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Все про:ГФС (2868) пункт пропуска (441)

 Через КПВВ "Марьинка" дважды пытались провезти крупные суммы наличных денег, - ГФС. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГФС, которые включены в состав Объединенных сил, на КПВВ "Марьинка" изъяли крупные суммы наличных, которые пытались ввезти с временно оккупированных территорий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Так, был проведен осмотр автомобиля Chevrolet Lacetti, который следовал с временно оккупированных территорий. По результатам
осмотра в автомобиле обнаружено и изъято 320 тыс. грн. наличными и продукты питания, которые водитель пытался скрыто  переместить через линию разграничения.

Тремя часами позже во время осмотра автомобиля Volkswagen Polo, который также следовал из оккупированного Донецка, были
обнаружены и изъяты 43 тыс. грн. и 14,5 тыс. долларов США, спрятанных частично в багажном отсеке и под пассажирским
сидением автомобиля.

В связи с преднамеренно утаенным характером провоза крупных сумм денежных средств правоохранителями проводится проверка
легальности происхождения этих денег во избежание незаконного финансирования террористической и подрывной деятельности на
территории Украины.

Водители автомобилей и изъятые наличные средства переданы работникам СБУ для принятия решения в рамках действующего
законодательства".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина пытался за взятку провезти через линию разграничения украденное в ОРДО шахтное оборудование стоимостью 1,3 млн. ФОТОрепортаж

Через КПВВ Марьинка дважды пытались провезти крупные суммы наличных денег, - ГФС 01
Через КПВВ Марьинка дважды пытались провезти крупные суммы наличных денег, - ГФС 02
Через КПВВ Марьинка дважды пытались провезти крупные суммы наличных денег, - ГФС 03
Через КПВВ Марьинка дважды пытались провезти крупные суммы наличных денег, - ГФС 04
Через КПВВ Марьинка дважды пытались провезти крупные суммы наличных денег, - ГФС 05

Источник: https://censor.net.ua/p3095473
 
   
 Топ комментарии
 
Самые честные и справедливые таможенники всю конфискованную сумму отдали государству. Через КПВВ "Марьинка" дважды пытались провезти крупные суммы наличных денег, - ГФС - Цензор.НЕТ 7835
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І жодного разу - ні при обстрілах під час така званого "перемир'я", ні при загибелі вояків ЗСУ від обстрілів - жодний КПП на лінії розмежування не був закритий зі сторони України.. Потужно! Вже менше п'яти місяців залишилося терпіти нам цю петіну "потужність"..
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Порядочные люди. Бабло можно ввозить только от мвф и только под проценты Через КПВВ "Марьинка" дважды пытались провезти крупные суммы наличных денег, - ГФС - Цензор.НЕТ 2819
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И не брезгуют же брать в руки хунтовское бабло... Как же скрепы?
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который также следовал из оккупированного Донецка, были
обнаружены и изъяты - может кто то квартиру продал.
хотя я так понимаю что лугандон уже не Украина. ну к примеру с Николаева в Херсон можно вести деньги , а с Донецка в Харьков нет. хотя пенсам то платят значит как бы и Украина. сюрреализм какой то .
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у лолиботов завсегда так - угольные эшелоны для Гудка Леонидовича -это спасение от коллапса украинской энергетики, а вот жлоб -чувак пытающийся с экономит 2-5% с перевозом налика это писец какой враг. Кстати, все уже все поняли, стоимость жилищной вторички растет. Но это не заслуга Педра. Жизнь продолжается.
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Самые честные и справедливые таможенники всю конфискованную сумму отдали государству. Через КПВВ "Марьинка" дважды пытались провезти крупные суммы наличных денег, - ГФС - Цензор.НЕТ 7835
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Которое за бюджетные деньги наняло фирму по уничтожению конфиската.
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Нефиг сюда бабло возить, пусть там пропадет.
Придумали такое, мож Вы ещё жилье покупать за свои надумали, нет-дадим бесплатно как переселенцам, и содержать будем.
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І жодного разу - ні при обстрілах під час така званого "перемир'я", ні при загибелі вояків ЗСУ від обстрілів - жодний КПП на лінії розмежування не був закритий зі сторони України.. Потужно! Вже менше п'яти місяців залишилося терпіти нам цю петіну "потужність"..
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Порядочные люди. Бабло можно ввозить только от мвф и только под проценты Через КПВВ "Марьинка" дважды пытались провезти крупные суммы наличных денег, - ГФС - Цензор.НЕТ 2819
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧерез КПВВ "Марьинка" дважды пытались провезти крупные суммы наличных денег, - ГФС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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