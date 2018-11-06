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Все про:строительство (1575) Сумщина (622) ГФС (2868)

 Широкомасштабная схема уклонения от уплаты налогов застройщиком, на которого работали неоформленные рабочие, ликвидирована в Сумской области. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры ликвидировали широкомасштабную схему уклонения от уплаты налогов при застройке коттеджного городка с применением труда неоформленных наемных работников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В рамках проведения операции "Строитель" и оперативного сопровождения уголовного производства по ч.3 ст. 212 УК Украины
был установлен один из местных ФЛП, который строил в регионе коттеджный городок, нанимая рабочих без официального оформления трудовых отношений.

С целью уклонения от уплаты налогов фигурант использовал схему передачи принадлежащих ему земельных участков под застройку другим гражданам по договору суперфиция, якобы под самостоятельное строительство. На самом деле граждане покупали у застройщика построенные "под ключ" индивидуальные жилые дома с земельным участком, введенные в эксплуатацию, со всеми подключенными коммуникациями и всей необходимой документацией.

Для поиска покупателей широко использовалась реклама на специально созданном сайте в сети Интернет, а также в социальных
сетях. При этом никаких налогов ни c доходов от реализации объектов строительства, ни с выплаченной заработной платы предприниматель не начислял и не платил.

Таким образом фигурант уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц только из собственных полученных доходов на общую сумму 4,5 млн. грн. Кроме того, установлены личности более 60 строителей, которые работали на злоумышленника без оформления трудовых отношений.

На основании постановлений суда проведено 9 обысков по месту жительства фигурантов и в автотранспорте застройщика, в офисных помещениях, на строительных объектах, в банковском учреждении, в государственных регистрационных и контролирующих органах.

В результате проведенных мероприятий изъяты бухгалтерские, разрешительные и регистрационные документы, подтверждающие
проведение застройки на всех земельных участках коттеджного городка непосредственно фигурантом, а не покупателями домов;
документы по закупке строительных материалов, использовавшихся застройщиком при строительстве коттеджного городка, а также
черновые записи; печати подконтрольных фигуранту субъектов хозяйствования, использовавшихся в незаконной схеме;
компьютерная техника, жесткие диски и флэш носители информации.

Продолжается следствие".

Широкомасштабная схема уклонения от уплаты налогов застройщиком, на которого работали неоформленные рабочие, ликвидирована в Сумской области 01
Широкомасштабная схема уклонения от уплаты налогов застройщиком, на которого работали неоформленные рабочие, ликвидирована в Сумской области 02
Широкомасштабная схема уклонения от уплаты налогов застройщиком, на которого работали неоформленные рабочие, ликвидирована в Сумской области 03

Источник: https://censor.net.ua/p3095481
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Раскрыто преступление века! Работникам платилась зарплата в конвертах!

Совет гнойным налоговикам: когда вас, бездарей, уволят из органов - попробуете найти на рынке работу. Походите по собеседованиям и поймете, что белую зарплату в Украине не платит НИКТО.

И проверку следует начать с 5-го канала Порошенка, где по признанию журналистов тоже платится зарплата в конвертах. Или у нас двойные стандарты?
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Тут вопрос не столько к сотрудникам, а сколько к системе. У меня (гбшники мздоимцы отвечаю) судебными решениями вплоть до ВСУ , претензии сняты, НО!!! твари -вымогатели от налоговой инспекции небыли наказаны, сейчас приняли закон об усилению ответственностью для мусоров, а как с ответственностью для чиновников?
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Масштабна пожежа сталася на підприємстві "Дельта Вілмар" біля міста Южне Одеської області.
Про це пише "Думская".Диверсія?
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палевно что это был целый городок. масштабная стройка.
строил бы по одному дому одновременно в 10 разных концах города - никто и не заметил бы.
таких строек тысячи.
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Давыышоооо????!!!! Я скажу вам по секрету сейчас на всех стройках работают нелегальные рабочие. Пройдитесь вокруг Киева для начала.Только походу на данного застройщика накляузничали конкуренты.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияШирокомасштабная схема уклонения от уплаты налогов застройщиком, на которого работали неоформленные рабочие, ликвидирована в Сумской области. ФОТО
 
 
 
 
 
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