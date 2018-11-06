 Украина будет закупать турецкие ударные беспилотники, - "Украинский милитарный портал". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве.

В подписании соглашения приняли участие Министр обороны Украины Степан Полторак, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський и председатель Укроборонпрома Павел Букин.

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Переговоры о покупке этих БПЛА продолжались около двух лет. За это время представители Министерства обороны Украины посещали Турцию и знакомились с различными этапами испытаний Bayraktar TB2.

Также, рассматривается возможность локализации части производства оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 на мощностях ГП "Антонов", входящая в состав концерна "Укроборонпром"

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Технические характеристики Bayraktar TB2:

Длина аппарата: 6,5 метров

Размах крыла: 12 метров

Радиус действия 150 км

Максимальная взлетная масса: 560 кг

Максимальный вес полезной нагрузки 50 кг

Максимальная скорость полета 222 км / час

Крейсерская скорость: 130 км / час

Практический потолок полета: 6750 метров

Может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Так в 2015 году состоялись тестовые запуски ПТРК UMTAS, в а 2016 появилась официальная информация об их успешном боевом применении против курдских отрядов, что подтвердило их заявленные тактико-технические характеристики.

Один из этапов испытания "Bayraktar TB2":



БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки.

"Bayraktar TB2" побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных БЛА по продолжительности полета. Так во время тестовых полетов в июне и августе 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.

Напомним, что во время заседания шестой Совместной украинского-турецкой комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Украины и Турция договорились о развитии сотрудничества в направлении беспилотных систем вооружения