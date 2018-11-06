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Темы дня: Отставка Луценко Убийство Гандзюк Задержание Лозового в Чехии Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
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 Три желания Путина, фальшивые деньги Лозового, мудрость современной России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Три желания Путина, фальшивые деньги Лозового, мудрость современной России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Я себе еще нарисую...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Лозовой задержан в Чехии при оплате фальшивыми евро, - Ляшко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как в кино, сняли с самолета. Когда шмонали - зачем-то заглядывали в уши, - Лозовой о своем задержании в Праге

Три желания Путина, фальшивые деньги Лозового, мудрость современной России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Отказ второй инстанции

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Государство вам ничего не должно. Вам должны родители. Государство их не просило вас рожать", - российская чиновница разъяснила молодежную политику РФ. ВИДЕО

Три желания Путина, фальшивые деньги Лозового, мудрость современной России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Путинский день "народного" единства

Три желания Путина, фальшивые деньги Лозового, мудрость современной России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Скованные одной цепью...

Три желания Путина, фальшивые деньги Лозового, мудрость современной России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Возьмите БЕСПЛАТНО

Три желания Путина, фальшивые деньги Лозового, мудрость современной России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Зачем вам это надо?

Три желания Путина, фальшивые деньги Лозового, мудрость современной России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Мудрость современной России

Три желания Путина, фальшивые деньги Лозового, мудрость современной России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Три желания

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Источник: https://censor.net.ua/p3095364
 
   
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Вате на память: Как маленькие еврейские птички поставили раком хваленных советских горынычей.

Я расскажу вам быль, которая имела место быть в новейшей истории.
Быль про то, как иудейские драконы наказали трёхглавых имперских горынычей.

Итак…
30 июля 70-го года состоялось событие, навсегда вошедшее в анналы истории мировых войн.
Далее -- очень яркий текст ))) --- https://oleg-leusenko.livejournal.com/10516555.html
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажТри желания Путина, фальшивые деньги Лозового, мудрость современной России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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