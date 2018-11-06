 Работники автодора уже неделю "не видят" огромную яму на дороге возле ж/д вокзала Киева. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издение "Сегодня", работники автодора уже неделю не спешат разбираться с этим вопросом.

Огромная яма не ограждена, и проходящие мимо толпы людей уже начали бросать туда мусор. Рядом припаркованы автомобили, которые рискуют провалиться под асфальт.

Отметим, что непосредственно возле провала проводится набор на экскурсии по городу. Экскурсовод сообщает о достопримечательностях и красоте Киева.





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