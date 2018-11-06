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 ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд. ФОТОрепортаж

6 ноября на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) избраны шесть членов Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ).

Таким образом, создан ОСМЭ, который будет помогать Комиссии при проведении конкурсов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВККС пересмотрела решения о допуске к конкурсам в Верховный Суд и в Высший антикоррупционный суд. СПИСОК

В состав Совета вошли эксперты в области антикоррупционного права:

  • Аурелийус Гутаускаса (Aurelijus Gutauskas) - судья Верховного Суда. Опыт судейской работы. Специализация: уголовное право, организованная преступность, судейская этика и дисциплина. Глава отдела уголовных производств и Комиссии по судейской этике и дисциплине. Эксперт MONEYVAL и GRECO, в прошлом член комиссии по экзамену кандидатов при Генеральной прокуратуре.
  • Флеминг Денкер (Flemming C. Denker) - экс-заместитель государственного прокурора в Управлении по расследованию особо важных экономических преступлений. Работал прокурором, адвокатом. Специализация: коррупция и экономические преступления. Бывший член GRECO, мультидисциплинарной группы по вопросам коррупции при Совете Европы и Группы по мониторингу реализации Конвенции ООН против коррупции.
  • Тед Зажечны (Ted Zarzeczny) - судья Суда королевской скамьи в провинции Саскачеван (Канада). Опыт работы прокурором, адвокатом. Специализация: уголовное и гражданское право, коррупция, мошенничество, преступный сговор. В прошлом занимал должность государственного прокурора. Принимал участие в образовательном проекте для судей в Украине. Экс-сопредседатель Дисциплинарного комитета Юридического общества (объединения адвокатов), что обеспечивает соблюдение требований Кодекса профессиональной добродетели и этических стандартов.
  • Мирьяна Лазарова Трайковская (Mirjana Lazarova Trajkovska) - экс-глава Первой секции Европейского суда по правам человека. Опыт судейской работы. Специализация: права человека, конституционные и связанные с коррупцией вопросы. В прошлом работала судьей Конституционного суда и членом Венецианской комиссии. В ЕСПЧ течение трех лет была единоличным судьей в делах, касавшихся Украины. Возглавляла Государственную избирательную комиссию.
  • Лорна Харрис (Lorna Harris) - британский прокурор в отставке. Специализация: противодействие коррупции, отмывания денег и мошенничество, в частности на международном уровне. В прошлом возглавляла отдел международного сотрудничества и отдел по возврату активов в рамках гражданского производства в составе Королевской канцелярии (отдел Суда королевской скамьи). Работала в Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах и в прокурорской службе Шотландии. Возглавляла комитет экспертов, который разрабатывал Конвенцию Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма.
  • Сэр Энтони Хупер (Sir Anthony Hooper) - судья апелляционного суда в отставке. Опыт осуществления судопроизводства со специализацией в области возвращения активов (конфискации) в рамках уголовного и гражданского производств, в частности конфискации доходов, полученных коррупционным путем. Работал судьей уголовного и гражданского отделений Апелляционного суда Англии и Уэльса. Был назначен членом Комиссии по вопросам этики Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Преподавал учебный курс для судей по сохранению и конфискации доходов, полученных преступным или коррупционным путем.

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Отмечается, что ВККСУ провело серию сессий-знакомств с экспертами. При выборе членов ОСМЭ при рассмотрении каждой кандидатуры члены Комиссии руководствовались частью третьей статьи 9 Закона Украины "О Высшем антикоррупционный суд", в частности следующим критериям:

  • безупречная деловая репутация
  • высокие профессиональные и моральные качества;
  • общественный авторитет;
  • опыт работы в других странах не менее пяти лет по осуществлению процессуального руководства, поддержание государственного обвинения в суде или осуществления судопроизводства по делам, связанным с коррупцией.

Срок работы состав Общественного совета международных экспертов составит два года.

Также читайте: Украина для интеграции в Европу и привлечения инвестиций должна искоренить коррупцию, - замгоссекретаря США Мэдисон

ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 01
ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 02
ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 03
ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 04
ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 05

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ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 06
ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 07
ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 08
ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 09
ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 10
ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 11
ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 12

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Напомним, ВККСУ получила от пяти международных организаций список из 12 кандидатов в Общественный совет международных экспертов, который будет способствовать в проведении конкурсного отбора судей в Высший антикоррупционный суд.

Кандидаты в Высший антикоррупционный суд будут сдавать экзамены 12 и 14 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/p3095489
 
 
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выглядит, как всегда в начале, неплохо.
страшно представить, во сколько весь этот цирк для нас обойдется
- огласите сумму (бюджет) этого действа !
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кто больше занесет тот и получет манду ту ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 2809
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а у нас все "антикоррупционное" очень дорого для бюджета обходится - на набу уже больше 2 млрд грн выкинули.
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мандат дуремарам должны освятить именно импортные эксперты?
тобто главный уже нэ будэ никому рубаты рукы?
- стой, кто идет?
- ша, никто уже никуда не идет!
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помощь в заносах?
или пакеты красивые принесут ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 3448
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Все одно підсунуть ригосоєвих свиней.
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ну свинки выбирают свинок
неужто выберут павлинов или мартышек ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 1287
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Кого би не обрали, але "от перестановки слагаемых зрада не изменится" 🤗
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так там не ис кого выбирать - это все соевые будкостроители
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Меня более всего интересует финальная стадия, когда из будут с позором гнать (как прежних варягов) по причине недостаточной квалификации ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 9475
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Или еще вариант возможен - наберут туда все эти лещенко-шабунины "кого надо", и будут прикрывать художества Григоришина и покрывать пустые дела Сытника.
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там они нормальные
тут хоть их будет 3 млн - толку будет мало если управляет рыночный барыга без диплома ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 3880
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Цензор.НЕТФотоОбществоВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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