 Широкомасштабная схема уклонения от уплаты налогов застройщиком, на которого работали неоформленные рабочие, ликвидирована в Сумской области. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операции "Строитель" и оперативного сопровождения уголовного производства по ч.3 ст. 212 УК Украины

был установлен один из местных ФЛП, который строил в регионе коттеджный городок, нанимая рабочих без официального оформления трудовых отношений.

С целью уклонения от уплаты налогов фигурант использовал схему передачи принадлежащих ему земельных участков под застройку другим гражданам по договору суперфиция, якобы под самостоятельное строительство. На самом деле граждане покупали у застройщика построенные "под ключ" индивидуальные жилые дома с земельным участком, введенные в эксплуатацию, со всеми подключенными коммуникациями и всей необходимой документацией.

Для поиска покупателей широко использовалась реклама на специально созданном сайте в сети Интернет, а также в социальных

сетях. При этом никаких налогов ни c доходов от реализации объектов строительства, ни с выплаченной заработной платы предприниматель не начислял и не платил.

Таким образом фигурант уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц только из собственных полученных доходов на общую сумму 4,5 млн. грн. Кроме того, установлены личности более 60 строителей, которые работали на злоумышленника без оформления трудовых отношений.

На основании постановлений суда проведено 9 обысков по месту жительства фигурантов и в автотранспорте застройщика, в офисных помещениях, на строительных объектах, в банковском учреждении, в государственных регистрационных и контролирующих органах.

В результате проведенных мероприятий изъяты бухгалтерские, разрешительные и регистрационные документы, подтверждающие

проведение застройки на всех земельных участках коттеджного городка непосредственно фигурантом, а не покупателями домов;

документы по закупке строительных материалов, использовавшихся застройщиком при строительстве коттеджного городка, а также

черновые записи; печати подконтрольных фигуранту субъектов хозяйствования, использовавшихся в незаконной схеме;

компьютерная техника, жесткие диски и флэш носители информации.

Продолжается следствие".





