоє колишніх співробітників розформованого спецпідрозділу МВС України «Беркут», стверджує адвокат Полозов.
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И за чей счёт этот "банкет" . ?? Кто всё это организовывает .? Вроде же ,на всё совковое , включая и совковые праздники ,у нас теперь табу . ?! Кто разрешил этот камуняцкий шабаш . ?? .
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиПравоохранители обеспечивают порядок в местах проведения запланированных акций в центре Киева, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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