 На ликвидированном госпредприятии в Черкасской области арбитражный управляющий и бывшие руководители незаконно добывали торф, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"Работники Управления защиты экономики в Черкасской области Нацполиции совместно со следователями Черкасского отдела полиции под процессуальным руководством Черкасской местной прокуратуры пресекли схему хищения государственного имущества и полезных ископаемых общегосударственного значения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.

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В рамках уголовного производства правоохранители установили, что государственное предприятие по добыче торфа с 2016 года признано банкротом, была назначена ликвидационная процедура.

Однако арбитражный управляющий, сговорившись с бывшими руководителями госпредприятия, поощрял дальнейшую добычу торфа.

"В частности, проведенными мероприятиями установлено, что с апреля текущего года фигуранты осуществили незаконную добычу торфа из месторождений государственного предприятия на сумму почти 3 миллиона гривен. Реализовывали незаконно добытые полезные ископаемые путем подделки документов через фирмы с признаками фиктивности. Кроме того за период деятельности группы с 2016 года было совершено хищение 7000 тонн торфа, который хранился на складе и был внесен в ликвидную массу, стоимостью более 2 миллионов гривен", - отмечают правоохранители.

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Также установлено, что фигуранты дела распродавали спецтехнику предприятия, а для того, чтобы это скрыть, подделывали акты о затоплении ее водой.

"1 ноября работники полиции и прокуратуры провели санкционированные обыски на предприятии, по месту жительства бывшего директора, месту жительства и офисе арбитражного управляющего и в фирмах с признаками фиктивности, задействованных в схеме легализации средств, полученных от незаконной добычи торфа. В ходе обысков правоохранители изъяли документы бухгалтерского учета по реализации торфа, черновые записи, мобильные телефоны, а также проведена инвентаризация имущества государственного предприятия. Проводятся следственные действия с целью установления мест сбыта торфа и имущества предприятия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) и ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех причастных лиц к противоправной деятельности по хищению государственного имущества", - говорится в сообщении.

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