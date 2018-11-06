EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Луценко Убийство Гандзюк Задержание Лозового в Чехии Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Происшествия
  2215  16
Все про:прокуратура (3384) СБУ (12947) сепаратизм (11145)

 СБУ и прокуратура АР Крым задержали сепаратиста, призывавшего "взять оружие и свергнуть незаконную власть в Киеве". ФОТО

Задержанный гражданин Украины агитировал за "свободолюбивый народ Донбасса" и призывал "украинцев взять оружие и свергнуть незаконную власть в Киеве".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Отмечается, что сегодня, 6 ноября, прокуроры АР Крым совместно с сотрудниками СБУ задержали гражданина Украины, который развязывал агрессивную войну в информационной сфере относительно Украины.

Задержанный сепаратист создавал и распространял в Интернете видеосюжеты с призывами "об изменении границ территории и государственной границы Украины". Во время обыска изъяты предметы, подтверждающие его противоправную деятельность.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сразу видно - кодло сепарское", - активисты на Херсонщине блокировали сельхозпредприятие, принадлежащее семье экс-главы Генической РДА Ниметтулаева, бежавшего в оккупированный Крым. ВИДЕО

Задержанный подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 110 ч. 2 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Статьей предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

По результатам проведенного обыска указанный гражданин задержан. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на время проведения досудебного расследования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я агитировал одесситов объединиться с Приднестровьем и войти в состав России", - СБУ задержала администраторов антиукраинских групп в соцсети. ВИДЕО

СБУ и прокуратура АР Крым задержали сепаратиста, призывавшего взять оружие и свергнуть незаконную власть в Киеве 01
СБУ и прокуратура АР Крым задержали сепаратиста, призывавшего взять оружие и свергнуть незаконную власть в Киеве 02

Источник: https://censor.net.ua/p3095431
 
   
 Топ комментарии
 
Цікаво, на Цензорі він не дописував?
 показать весь комментарий
 
Шкода що владу так і не поміняли.
 показать весь комментарий
 
Границу с агрессором закрывайте и торговлю прекращайте, а то скоро придут к вам в дом с оружием. Удивляюсь безответственности и пофигизму нашей власти. Воры и бандиты.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Границу с агрессором закрывайте и торговлю прекращайте, а то скоро придут к вам в дом с оружием. Удивляюсь безответственности и пофигизму нашей власти. Воры и бандиты.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Падлюка. Петя легитимный.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Все кто недовольны однотуровой властью - отъявленные сепаратисты...
 показать весь комментарий
 
 
Може недобачили трошки, видеосюжеты с призывами "об изменении границ территории и государственной границы Украины Источник: https://censor.net.ua/p3095431
 показать весь комментарий
 
 
Кто настолько, чтоб увидеть киевскую хунту, братскую рашку и свободный народ бамбаса - да, сепары и преступники.
Почитайте УК.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Раньше некоторые типы тоже призывали свергнуть власть. Теперь они депутаты и прокуроры. Какая ирония.
 показать весь комментарий
 
 
то идиот какой то. зачем свергать? СБУ и прокуратура АР Крым задержали сепаратиста, призывавшего "взять оружие и свергнуть незаконную власть в Киеве" - Цензор.НЕТ 1993 им и так четыре месяца осталось.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Таки-да!Спеціально нахвалював владу так,що аж гидко від цього передозу ставало!
 показать весь комментарий
 
Думаю, що дописував. І не сам, а разом зі своєю Ксюшею...😎😎😎
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Что то мне подсказывает что всех кто не проголосует за рехворматора 21 века Петра Бляхэра всех обявят сепаратистами.
 показать весь комментарий
 
утилизировать сепарскую падлюку! все равно его лишь могила исправит
 показать весь комментарий
 
 
Упоротые сепары..вам, идиотам, на эту власть молиться надо.. столько ништяков как от этих коллаборантов хрен от кого получите..
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Гад какой...на кормушку грыця и луця покусился...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ и прокуратура АР Крым задержали сепаратиста, призывавшего "взять оружие и свергнуть незаконную власть в Киеве". ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх