 Правоохранители обеспечивают порядок в местах проведения запланированных акций в центре Киева, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этои мообщает пресс-служба ГУ НП в г.Киеве.

Работники структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, военнослужащие Национальной гвардии Украины и патрульные полицейские обеспечивают охрану правопорядка.

Отмечается, что усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, прилегающей к ним территории, на станциях метрополитена и на остановках общественного транспорта.

Также, патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Евробляхеры" завтра хотят перекрыть центр Киева и проспект Победы: ожидаются пробки

Правоохранители призывают организаторов и участников массовых мероприятий не нарушать правопорядок и соблюдать нормы действующего законодательства.





