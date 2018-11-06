 Увеличенные экологические сборы для предприятий пойдут на программы защиты окружающей среды, - Яценюк. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НФ.

Акция прошла в сквере Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ. В ней приняли участие Верховный архиепископ Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав Шевчук, верующие, Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, Министр юстиции Украины Павел Петренко, Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.











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Яценюк подчеркнул, что министр экологии Семерак "делает очень много для того, чтобы экологические программы в Украине продвигались". В частности, сообщил лидер НФ, правительство инициирует повышение экологического сбора в 20 раз.

Эти средства, которые будут поступать в государственный и местные бюджеты от крупных предприятий, осуществляющих вредные выбросы в атмосферу, будут направлены на экологические программы, подчеркнул Яценюк: "Ожидаем, что парламент поддержит эту правительственную инициативу".

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Акция "Посади дерево мира" традиционно стартовала в Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и военных конфликтов. "Война принесла очень много горя на нашу землю. Война принесла большое горе в Донецк, Луганск и Крым", - подчеркнул Яценюк, добавив, что война принесла и экологические потери: "Шахты в Донецке затоплены, в Крыму происходит экологическая катастрофа".

Яценюк подчеркнул, что сегодня во время молебна за мир в Украине, который провел Глава УГКЦ Святослав Шевчук, "когда Блаженнейший молился за жизнь украинцев, за чистую экологию - он молился за будущее страны".

"Борьба за мир не завершена. В вопросе мира главное - на каких он условиях. А мир может быть только на украинских условиях", - подчеркнул лидер НФ.

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