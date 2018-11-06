 Три желания Путина, фальшивые деньги Лозового, мудрость современной России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Я себе еще нарисую...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Лозовой задержан в Чехии при оплате фальшивыми евро, - Ляшко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как в кино, сняли с самолета. Когда шмонали - зачем-то заглядывали в уши, - Лозовой о своем задержании в Праге

Отказ второй инстанции

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Государство вам ничего не должно. Вам должны родители. Государство их не просило вас рожать", - российская чиновница разъяснила молодежную политику РФ. ВИДЕО

Путинский день "народного" единства

Скованные одной цепью...

Возьмите БЕСПЛАТНО

Зачем вам это надо?

Мудрость современной России

Три желания

Больше фотошопов смотрите здесь