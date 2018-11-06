 Три желания Путина, фальшивые деньги Лозового, мудрость современной России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Я себе еще нарисую...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Лозовой задержан в Чехии при оплате фальшивыми евро, - Ляшко
Читайте на "Цензор.НЕТ": Как в кино, сняли с самолета. Когда шмонали - зачем-то заглядывали в уши, - Лозовой о своем задержании в Праге
Отказ второй инстанции
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Государство вам ничего не должно. Вам должны родители. Государство их не просило вас рожать", - российская чиновница разъяснила молодежную политику РФ. ВИДЕО
Путинский день "народного" единства
Скованные одной цепью...
Возьмите БЕСПЛАТНО
Зачем вам это надо?
Мудрость современной России
Три желания
Больше фотошопов смотрите здесь
Я расскажу вам быль, которая имела место быть в новейшей истории.
Быль про то, как иудейские драконы наказали трёхглавых имперских горынычей.
Итак…
30 июля 70-го года состоялось событие, навсегда вошедшее в анналы истории мировых войн.
Далее -- очень яркий текст ))) --- https://oleg-leusenko.livejournal.com/10516555.html