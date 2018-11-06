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Все про:Одесская область (1614) пожар (3362) ГСЧС (1797)

 Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали. ФОТОрепортаж

Пламя охватило 1500 квадратных метров, но возгорание удалось локализовать. Сообщений о погибших и пострадавших нет.

Возле г. Южный Одесской области возник масштабный пожар на предприятии "Дельта Вилмар", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в 19:39. Через 15 минут на место прибыли первые пожарные. Они установили, что горит масло в помещении компрессорной. Администрация завода эвакуировала сотрудников. Также, по данным "Думской", людей эвакуировали со всех предприятий, расположенных поблизости.

Читайте на Цензор.НЕТ: Синоптики предупреждают о пожарной опасности на большей части территории Украины, - ГСЧС

Огонь охватил 1500 квадратных метров. К заводу направили 2 пожарных поезда. Одновременно с его территории стали вывозить цистерны с маслом.

Локализовать пламя удалось в 22:40. Всего в тушении пожара задействованы 75 спасателей и 22 единицы техники.

В ГСЧС говорят, что сообщений о погибших и пострадавших пока не поступало.

Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали 01
Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали 02
Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали 03
Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали 04
Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали 05
Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали 06
Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали 07
Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали 08
Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали 09
Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали 10

Источник: https://censor.net.ua/p3095485
 
 
 Топ комментарии
 
Там уже обрушились перекрытия. Чей-то бизнес в трубу улетел, можно только посочувствовать. Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали - Цензор.НЕТ 9704
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А сколько им чинуши палок в колеса вставляли, кошмарили? Даже дутых-ручных общественников натравливали. Не удивлюсь, что подпалили.
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индусов года два назад как кинули.теперь росияне хозяева вместе с гринивецким
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Там уже обрушились перекрытия. Чей-то бизнес в трубу улетел, можно только посочувствовать. Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали - Цензор.НЕТ 9704
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А сколько им чинуши палок в колеса вставляли, кошмарили? Даже дутых-ручных общественников натравливали. Не удивлюсь, что подпалили.
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индусов года два назад как кинули.теперь росияне хозяева вместе с гринивецким
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страховку у косюка прыдбаты нэ забулы?да и давить тропические масла не всегда кошерно.
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это говнозаводик Гринивецкого. Называется дельта -вилмар СНГ. тут штамповали пальмовое масло.
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Зерновозы с семечкой там видел, грузовиков с пальмами нет, не довелось.
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Да,да. Эти цифровые всегда где то рядом живут, а чаще гадят.
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это если регистрируешся через твиттер или фб. это уже тачечники с Привоза знают)
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Не все так плохо 😂😂😂😂😂

Инженер - конструктор про бардак в РОСКОСМОСЕ

https://www.youtube.com/watch?v=31tMs4codvE
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очень плохо, очень плохо, если что то горит у людей.
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они когда выпаривали пальмовое масло то вонь удушливая тянулась до Одессы.
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ОБНОВЛЕНО в 23:20. По состоянию на 22:40 пожар локализован на площади 1500 м. кв. Жертв и пострадавших нет. Продолжается тушение пожара и охлаждения холодильной установки (около 7 тонн аммиака). От ГСЧС привлечено 22 единицы пожарно-спасательной техники и 75 человек личного состава. Ситуация находится на контроле ГУ ГСЧС в Одесской области.
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США запустили механизм введения «драконовских санкций» против РФ

https://charter97.org/ru/news/2018/11/6/311852/
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https://www.facebook.com/groups/1392101810839291/?multi_permalinks=1955999411116192&notif_id=1541540221151915&notif_t=group_activity
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Пострадало масло , а не люди и это радует !
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Горит пальмовое масло,которое стоит у народа по поперёк горла в буквальном смысле.Мысль -материальна.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПод Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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