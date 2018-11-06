 С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 6 ноября, в городе Луцк состоялось прощание с Максимом Викторовичем Пасичнюком, 1978 года рождения, уроженцем села Губны Локачинского района Волынской области, военнослужащим 14-й отдельной механизированной бригады, который погиб 4 ноября в районе города Золотое Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

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Похоронят Героя в родном селе.

Максим Пасичнюк родился 30.10.1978 года. Учился в Луцком профессионально-техническом училище №6. С 2017 года находился в рядах Вооруженных Сил Украины.

6 ноября в Луцке объявлен Днем траура.





















































































Фото: volynnews.com