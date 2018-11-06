EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Луценко Убийство Гандзюк Задержание Лозового в Чехии Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины
  937  31
Все про:Жданов (157) Семерак (299) УГКЦ (165) экология (1032) Яценюк (7675) Петренко Павел (683) Шевчук Святослав (42) Гриневич (344) Народный фронт (1218) Омелян (554)

 Увеличенные экологические сборы для предприятий пойдут на программы защиты окружающей среды, - Яценюк. ВИДЕО+ФОТО

Во вторник, 6 ноября, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк и представители НФ в Кабинете Министров приняли участие во Всеукраинской экологической акции "Посади дерево мира", которая уже третий год подряд проходит по инициативе Украинской Греко-Католической Церкви и Министерства экологии и природных ресурсов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НФ.

Акция прошла в сквере Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ. В ней приняли участие Верховный архиепископ Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав Шевчук, верующие, Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, Министр юстиции Украины Павел Петренко, Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Увеличенные экологические сборы для предприятий пойдут на программы защиты окружающей среды, - Яценюк 01

Увеличенные экологические сборы для предприятий пойдут на программы защиты окружающей среды, - Яценюк 02
Увеличенные экологические сборы для предприятий пойдут на программы защиты окружающей среды, - Яценюк 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В 2019 году наша основная задача - не дать возможности реванша, - Яценюк. ВИДЕО

Яценюк подчеркнул, что министр экологии Семерак "делает очень много для того, чтобы экологические программы в Украине продвигались". В частности, сообщил лидер НФ, правительство инициирует повышение экологического сбора в 20 раз.

Эти средства, которые будут поступать в государственный и местные бюджеты от крупных предприятий, осуществляющих вредные выбросы в атмосферу, будут направлены на экологические программы, подчеркнул Яценюк: "Ожидаем, что парламент поддержит эту правительственную инициативу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средства с экологического налога расходуются неэффективно, - Семерак

Акция "Посади дерево мира" традиционно стартовала в Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и военных конфликтов. "Война принесла очень много горя на нашу землю. Война принесла большое горе в Донецк, Луганск и Крым", - подчеркнул Яценюк, добавив, что война принесла и экологические потери: "Шахты в Донецке затоплены, в Крыму происходит экологическая катастрофа".

Яценюк подчеркнул, что сегодня во время молебна за мир в Украине, который провел Глава УГКЦ Святослав Шевчук, "когда Блаженнейший молился за жизнь украинцев, за чистую экологию - он молился за будущее страны".

"Борьба за мир не завершена. В вопросе мира главное - на каких он условиях. А мир может быть только на украинских условиях", - подчеркнул лидер НФ.

Также читайте: Курс общих ценностей будет продолжаться, - Яценюк после разговора с Меркель

Источник: https://censor.net.ua/p3095422
 
   
 Топ комментарии
 
Смешно. Когда 30 чиновников на джипах вместе с охраной приезжают и садят одну елочку заботясь таким образом об екологии. Яценюк: Мы инициируем увеличение экосбора с крупных предприятий в 20 раз - Цензор.НЕТ 4052
 показать весь комментарий
 
Рейтинг Яценюка может спасти только смена пола
Яценюк: Мы инициируем увеличение экосбора с крупных предприятий в 20 раз - Цензор.НЕТ 5479
 показать весь комментарий
 
вороватый организм с отрицательным рейтингом..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а чому "посади дерево" а не "посади корупціонера"?
 показать весь комментарий
 
 
- Ну, - сказал Остап оглянувшемуся Балаганову, - заседание продолжается! Подавайте сюда вашего подпольного Рокфеллера. Сейчас я буду его раздевать! Ох, уж мне эти принцы и нищие!(с)
 показать весь комментарий
 
 
Яценюк, какой экосбор? Нужно штрафы накладывать огромные на нарушителей или закрывать предприятия, а не налог собирать с тех ,кто губит людей и природу.
 показать весь комментарий
 
 
вороватый организм с отрицательным рейтингом..
 показать весь комментарий
 
 
Жжет крольчатина😀
Рыжего татарина с диабетиком и разными там фирташами пресовать удумал, смешно
 показать весь комментарий
 
 
Если что, то это сказала не я, а Шендерович.

"Почему последняя сволочь непременно в первых рядах?".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
это скорее всего пиар обыденной экологической акции собери капусту
 показать весь комментарий
 
 
ахмет-хан будет платить или косюк..? Яценюк: Мы инициируем увеличение экосбора с крупных предприятий в 20 раз - Цензор.НЕТ 1759

надо им дотаций за счёт бюджета подкинуть, а то загнуться..
 показать весь комментарий
 
 
итого косюку почти ДВА ЛЯРДА ПОДАРИЛИ. Половину транша, который клянчили у МВФ, за который сделали газ по 8500
 показать весь комментарий
 
 
почти 3 лярда.1,4лярда в прошлом году и лярд уже в етом году. И еще не известно сколько втихаря ему выделили под разными *программами* типо енергосбережения и *теплыекредиты*.
 показать весь комментарий
 
 
Смешно. Когда 30 чиновников на джипах вместе с охраной приезжают и садят одну елочку заботясь таким образом об екологии.
 показать весь комментарий
 
 
причем, спалили бензин, купленый за деньги народа, засрав выхлопами воздух, втырчили елочку, купленую за деньги народа
 показать весь комментарий
 
 
Вот именно. Еще можно было бы понять если бы они провели акцию *посидим 1 день вдома и сбережем екологию*.
 показать весь комментарий
 
 
Так же смешно как в Европе чуть ли не каждый год вводят новые стандарты для автомобильных двигателей и каждый год продают все новые одноразовые мерседесы и БМВ по 50-80 тыщ Евро. тупо делая вид что не понимают чтобы заработать на такой мерседес обычному человеку нужно спалить 100тонн бензина ездя минимум 5 лет на работу.
 показать весь комментарий
 
 
Рейтинг Яценюка может спасти только смена пола
Яценюк: Мы инициируем увеличение экосбора с крупных предприятий в 20 раз - Цензор.НЕТ 5479
 показать весь комментарий
 
 
Кирилл Сазонов
Игры в социализм плохо заканчиваются

Очень яркий, показательный и универсальный пример победы популизма над здравым смыслом подарили нам неравнодушные жители Тернополя, которые победили грабительские тарифы. И помогли им в этом местные депутаты. Замечательный кейс социализма, который работает в любой отрасли.
Итак, очень коротко - в Тернополе повысили тарифы на проезд в маршрутках. Было 4 гривны маршрутка и 3 троллейбус. Я не буду даже сейчас сравнивать с другими городами и рассказывать про нефть, которая дорожает уже год. Просто потому что тут обоснованность тарифов не интересна - смысл в другом. Жителей это возмутило и самые активные вышли на протест. Как Ляшко и Каплин под Кабмин против цен на газ. Я не знаю, рассказывали там про бензин внутренней добычи, запчасти украинского производства или требовали сперва сделать в Тернополе зарплаты, как в Германии. Но власти согласились и вернули старые цены. Результат не заставил себя ждать, но коммунальный рай не наступил.
Сегодня утром в Тернополе на маршрут не вышла ни одна маршрутка - так перевозчики отреагировали на отмену повышения стоимости проезда. Не хотят работать в минус. Троллейбусы вышли (коммунальщикам некуда деваться), но были полностью забиты. Маленький коллапс. Так что многим жителям вместо подешевшего проезда пришлось совсем бесплатно идти пешком. Более того, руководство троллейбусного парка говорит, что с такой загрузкой и такой ценой троллейбусы скоро будут выбывать из игры - денег на запчасти и электроэнергию не хватит. Так что придется депутатам компенсировать все из бюджета за счет налогов жителей. Даже за счет тех, кто ездит на своем авто или ходит пешком. А вы как думали? Бесплатного ничего не бывает.
Чем особенно хорош этот случай коллапса системы в отдельном взятом Тернополе - тем, что он универсален. Нет ничего бесплатного. И бесполезно пытаться снижать цены административными методами по требованию возмущенных активистов. Это может быть цена проезда в транспорте, газ внутренней добычи, уголь, электроэнергия - что угодно. Даже колбаса. Либо мы платим реальную цену сразу, либо дотируем своими налогами. Конечно, Кабмин или Верховная Рада могут запретить продавать ту же колбасу дороже 10 гривен, потому что "сперва дайте европейские зарплаты". И сегодня в колбасных отделах будет та же картина, что в Тернополе на остановках. А завтра колбасы не будет совсем. И газа не будет. И угля. Потом не будет света. Дальше по цепочке. Так что перед тем, как рассуждать о тарифах и ценах, лучше съездить в Тернополь. Красивый город. И можно своими глазами посмотреть, к чему приводит популизм вообще и игра в социализм в частности. Можно спросить еще в Венесуэлле, но дольше добираться...https://site.ua/kirill.sazonov/16247-igry-v-sotsializm-ploho-zakanchivayutsya/
 показать весь комментарий
 
 
А дикий капіталізм--теж негарно.Монополісти домовляються й знімають з простої людини останню сорочку.
 показать весь комментарий
 
Я вообще чуть со стула не упал, прочитал заголовок как - Яценюк: Мы инициируем увеличение забора))
 показать весь комментарий
 
 
О, Вилкул щас на Криворжсталь приедет, и скажет, шо майданутые хотят поднять налоги в 20 раз и задушить градообразующие предприятия, шоб труженники металлурги свою зарплату побачили непонятно когда.
 показать весь комментарий
 
 
Бывший премьер, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк предложил Соединенным Штатам воспользоваться своим проектом строительства фортификационных сооружений и охранных систем "Европейский вал" (или "Стена") при возведении стены на границе с Мексикой.

Яценюк: Ми ініціюємо збільшення екозбору з великих підприємств у 20 разів - Цензор.НЕТ 2429
 показать весь комментарий
 
 
***
директору цирка, послушавшему заявления яйценюка,
стало стыдно за своих клоунов


 показать весь комментарий
 
 
И это хорошо...прогинайте ахметова...а то медведчуку одному тяжковато...можно сказать ваще никак
 показать весь комментарий
 
Сеня ты сначала построй эти предприятия,а потом инициируй
 показать весь комментарий
 
А сколько это будет в абсолютных цифрах, Сеня ? Цифру дай, греко-католик.Если раньше эти сборы стремились к нулю, то , помножив ноль на двадцать, получим ноль. Цифру,сестра,цифру дай!
 показать весь комментарий
 
кролик травку возле норки защищает !!!!
 показать весь комментарий
 
Эта тварь яйцеголовая вызывает у меня рвотный рефлекс. Как вы достали уже своими повышениями сборов, тарифов, цен . Сгиньте уже нахрен, дайте свободу малому бизнесу, люди себя прокормят и свои семьи.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУвеличенные экологические сборы для предприятий пойдут на программы защиты окружающей среды, - Яценюк. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх