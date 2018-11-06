 В ходе учений на полигоне "Ягорлык" из 7 типов ЗРК выпустили более 30 зенитных ракет, - командование Воздушных сил ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.
Как отмечается, боевые стрельбы зенитных ракетных подразделений завершены успешно. Первое место занял зенитный ракетный дивизион С-300В1 из г.Умань, второе - ракетчики ЗРК С-300ПТ из г.Никополь, а третье - дивизион С-300ПС из Киевской области. Победители получили от командующего Воздушных Сил ВСУ Сергея Дроздова денежные сертификаты на 150 тыс., 100 тыс. и 50 тыс.грн соответственно.
...
В боевых стрельбах с 19 октября по 5 ноября участвовали курсанты факультета зенитных ракетных войск Харьковского национального университета Воздушных сил им.Ивана Кожедуба.
Решта згоріла на складах....
30 ракет для С-300, яких Україна не випускає....
О забытых "Javelin" (Часть 1)
О забытых "Javelin" (Часть 2)
О забытых "Javelin" (Часть 3)
Очевидно, что именно исходя из конкретной угрозы и была осуществлена поставки такого количества Джавелинов и пока эта тема далее не поднимается. Угроза, о которой скорее всего шла речь - возможность использования российскими войсками танков Т-90А. Далее мы опираемся на то, что и как себе представляют американские коллеги, по поводу этого танка.
В общем, ничего выдающегося в этом танке нет, просто на корпус танка Т-72 поставили башню от Т-80 и получился новый танк Т-90. Именно в такой комбинации он вообще не представляет чего-то прорывного и особенного нового, но в середине нулевых годов, аккурат в то время, когда развивался бурный роман друга Владимира и друга Николя, президента Франции, Москва получила доступ к высокотехнологичным разработкам французских производителей продукции военного назначения.
Как мы помним, самым крупным должен был стать контракт на строительство четырех современных вертолетоносцев класса «Мистраль», с передачей РФ технологий строительства таких больших кораблей. Первые два корабля строились во Франции, а вторая пара должна была строиться в РФ, но не сложилось. Тем не менее, тогда РФ получила доступ к узлам и агрегатам, которые она стала активно использовать при строительстве танков и боевых самолетов. Более того, немногочисленные иностранные заказчики военной техники, например Индия, настаивали на том, чтобы критические узлы были импортного, не российского производства.
Именно тогда РФ получила узлы для прицельных комплексов, в частности - тепловизионные прицелы от французской Талес - Catherine FC. В общем, прицелы получились надежными и позволяли вести точный огонь на больших дистанциях, в любое время суток и при любых погодных условиях.
Понятно, что дополнительный обвес повлиял на цену танка и его потеря уже стала иметь другую, в сравнении с Т-72, ценность. Поэтому модификация «А» получила комплексы активной защиты «Штора» и «Контакт-5». Опыт применения этих танков в Сирии, а туда поставлено не менее 30 таких танков, показывает достаточно эффективное действие систем активной защиты от противотанковых средств второго поколения, действующих с большого расстояния. Похоже на то, что россияне отработали тактику применения этих танков с дистанций 2-4 км до цели, не выпуская из в ближний бой. Поскольку одновременный пуск ракет нескольких старых ракет РПГ - сносят защиту и танк становится уязвимым для поражения уже чем угодно.
Поэтому, Т-90А намеренно не пускают в ближнюю драку и он, пользуясь удачным прицельным комплексом (спасибо другу Коле Саркози). Может вести прицельный огонь, не опасаясь брутального давления десятка гранатометчиков. Но на этой дистанции он досягаем для ПТРК второго поколения, типа ТОУ, вот против этих комплексов и работает их Штора и Контакт-5. В частности, активно засвечивается инфракрасный диапазон, применяются аэрозоли для противодействия засветке лазеру и даже имеется возможность засечь место, откуда ведется лазерная подсветка.
В общем, Джавелин является тем инструментом, который эффективно лечит бронетехнику противника, включая и Т-90А. Причем, сама идеология этого изделия позволяет ракете иметь различную тактику поражения цели и все контр меры, которые реализованы в динамической защите, для Джавелина не имеют никакого значения.
Конечно, теоретически можно обеспечить защиту танка и сверху, но это уже должен быть совершенно другой танк, разработанный именно под эту задачу. Россияне позиционировали свою Армату именно в таком плане, но если учитывать отношение живучести танка и его стоимости, то может оказаться, что безопасность обеспечить-то можно, но пустить это в серию - вряд ли получится хотя бы потому, что завтра пойдет в серию наследник Джавелина, который обходит и новую защиту сверхдорогой Арматы. А она неизбежно становится сверхдорогой потому, что кроме всего прочего, танк обвешивается радарами с фазированной решеткой, что имеется не на всех самолетах. И вот можно себе представить, что вся эта красота сжигается изделием, в тысячи раз дешевле самого танка.
В любом случае, Джавелины прибыли в Украину именно для того, чтобы жечь конкретно Т-90А, которые состоят на вооружении ВС РФ, а это значит, что в процессе переговоров, стороны обсуждали возможность широкомасштабного вторжения именно кадровой армии РФ и в Вашингтоне нет иллюзий по поводу того, кто воюет на Донбассе и с чем там могут столкнуться ВСУ. То есть, кроме чисто прикладного значения поставок американского ПТРК, имеется и концептуальное значение - все все понятно и Киев с Вашингтоном общаются на одном языке.
Кстати, по данным американских источников, Москва успела укомплектовать всем необходимым 550 Т-90. Какая часть осталась именно в РФ, после поставок в Сирию и Индию - трудно сказать, но количество Джавелинов примерно дает понять, сколько там этого железа и сколько из него может оказаться в Украине. И да, никто не отменил возможности докупить этих замечательных средств еще, чтобы порадовать не только Т-90, хотя для всего остального, действительно хороши и отечественные средства, которые стремительно модернизируются и приобретают все новые боевые свойства.
А тем временем, наши ракетчики уже запускают в серию ракеты, способные нести кассетные боеприпасы. В кассетах могут быть самонаводящиеся боевые элементы, для поражения танков сверху. В общем, с каждым месяцем ВСУ получают все новые аргументы для плотного общения именно с кадровой армией агрессора и этот процесс не достиг еще и своей середины. Завтра будет веселее.