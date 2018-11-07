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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:спирт (201) Донбасс (17328) ГФС (2868) Объединенные силы (148)

 1500 литров спирта нашли военные вблизи линии соприкосновения, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины, входящего в состав Объединенных сил (ОС), совместно с разведывательной ротой одной из бригад Вооруженных сил 6 ноября 2018 года проводили оперативно-профилактические мероприятия по выявлению нарушений порядка перемещения товаров в районе проведения операции ОС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в ходе проверки, вблизи линии соприкосновения между населенными пунктами Майорск и Торецк Донецкой области, обнаружен тайник. В нем находилось 150 бутылок объемом 10 литров каждая из жидкостью с характерным резким запахом спирта. Общая стоимость найденного - 405 тысяч гривен.

Спирт изъят и передан на ответственное хранение на лицензионный склад. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по факту совершения уголовного преступления.

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1500 литров спирта нашли военные вблизи линии соприкосновения, - пресс-центр ОС 01
1500 литров спирта нашли военные вблизи линии соприкосновения, - пресс-центр ОС 02
1500 литров спирта нашли военные вблизи линии соприкосновения, - пресс-центр ОС 03
Фото: facebook.com/pressjfo.news

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Источник: https://censor.net.ua/p3095496
 
 
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ну, и что вы творите, донбасянам надо отправлять (не даром конечно) и ещё, есть идея такие выставлять в центр минных полей, есть ещё идеии, но нельзя всё открывать 1500 литров спирта нашли военные вблизи линии соприкосновения, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6533
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всем не повезло. Тот редкии случии, когда даже чуточки не выжу позитива в таких деиствиях.
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Срочно приправить метилом и подарить дыре 1500 литров спирта нашли военные вблизи линии соприкосновения, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5252
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и ещё одной банде дать а другой сказать, что те стирили и их долю - пусть идёт обивать, а вещество то не долго может хранится, надо спешить а то выжрёт всё и скажет - испарился
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раньше такие вещьдоки имели обыкновение усыхать, утрясаться, усушиваться итд
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Совершенно верно. На фото засветились не менее 200 бутлей.
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дрг с той стороны за спиртом в командировки ходили? Думаю нет, это кто-то спаивал наших, даже целый склад завел для удобства логистики.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия1500 литров спирта нашли военные вблизи линии соприкосновения, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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