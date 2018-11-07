 Правоохранители обеспечивают порядок в местах проведения запланированных акций в центре Киева, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этои мообщает пресс-служба ГУ НП в г.Киеве.
Работники структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, военнослужащие Национальной гвардии Украины и патрульные полицейские обеспечивают охрану правопорядка.
Отмечается, что усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, прилегающей к ним территории, на станциях метрополитена и на остановках общественного транспорта.
Также, патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда.
Правоохранители призывают организаторов и участников массовых мероприятий не нарушать правопорядок и соблюдать нормы действующего законодательства.
Совковый шабаш
"Стаття 436-1. Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
1. Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 4 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої."