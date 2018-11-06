 Через КПВВ "Марьинка" дважды пытались провезти крупные суммы наличных денег, - ГФС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "Так, был проведен осмотр автомобиля Chevrolet Lacetti, который следовал с временно оккупированных территорий. По результатам
осмотра в автомобиле обнаружено и изъято 320 тыс. грн. наличными и продукты питания, которые водитель пытался скрыто переместить через линию разграничения.
Тремя часами позже во время осмотра автомобиля Volkswagen Polo, который также следовал из оккупированного Донецка, были
обнаружены и изъяты 43 тыс. грн. и 14,5 тыс. долларов США, спрятанных частично в багажном отсеке и под пассажирским
сидением автомобиля.
В связи с преднамеренно утаенным характером провоза крупных сумм денежных средств правоохранителями проводится проверка
легальности происхождения этих денег во избежание незаконного финансирования террористической и подрывной деятельности на
территории Украины.
Водители автомобилей и изъятые наличные средства переданы работникам СБУ для принятия решения в рамках действующего
законодательства".
обнаружены и изъяты - может кто то квартиру продал.
хотя я так понимаю что лугандон уже не Украина. ну к примеру с Николаева в Херсон можно вести деньги , а с Донецка в Харьков нет. хотя пенсам то платят значит как бы и Украина. сюрреализм какой то .
Придумали такое, мож Вы ещё жилье покупать за свои надумали, нет-дадим бесплатно как переселенцам, и содержать будем.