 СБУ и прокуратура АР Крым задержали сепаратиста, призывавшего "взять оружие и свергнуть незаконную власть в Киеве". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.
Отмечается, что сегодня, 6 ноября, прокуроры АР Крым совместно с сотрудниками СБУ задержали гражданина Украины, который развязывал агрессивную войну в информационной сфере относительно Украины.
Задержанный сепаратист создавал и распространял в Интернете видеосюжеты с призывами "об изменении границ территории и государственной границы Украины". Во время обыска изъяты предметы, подтверждающие его противоправную деятельность.
Задержанный подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 110 ч. 2 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Статьей предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
По результатам проведенного обыска указанный гражданин задержан. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на время проведения досудебного расследования.
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