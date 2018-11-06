 Увеличенные экологические сборы для предприятий пойдут на программы защиты окружающей среды, - Яценюк. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НФ.
Акция прошла в сквере Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ. В ней приняли участие Верховный архиепископ Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав Шевчук, верующие, Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, Министр юстиции Украины Павел Петренко, Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.
Яценюк подчеркнул, что министр экологии Семерак "делает очень много для того, чтобы экологические программы в Украине продвигались". В частности, сообщил лидер НФ, правительство инициирует повышение экологического сбора в 20 раз.
Эти средства, которые будут поступать в государственный и местные бюджеты от крупных предприятий, осуществляющих вредные выбросы в атмосферу, будут направлены на экологические программы, подчеркнул Яценюк: "Ожидаем, что парламент поддержит эту правительственную инициативу".
Акция "Посади дерево мира" традиционно стартовала в Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и военных конфликтов. "Война принесла очень много горя на нашу землю. Война принесла большое горе в Донецк, Луганск и Крым", - подчеркнул Яценюк, добавив, что война принесла и экологические потери: "Шахты в Донецке затоплены, в Крыму происходит экологическая катастрофа".
Яценюк подчеркнул, что сегодня во время молебна за мир в Украине, который провел Глава УГКЦ Святослав Шевчук, "когда Блаженнейший молился за жизнь украинцев, за чистую экологию - он молился за будущее страны".
"Борьба за мир не завершена. В вопросе мира главное - на каких он условиях. А мир может быть только на украинских условиях", - подчеркнул лидер НФ.
Рыжего татарина с диабетиком и разными там фирташами пресовать удумал, смешно
"Почему последняя сволочь непременно в первых рядах?".
надо им дотаций за счёт бюджета подкинуть, а то загнуться..
Игры в социализм плохо заканчиваются
Очень яркий, показательный и универсальный пример победы популизма над здравым смыслом подарили нам неравнодушные жители Тернополя, которые победили грабительские тарифы. И помогли им в этом местные депутаты. Замечательный кейс социализма, который работает в любой отрасли.
Итак, очень коротко - в Тернополе повысили тарифы на проезд в маршрутках. Было 4 гривны маршрутка и 3 троллейбус. Я не буду даже сейчас сравнивать с другими городами и рассказывать про нефть, которая дорожает уже год. Просто потому что тут обоснованность тарифов не интересна - смысл в другом. Жителей это возмутило и самые активные вышли на протест. Как Ляшко и Каплин под Кабмин против цен на газ. Я не знаю, рассказывали там про бензин внутренней добычи, запчасти украинского производства или требовали сперва сделать в Тернополе зарплаты, как в Германии. Но власти согласились и вернули старые цены. Результат не заставил себя ждать, но коммунальный рай не наступил.
Сегодня утром в Тернополе на маршрут не вышла ни одна маршрутка - так перевозчики отреагировали на отмену повышения стоимости проезда. Не хотят работать в минус. Троллейбусы вышли (коммунальщикам некуда деваться), но были полностью забиты. Маленький коллапс. Так что многим жителям вместо подешевшего проезда пришлось совсем бесплатно идти пешком. Более того, руководство троллейбусного парка говорит, что с такой загрузкой и такой ценой троллейбусы скоро будут выбывать из игры - денег на запчасти и электроэнергию не хватит. Так что придется депутатам компенсировать все из бюджета за счет налогов жителей. Даже за счет тех, кто ездит на своем авто или ходит пешком. А вы как думали? Бесплатного ничего не бывает.
Чем особенно хорош этот случай коллапса системы в отдельном взятом Тернополе - тем, что он универсален. Нет ничего бесплатного. И бесполезно пытаться снижать цены административными методами по требованию возмущенных активистов. Это может быть цена проезда в транспорте, газ внутренней добычи, уголь, электроэнергия - что угодно. Даже колбаса. Либо мы платим реальную цену сразу, либо дотируем своими налогами. Конечно, Кабмин или Верховная Рада могут запретить продавать ту же колбасу дороже 10 гривен, потому что "сперва дайте европейские зарплаты". И сегодня в колбасных отделах будет та же картина, что в Тернополе на остановках. А завтра колбасы не будет совсем. И газа не будет. И угля. Потом не будет света. Дальше по цепочке. Так что перед тем, как рассуждать о тарифах и ценах, лучше съездить в Тернополь. Красивый город. И можно своими глазами посмотреть, к чему приводит популизм вообще и игра в социализм в частности. Можно спросить еще в Венесуэлле, но дольше добираться...https://site.ua/kirill.sazonov/16247-igry-v-sotsializm-ploho-zakanchivayutsya/
директору цирка, послушавшему заявления яйценюка,
стало стыдно за своих клоунов