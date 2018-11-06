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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:вокзал (159) Киев (16731) Укравтодор (325)

 Работники автодора уже неделю "не видят" огромную яму на дороге возле ж/д вокзала Киева. ФОТО

Возле здания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве на дороге образовалась огромная яма, которую дорожники не ликвидируют уже неделю.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издение "Сегодня", работники автодора уже неделю не спешат разбираться с этим вопросом.

Огромная яма не ограждена, и проходящие мимо толпы людей уже начали бросать туда мусор. Рядом припаркованы автомобили, которые рискуют провалиться под асфальт.

Отметим, что непосредственно возле провала проводится набор на экскурсии по городу. Экскурсовод сообщает о достопримечательностях и красоте Киева.

Работники автодора уже неделю не видят огромную яму на дороге возле ж/д вокзала Киева 01
Работники автодора уже неделю не видят огромную яму на дороге возле ж/д вокзала Киева 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3095331
 
 
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так це ж готовая пещера для петра-отшельника, если вдруг отшельничать вздумает
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це інсталяція в стилі органічна архітектура😋
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Они ВСЕГДА были слепыми!
Пусть туда приедут тележурналисты! И посмотрите как быстро они ее навозом заделают!
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Так ето же местная достопримечательность для приезжих гостей Киева, чтобы понаехавшие не думали что киевляне с жиру бесятся. Вы еще проедьте по спальным раенам там со времен севка дороги и тротуары не ремонтировались. Начните с улицы Зодчих что прямо возле окружной, где латка на яме а яма на латке.
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